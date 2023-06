Les bistrots dans le viseur de Guillaume Blot

Quel charme y a-t-il dans un bol de cacahuètes posé sur une table en formica ? Dans le bruit des machines à café et l’éclat des carrelages en mosaïque ? Dans les envies de refaire le monde d’un groupe d’habitués accoudés au comptoir ? Voilà la quête de Guillaume Blot , un photographe qui s’intéresse aux univers populaires dans son travail pour la presse ou ses projets personnels.

“J’ai vu les rideaux se fermer”

Après avoir réalisé une série documentaire sur les relais-routiers puis une autre sur les buvettes de stades, le photographe de 34 ans s’est intéressé aux “rades”, nom qu’il a donné à son livre. Il a sillonné les routes de France à la recherche de ces petites scènes du quotidien en voie de disparition. On comptait 200 000 établissements dans les années 1960, ils sont environ 36 000 aujourd'hui.

“Au fil de mes différents passages dans ces villes moyennes, j'ai vu les rideaux se fermer. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer les résistants, ceux qui sont encore debout, de montrer toute la vie qu'il y a”, raconte l’intéressé. Pour cela, il met à profit son style immersif, fait de flash brut et de cadrages décentrés.

Du “Zorba” aux Ardennes, des personnages hauts en couleurs

Loin de porter un regard ironique ou moqueur sur ces lieux parfois désuets et leurs protagonistes, Guillaume Blot donne un aperçu de ces tranches de vie dans les légendes qui accompagnent ses photos dans son livre. Dans l’Ain, il a ainsi rencontré Liliane et Marcel, 99 et 102 ans, qui ont dû mettre la clé sous la porte à cause du Covid, et dont le fils n’a pu reprendre le bar, étant déjà lui-même à la retraite. Dans les Ardennes, le photographe est tombé sur Laury, championne d’Europe d’accordéon à 12 ans et ambianceuse chez “Quiquine”, un bistrot dont le patron porte la moustache fournie. Et à Paris, il a côtoyé les turfistes du “Zorba”, relayés par les fêtards en quête d’after à l’ouverture matinale du repaire. Ou enfin photographié Coco, un perroquet qui insulte les clients en portugais dans le bar de Rocky, son propriétaire.