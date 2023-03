Les anticyclones, des phénomènes climatiques de plus en plus affectés par l'être humain ?

“Le temps s’annonce calme demain, alors qu’un anticyclone va venir s’installer au-dessus de la France…” Pour les habitués de la météo à la radio ou avant le journal de 20 heures à la télévision, cette phrase - ou une déclinaison proche - a sans doute été maintes fois entendue. Plus encore ces derniers jours, alors que l’anticyclone qui stagnait au-dessus de l’Europe a provoqué une sécheresse record de 32 jours de long.

En juillet 2022 déjà, l’anticyclone qui s’était étendu au-dessus de l’Europe avait eu pour conséquence une redoutable sécheresse et des températures caniculaires exceptionnelles. Selon une récente étude parue dans la revue Environmental Research Letters , les situations anticycloniques sont affectées et renforcées par le réchauffement climatique. Mais est-ce le réchauffement climatique qui, d'emblée, est à l’origine de ces anticyclones ?

La formation des anticyclones

Pour la plupart d’entre nous, les cours de Science et vie de la Terre sont bien loin, au point que la formation des situations anticycloniques relève dorénavant du mystère. Un anticyclone, rappelons-le, est une zone de l'atmosphère où la pression de l’air est plus élevée qu'aux alentours. “Si l'on prend la colonne atmosphérique de la surface jusqu'à l'espace, il y a une certaine quantité d'air et un certain poids de l’air, ce qu'on traduit en termes de pression”, rappelle avec pédagogie Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS, climatologue et co-auteur du 6e rapport du Giec. “Donc la pression, c'est le poids de l'air par unité de surface. On prend un mètre carré par exemple, et on regarde quel est le poids de l'air sur ce mètre carré : c'est la pression atmosphérique, qu’on mesure avec un baromètre et que l’on exprime en millibars ou en hectopascal. Cette pression, elle varie, elle n'est pas la même sur l'ensemble de la planète. Il y a des zones où cette pression est plus grande, on appelle cela un anticyclone, et d'autres où cette pression est plus faible, c'est ce qu’on appelle une dépression”.

L’anticyclone est donc une zone de l’atmosphère dans laquelle la pression est plus élevée : l’air, plus lourd, descend vers le sol en échauffant et en asséchant l’atmosphère, ce qui tend à dissiper les nuages. D’où un temps souvent plus beau en cas de conditions anticycloniques. À l’inverse, la dépression est une zone où l’air devient plus léger : en s’élevant et en se décompressant, il va créer un appel d’air qui va provoquer des vents et des nuages chargés en eau, et donc un temps venteux et plus nuageux, voire pluvieux.

“L’endroit où la pression ne fluctue pas énormément, c'est toute la bande tropicale”, précise Christophe Cassou. Mais c'est pourtant là que vont se déterminer les dynamiques atmosphériques, donnant naissance aux anticyclones : lorsque l’air chaud des tropiques tend à monter, une circulation de l’air se crée entre l’équateur et les latitudes à 30° : ”Au niveau de l’équateur, l'air, chauffé par la surface, va monter jusqu'à 12 ou 13 kilomètres d’altitude, avant de redescendre vers 30 degrés de latitude. S'il redescend, il forme une surpression, c'est-à-dire une pression supérieure à la normale.”

Cette dynamique atmosphérique va créer des anticyclones semi-permanents au niveau des Tropiques, détaille le climatologue : "La circulation atmosphérique tend à créer des anticyclones vers 30 degrés de latitude. Pourquoi ? Parce qu’un anticyclone est une surpression. Et cette surpression peut être due à deux choses : elle peut être due à des circulations atmosphériques qui font converger l’air vers un point, ou bien elle peut être due à de l'air qui vient d'altitude et qui appuie à la surface.”

