Les Bonnes Graines : comment devenir un ninja du pique-nique

L’arrivée des fraises des bois annonce le printemps, les pumpkin spices latte (malheureusement sans véritable citrouille) inaugurent l’automne et la première raclette ouvre symboliquement le début de l’hiver. Quant à l’été, rien ne signifie mieux son arrivée que les repas en plein air. Banquets, piqueniques, apéros … toute occasion est prise pour se retrouver en extérieur, aliments et boissons faisant souvent le liant de ces moments de douceur. Si Caroline Broué a décidé d’explorer le banquet dans ce nouvel épisode des Bonnes Choses (disponible ci-dessous) où elle reçoit Emmanuel Perrodin (Diners insolites), Anne Etorre (le Temps du comté), Yvan Loiseau (La plus grande table du monde) et Jean-Antoine Ottavi (Picnics corses), Les Bonnes Graines ont choisi de s’intéresser aux pique-niques.

Le déjeuner sur l'herbe, Claude Monet, 1865

Je me suis amusé ces derniers temps à flâner parmi les piqueniqueurs parisiens le long des quais du Canal Saint Martin ou de Seine ainsi dans les jardins (Buttes-Chaumont, Luxembourg, Tuileries, Vincennes). L’observation qui suit est donc purement empirique et confinée à une zone géographique limitée, mais elle était limpide : les piqueniques semblent être essentiellement constitués de produits industriels ultra-transformés. Paquets de chips des mêmes marques, dips aux couleurs pâles dans leur barquette en plastique, dés de fromages prédécoupés, plateaux de charcuteries sous cellophane, quelques rares tomates cerises en barquette, bières et sandwichs industriels, … Ce constat est conforté par l’offre alimentaire en France. Saviez-vous que plus de 9 français.e.s sur 10 font leurs courses en supermarchés ? Mais surtout, saviez-vous également que plus de 7 produits sur 10 qui y sont proposés sont industriels et ultra-transformés ? S'ajoutent à cela les habitudes, le mimétisme, la recherche de facilité et nos piques niques n’ont aujourd’hui plus rien à voir avec “Le déjeuner sur l’herbe” de Claude Monet où se côtoient vins fins, viandes rôties, pâtés en croûte, verdures de saison et fruits frais.

Plus de 7 produits sur 10 sont ultra-transformés dans les supermarchés en France © Getty

Mais que recouvre véritablement cette nouvelle formule ? D’abord un impact écologique : ces repas sont une importante source de pollution plastique, les emballages se déversant souvent dans la nature (parcs, forêts, océans) et dont la production a mobilisé des ressources d’eau précieuse, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre que nous devons diminuer. Les produits ultra-transformés émettraient 21% de GES et utiliseraient au moins 10% d’eau de plus que des produits mieux fabriqués, d’après la première étude s’intéressant au sujet (réalisée au Brésil sur la période 1987-2018). Un gaspillage économique ensuite : ces produits coûtent chers, trop chers pour leur qualité. A titre d’exemple, un panier piquenique en supermarché composé des soit-disant versions premium d'un paquet de chips, d’une baguette, d’un dip, d’une barquette de tomates cerises, d'un fromage et d’une planche de charcuterie me coûte en magasin 26,49€. Le même en épicerie de producteurs avec des aliments bio, de saison, locaux, nutritifs, sans emballages plastique et de meilleur goût revient à 24,55€. Une atteinte à notre santé aussi : forts taux de graisses nocives, excès de sucre, de sel, huile de palme, absence de fibres, de vitamines ou de minéraux, aliments désignés pour passer rapidement à travers notre corps … Ces repas sont rarement synonymes de qualité nutritive et portent atteinte à notre santé, avec de potentiels coûts économiques futurs. Une atteinte à nos papilles enfin, car ces produits ne sont que rarement la plus délicieuse version d’eux-mêmes.

Forte pollution liée à notre alimentation © Getty

Dès qu’arrive l’été, nous pouvons donc améliorer la qualité d’un moment partagé avec nos proches tout en prenant soin de notre environnement, en respectant notre budget et en augmentant notre plaisir. Comment faire ? Niveau 1 : le supermarché amélioré. Privilégiez une majorité de végétal, de produits bio, locaux et saisonniers, le moins transformés possible (comprenant le moins d’ingrédients, notamment chimiques dans leur composition). Exemple : du houmous, un légume, des crackers de céréales complètes ou une miche de pain complet avec un morceau de fromage, des chips cuites au chaudron ou au four, des chips de légumineuses (encore trop chères malheureusement), des fruits frais et pour les irréductibles quelques tranches de charcuterie bio sans nitrites. Niveau 2 : vers de nouveaux horizons. Pour atteindre le prochain stade du piquenique, vous devez changer l’endroit où vous vous fournissez. Si le repas est prévu suffisamment longtemps à l’avance, achetez de quoi manger au marché, idéalement des stands “en direct de la ferme” ou de n’importe quel étal pouvant vous expliquer d’où viennent leurs produits et comment ils sont préparés. A défaut, privilégier une épicerie de producteurs où vous devriez obtenir tout ce dont vous avez besoin : légumes et fruits frais, dips, un fromage goûtu, un pain de qualité, des chips aussi peu transformées que possible… Très souvent, ces boutiques ont une section traiteur où vous pourrez trouver des produits cuisinés. Niveau 3 : ninja du piquenique. Pour débloquer ce dernier niveau, vous devez avoir atteint le niveau 2 ET cuisiner vous même une partie des produits : salades, tartines, oeufs mayo, pâtés, tartes, houmous, pesto … Investissement de temps plus conséquent, mais plaisir décuplé. Bonus économie : passez par des applications comme Too Good To Go ou Phenix pour récupérer des invendus de supermarché et optimiser votre budget.

Pique-nique des légendes © Getty

La recette de cette semaine n’en est pas une. A la place, je vous propose un piquenique à la volée, réalisé à partir d’achats directement en boutique de producteurs. Vous pouvez encore l’améliorer (et atteindre le niveau 3) en cuisinant les précédentes recettes des Bonnes Graines : la tartine doudou, les oeufs mayo, la salade tableau, le chou fleur rôti, les financiers … Mais imaginez-vous avec vos amis, en train de profiter de la douceur du soir, une nappe recouverte d’aliments tous gourmands, sains, coupables pour certains, colorés, savoureux, sans déchets plastiques, permettant une meilleure gestion des ressources en eau, empêchant l’épandage de pesticides et limitant les émissions de gaz à effet de serre. Délicieux, non ?

Recette : Pique-nique à la Monet 2023

Ingrédients : un morceau de fromage, un pot de miel d’apiculture récoltant, une miche de pain complet au levain, 3 belles tomates de variété ancienne, un citron, de la fleur de sel, 2 paquets de chips cuites de sarrasin ou de pomme de terre cuites au chaudron, quelques tranches de charcuterie sans nitrite, un pot de houmous, un concombre, quelques cerises et quelques abricots.

Pique-nique : coupez des tranches de pain, tartinez les de fromage et ajoutez un peu de miel. Découpez des bâtons de concombre. Coupez des tranches épaisses de tomates. Ouvrez les chips et le houmous. Préparez la charcuterie si vous en avez pris. Savourez la douceur de vos tartines de chèvre et le miel, dégustez le houmous avec le concombre, ajoutez quelques gouttes de jus de citron sur vos tomates avec une pincée de fleur de sel et croquez à pleines dents, appréciez le goût et le croquant de chips sans arômes artificiels, rafraîchissez-vous en mordant dans les fruits de saison dégoulinant de jus, ne jetez aucun emballage à la poubelle puisque vous n’en avez pas.