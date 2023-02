Les animaux peuvent-ils s'aimer d'amour ?

Que les animaux aient des émotions, voilà une idée que l'on a mis du temps à reconnaître, malgré la longue démonstration à laquelle s'attellent les penseurs depuis l'Antiquité . Faudrait-il qu'on admette désormais qu'ils peuvent tomber amoureux ? Les films de Walt Disney nous ont certes appris qu'au-dessus d'un plat de spaghetti, deux chiens pouvaient s'embrasser les yeux en forme de cœur. Mais on craindrait de tomber dans une forme d'anthropomorphisme en parlant de romance animale. À la limite, on l'accordera peut-être aux mammifères, seule classe dotée d'un système limbique, considéré comme le cœur des émotions et notamment celles, plus complexes, dites sociales...

Se méfiant des traits humains que l'on pourrait prêter aux animaux, les zoologues approchent le sujet en observant comment se déroulent les parades nuptiales, mesurent la production d'hormones et scannent les cerveaux des individus qui vivent en couple… Des données qui, si elles ne percent pas le mystère de l'amour, nous permettent d'envisager si nous sommes les seuls à le rechercher.

Fidélité volatile : faire croasser l'amour

Il faut dire qu'en termes de comportement amoureux humain, nous faisons nous-mêmes preuve de zoomorphisme. On se surnomme affectueusement "mon lapin ", quand on est "maqués" ( de "mac", abréviation de maquereau ) on "fait le canard ", et puis, on roucoule et se bécotte… Les dernières comparaisons sont d'ailleurs loin d'être idiotes. La majorité des espèces d'oiseaux vivent en couple monogame et restent fidèles à leur partenaire. Pour peu qu'on observe un peu leur parade de séduction, les bijoux de brindilles que certains d'entre eux s'offrent, ou le soin qu'ils portent, mâles comme femelles, à leurs petits, tout porte à croire que les oiseaux sont doués d'amour et ce, bien qu'ils ne soient pas des mammifères.

Comme le souligne l'anthropologue américaine Helen Fisher dans Pourquoi nous aimons ? (Robert Laffont, 2006), les éthologues qui s'intéressent au sujet constatent que certains comportements animaux évoquent une attitude romantique, voire passionnelle. Les oiseaux choisissent attentivement leur partenaire. Les albatros, en particulier, sont considérés comme une espèce très fidèle. "Tout au long de l'année, les albatros survolent les océans. Mais une fois par an, ils se rassemblent sur une île, se saluent, et on observe des rituels [qui] ressemblent vraiment à des rituels amoureux", explique Claudia Vinke, biologiste spécialiste du comportement animal, dans la revue scientifique Discover Magazine . Quand vous les regardez, vous vous dites qu'il doit y avoir plus qu'un simple lien d'attachement entre eux". Une étude menée par la Royal society et publiée en 2021 confirme cette hypothèse. Mais elle montre également comment le changement climatique soumet les couples d'albatros à rude épreuve. Le réchauffement des eaux et le manque de poissons les amènent en effet à se séparer pour chasser plus loin, ce qui entraîne une chute de natalité. Un phénomène de "divorce" qui s'accentue, observent les scientifiques, après avoir examiné une population sauvage de 15 500 couples dans les îles Malouines pendant 15 ans. Au retour du conjoint cependant, les albatros célèbrent toujours bruyamment leurs retrouvailles...

Quant aux corbeaux, dont le croassement rauque évoque pour nous moins un chant d'amour qu'une plainte d'outre-tombe, le zoologiste Bernd Heinrich en est convaincu, ils connaissent l'amour. "Comme les corbeaux ont des compagnons très longtemps, je soupçonne qu'ils tombent amoureux comme nous, simplement parce qu'une certaine récompense interne est nécessaire pour maintenir un lien de couple à long terme", écrit-il dans son essai The Mind of the Raven (1999, Cliff Street Books). Connus pour leur intelligence, ces oiseaux sauraient développer à long terme une affection romantique avec leur partenaire, à savoir un désir d'union spécifique, non seulement physique mais également émotionnelle et cognitive.

Bons baisers de chimpanzés

Parmi les autres comportements qu'on associe à ceux des amoureux, il y a aussi certaines marques affectives comme le traditionnel baiser... Les animaux s'embrassent-ils ?