Courant jet et théorie du chaos

Ce sont ces mouvements d’air qui forment les anticyclones quasi-permanents, comme ceux des Açores ou de Sainte-Hélène. Mais il existe aussi d’autres anticyclones, beaucoup plus mobiles, poursuit Christophe Cassou : “Si je repars de l'équateur, l'air qui est monté et qui arrive vers 30 degrés nord, une partie redescend et forme l'anticyclone des Açores… Mais il n'y a qu'une seule partie qui redescend. Il y a une autre partie qui va servir à alimenter ce qu'on appelle le courant-jet, c'est-à-dire une circulation de vent à très haute altitude et qui est très intense.”

Ce fameux courant-jet, un courant d’altitude également nommé jet-stream, fait le tour du globe. Ces “tubes de vent” de plusieurs milliers de kilomètres de long peuvent atteindre une vitesse qui avoisine les 400 km/h. Mais il ne s’agit pas d’un courant régulier : “Il faut imaginer ce tube de vent comme un tuyau d'arrosage. Lorsque vous augmentez le débit, il va devenir complètement instable et se mettre à fluctuer : c'est exactement la même chose avec ce courant-jet, lorsqu’il est instable, il se met à faire des méandres. Dans le creux de chaque méandre, il va y avoir une dépression et dans la bosse de chaque méandre, il va y avoir un anticyclone.”

L’atmosphère est un système complexe, à tel point que son étude, dès les années 1960, est liée de très près aux mathématiques et à la théorie du chaos. “On a un état où le courant-jet ondule, et un état où on dit qu'il est ‘zonal’, c'est-à-dire qu'il va tout droit, directement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. Mais lorsque les ondulations se propagent autour de la planète, elles peuvent aussi se bloquer. C'est tout à fait chaotique.” C’est d’ailleurs ce qui s’est passé au moins de février. L’anticyclone est resté fixe au-dessus de la Grande-Bretagne, l’ondulation marquée du courant-jet bloquant l’anticyclone au-dessus de l’Europe.

Des oscillations du courant-jet de plus en plus marquées

Ces deux dernières périodes de sécheresse, en juillet 2022 puis en février 2023, ont cependant été anormalement longues. "La question qui vient immédiatement à l’esprit, c’est de savoir si c’est dû ou non à l’influence humaine ?”, s’interroge également Christophe Cassou. “Si on regarde la dernière évaluation dans le rapport du GIEC, ce que nous montrons, c’est qu’il n’y a pas encore de consensus sur le sujet. Nous n’arrivons pas encore à détecter les influences humaines dans les fluctuations observées du jet-stream, et donc des anticyclones ou des dépressions.”

Pourtant, les oscillations du jet-stream semblent de plus en plus importantes, comme le souligne une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences en septembre 2022. Pour les chercheurs, le réchauffement accéléré des régions polaires réduit l’écart de températures entre nord et sud, avec pour conséquence un affaiblissement des vents du courant-jet. Les déformations induites par ces changements pourraient créer des oscillations de plus en plus marquées, des sortes de boucles en U bloquant les anti-cyclones et dépressions de façon plus durable.

“Le système est chaotique”, rappelle cependant Christophe Cassou. “Sans aucune influence extérieure, il est capable de générer ces oscillations ou ces mouvements-là. S’il y a cette affirmation d’absence de consensus, c’est également parce que lorsque l'on analyse tous les processus physiques qui sont responsables de la force du courant-jet, de ses méandres, etc., on analyse de nombreux processus affectés par l’influence humaine… mais qui peuvent être affectés de manières opposées. C'est-à-dire que pour un processus qui accélérerait le jet, qui le rendrait plus sinueux, avec des méandres, un autre processus à l’inverse le diminuerait.”

“L’activité humaine est un produit dopant pour les conséquences des anticyclones”

Pourtant, les climatologues à l’origine de l’étude “La persistance des conditions anticycloniques et le changement climatique ont exacerbé la sécheresse exceptionnelle euro-méditerranéenne de 2022”, parue récemment dans la revue Environmental Research Letters, ont à leur tour constaté que, comparativement à des archives météorologiques de 1915 et 1942, les anticyclones récents étaient plus intenses et plus étendus.

