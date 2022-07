Les bijoux dentaires ou la créativité sur les dents

Depuis deux ans, Hélène Lazar pose des gemmes colorées sur l’émail des dents de ses clients, principalement des clientes, qui restent en place pour trois à huit mois. La jeune parisienne inclut une dimension créative dans son savoir-faire. Selon elle, la pose de ces bijoux dentaires va au-delà de la procédure esthétique mais participe de l’acceptation de soi et, en l'occurrence, de son sourire ou de sa dentition. “La plus grande récompense, c’est quelqu’un qui vient me voir et qui me dit : ‘grâce à toi, je souris beaucoup plus ’.”

Angèle ou Hailey Baldwin en sont adeptes

Le toothgem n’est plus seulement une tendance visible sur TikTok et Instagram, mais commence à “prendre la rue”. Cette tendance venue des États-Unis émerge depuis quelques années en Europe, à la faveur du revival actuel des années 2000 en matière de mode. Elle a été remise au goût du jour par des actrices et chanteuses mondialement connues, d’abord américaines, comme Katy Perry, Madonna ou Hailey Baldwin. Ce sont ensuite des icônes européennes qui en ont arboré, comme les chanteuses FKA Twigs ou Rosalía. Se décorer les dents est pourtant une habitude qui remonte au Mayas et aux Étrusques, pour des raisons rituelles, esthétiques et mêmes sanitaires.