Même si elle est loin d'être partagée par toutes les cultures , la dimension romantique qu'on accorde au baiser, celui qui se reçoit sous la pluie au cinéma, est propre aux humains. On retrouve cependant le geste chez les animaux. Les tortues collent leur tête l'une contre l'autre, les écureuils le bout de leur museau… Quant aux chimpanzés, avec qui nous partageons 98 % d'ADN en commun , ils "se serrent dans les bras, se caressent" et "pratiquent même le french kiss, puisqu'ils s'embrassent avec la langue", note Helen Fisher. Mais avec quelles intentions ?

La primatologue Jane Goodall souligne que , si les "chimpanzés communiquent presque comme le font les humains, en s'embrassant, s'étreignant, se tapant dans le dos, ou encore en joignant leurs mains", leurs baisers diffèrent pourtant de ceux des humains. Déjà, parce que leurs babines - plus étroites que nos lèvres - ne leur permettent pas exactement de se joindre et se mouvoir comme les nôtres. Pour les spécialistes, cette particularité anatomique serait déjà un indice qui porte à croire que leurs baisers ne relèvent pas d'un acte aussi intime que pour les humains, mais plus d'une autre variante d'étreinte. Ne retirons cependant pas la palme de "best kisser" aux bonobos, insiste la scientifique américaine Sheril Kirshenbaum dans son essai The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us (Grand Central Publishing, 2011). "Ils ont tendance à utiliser les relations sexuelles plutôt que les agressions pour résoudre les conflits dans leurs sociétés gouvernées par les femelles, écrit-elle. Ils s'embrassent pour se rassurer et pour consolider leurs relations avec les autres membres de la communauté".

Les scientifiques estiment par ailleurs que, du point de vue de l'évolution, les baisers nous permettent de mieux sentir nos partenaires... "L'amour, une rencontre de deux salives. Tous les sentiments puisent leur absolu dans la misère des glandes", écrivait Emil Cioran , avec son art de gâcher cet acte qu'on voyait plutôt comme un prélude à l'amour... Mais le philosophe nihiliste n’avait pas tout à fait tort. Les animaux ayant un odorat plus développé, il est possible qu'ils n'aient pas besoin de se rapprocher autant que nous ; ce qui pourrait aussi expliquer que le baiser ne joue aucun rôle dans leur plaisir sexuel. Dans La Guerre des sexes chez les animaux (Odile Jacob, 2009), le biologiste Thierry Lodé explique que si les souris s’embrassent, c’est sûrement moins pour faire sentir l’une à l’autre leur cœur qui chavire et leur corps qui s’ébranle que pour échanger des fluides corporels, identifier leurs congénères jusque dans leur complexe immunitaire. "Cette reconnaissance déclenche ensuite le processus du consentement amoureux et attise le désir, transpose le biologiste. La salive véhicule le parfum de la réponse immunitaire entérinant le pragmatisme quasi médicinal du french kiss romantique, du baiser à la française"...

Au-delà de la reproduction

Il ne faudrait d'ailleurs pas réduire l'amour animal à la sexualité, et celle-ci à la reproduction – bien qu'elles soient souvent liées, même dans les actes qui peuvent sembler plus ou moins éloignés de cette fonction ( une équipe de chercheurs chinois et britanniques a ainsi montré que les chauves-souris pratiquaient la fellation pour augmenter la durée de la copulation). Il existe en effet dans le règne animal des cas de reproduction sans acte sexuel (chez les phasmes ou certains lézards), et des relations sexuelles sans finalité reproductive.

On pense notamment aux relations homosexuelles ou bisexuelles. Présentées comme des " exubérances biologiques " par le biologiste canadien Bruce Bagemihl en 1999 avec la parution de son retentissant essai sur la diversité de la sexualité animale , celles-ci sont davantage étudiées. Loin d'être "contre-nature", l'homosexualité animale s'observe dans divers contextes de la vie affective, explique Bruce Bagemihl, de la "parade amoureuse" au "comportement parental". Il existe des couples de canards gays ou de chèvres lesbiennes, qui ne sont absolument pas contraints par l'absence d'animaux de l'autre sexe dans leur entourage… "N’en déplaisent aux néodarwiniens orthodoxes, écrit Thiery Lodé, il semble bien que l’homosexualité délibérée chez [certaines espèces solitaires] ne présente aucune fonction adaptative".

Par ailleurs, certaines espèces animales peuvent être sexuellement monogames, c'est-à-dire qu'elles ne s'accouplent jamais avec un autre individu que leur partenaire, tandis que d'autres sont socialement monogames, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir des aventures çà et là, mais qu'en termes d'attachement, elles n'ont qu'un unique partenaire.