“L’augmentation de CO² cause une augmentation de température, et cette augmentation de température, comme dans un effet Montgolfière, fait gonfler les zones de haute pression”, justifie ainsi Davide Faranda, climatologue au CNRS à l’Institut Pierre Simon Laplace et co-auteur de l’étude, dans Le Journal des sciences . Selon le chercheur, les zones de haute pression ont alors eu tendance à s’étaler de façon géographique, jusqu’à inclure toute l’Europe de l’Ouest : "Ça nous explique le lien entre émissions de CO² et les sécheresses causées par ces anticyclones plus intenses et plus étalées d’un point de vue géographique.”

Si, pour Christophe Cassou, l’étude reste à confirmer grâce à d’autres méthodologies, il estime qu’il existe d'ores et déjà un consensus parmi les études publiées sur le fait que les anticyclones d'aujourd'hui ont plus d'impact que les anticyclones d'hier. S'il n'y a pas de certitude sur la façon dont l'activité humaine affecte la formation des anticyclones, elle accroît bel et bien les conséquences de ces derniers : "On ne fait qu'amplifier le problème. Moi j'utilise l'image du dopage : on est une substance dopante.”

La rivière Issole, en Camargue, complètement asséchée le 21 février dernier, du fait de la sécheresse hivernale. © AFP - Nicolas TUCAT

7 % d’évaporation en plus par degré supplémentaire

Et ce que l’activité humaine dope à grands coups de degrés supplémentaires, ce sont les sécheresses, assure le climatologue. Là où l’on a tendance à s’inquiéter - à raison - de la ressource en eau par le prisme des précipitations, lui pointe du doigt la nécessité d’y ajouter la notion d’évaporation : “Ce que fait un anticyclone, c’est qu’il empêche les dépressions de s’installer, et donc les pluies de rentrer, ce qui crée un déficit pluviométrique. Mais la conséquence de l’influence humaine, ce sont des températures plus chaudes, et donc une évaporation des sols plus importante. C’est simple, c’est une loi de la physique : avec un degré de réchauffement, il y a 7 % d’évaporation en plus”.

Et cette évaporation entraîne un cercle vicieux : entre des sols de plus en plus chauds, une végétation boostée par la chaleur qui prélèvent plus encore dans les sols, tous les facteurs mènent vers des sécheresses de plus en plus importantes. Quant aux 7 % d’eau évaporée en plus, ils finissent effectivement par retomber “mais de façon moins fréquente et plus intense”, précise-t-il. ”La pluie tombe sur des sols moins perméables, car plus secs. Le ruissellement est plus fort, ce qui provoque des inondations sans recharger les sols.”

Les sécheresses se jouent, de fait, sur trois niveaux : il existe les sécheresses météorologiques, par manque de précipitation, les sécheresses hydrologiques, quand les nappes phréatiques ne se rechargent pas en eau, et enfin les sécheresses agricoles, quand le déficit d’eau atteint les sols. “Là, on est sur les trois sécheresses”, regrette Christophe Cassou. “Tout se combine, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme un peu partout. Quand les sols sont secs, les températures d'été sont généralement plus chaudes. On peut avoir un été normal, au sens où si les sols n'avaient pas été secs, on aurait eu un été pourri. Là il sera a minima juste normal. En revanche, si on a la même situation qui se met en place que celle qu'on a eue l’année dernière, l'effet de la circulation atmosphérique va être encore plus fort qu’à l’été 2022…”

Bien conscients des risques de sécheresse qui s’annoncent, le gouvernement a invité les préfets à prendre des arrêtés de restriction d’eau dès maintenant . Une solution qui ne permettra que de gérer les conséquences du réchauffement à l'été 2023… en attendant de penser des solutions à long-terme.