Chimies amoureuses

Des attitudes, des gestes et des configurations similaires à celles des humains en amour, d'accord. Mais y aurait-il d'autres indices qui nous permettraient de croire en la zoo-romance ? Les psychologues peuvent jauger l'intensité, voire la sincérité, des sentiments amoureux des humains à l'aide de questionnaires , qu'une analyse de l'activité cérébrale accompagne. Et grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les scientifiques peuvent mesurer le flux sanguin dans le cerveau lorsque les personnes regardent des photos de leur partenaire ou se remémorent des moments vécus avec l'être aimé(e), et étudier l'activité de l'amygdale cérébrale , laquelle joue un rôle important dans la gestion de nos émotions.

Pour suivre cette recette chimique de l'amour, les scientifiques observent aussi la production de certaines hormones, le bon dosage d'ocytocine et de vasopressine par exemple, lesquelles "agissent en modulant une grande partie des circuits de récompense, explique le neuroscientifique Alexander Ophir dans Discover Magazine , c'est-à-dire les choses qui vous font vous sentir bien" - notamment au cours des échanges relationnels intimes. Cette façon de décortiquer l'affection, en s'appuyant sur certaines réactions chimiques, peut paraître un peu froide, mais elle a l'avantage d'être plus facile à réaliser auprès des animaux qu'un entretien psychologique sur le divan.

"Il est peu probable que le sentiment amoureux (ou toute autre émotion) soit apparu pour la première fois chez l'homme sans avoir de précurseur évolutif chez les animaux, estime l'éthologue Marc Bekoff dans un article consacré aux émotions chez les animaux (Bioscience, 2000). Il existe des systèmes cérébraux et des substances chimiques associées à l'amour que partagent les humains et les animaux. La présence de ces voies neuronales suggère que si les humains peuvent ressentir l'amour romantique, alors certains autres animaux au moins peuvent le ressentir également", poursuit-il, confiant.

Faire s'aimer les animaux

Mais au-delà des phénomènes chimiques d'attirance, des comportements sociaux d'attachement, il reste difficile d'affirmer que les animaux éprouvent ce sentiment dont, depuis la nuit des temps, les artistes tentent d'exprimer les nuances, et les philosophes les paradoxes… Pour ces derniers, l'amour se trouverait à la fois dans le désir de ne pas être séparé de l'être aimé, et dans celui pris à la seule existence de celui-ci. Aussi, l'histoire de la pensée occidentale nous a-t-elle appris à voir l'amour comme une joie douloureuse, qui ne pourrait nous combler sans courir le risque de créer en nous les conditions d'un manque encore plus grand. Ou encore comme un plaisir dont les élans irraisonnés s'alourdissent de son idéale inconditionnalité (il n'y a normalement pas d'astérisque renvoyant aux conditions de règlement à la fin d'un "Je t'aime"...).

Sans entrer dans ces subtilités - ou prises de tête ! -, ces études éthologiques nous montrent qu'il est possible d'observer chez les animaux des comportements à l'image de ceux que l'on décrit comme "amoureux" chez les humains, de l'affection qui s'exprime même entre chiens et chats, ou proie et prédateur, à la Roméo et Juliette… Il est toujours plaisant d'y voir une occasion de s'interroger à nouveau sur ce qu'est l'amour, au sujet duquel il n'y a déjà pas de consensus entre les humains. Nombre d'articles scientifiques sur la question concluent d'ailleurs ainsi, rappelant la quasi insondabilité du sentiment amoureux. Mais ce n'est pas là ce qui les motive en premier chef. Si les scientifiques s'intéressent aux relations affectives entre animaux, c'est aussi dans le cadre d'une réflexion sur la préservation des espèces menacées.

C'est le cas de la biologiste américaine Meghan Martin-Wintle à l'Institut de recherche sur la conservation du zoo de San Diego, qui travaille à raviver la flamme des pandas géants, en organisant pour eux des sortes de speed-dating. Avec son équipe, elle met en place un "couloir des amoureux" où une femelle panda rencontre des partenaires potentiels. "J'ai vu des espèces pratiquement disparaître dans le monde de l'élevage de conservation parce que les chercheurs avaient essayé de mettre en couple des individus qui ne se plaisaient pas", explique-t-elle . La prise en compte du choix du partenaire et de l'attachement est donc importante : un panda ne s'entichera pas d'un autre simplement parce qu'il est le dernier panda au monde…