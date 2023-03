Les bonnes graines : droit au bien-manger et protection de la planète

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé de l’ Académie du Climat .

Comme vous pouvez le découvrir dans Les Bonnes Choses de ce week end en compagnie de Caroline Broué (dès 12h en direct sur France Culture), il n’existe pas de droit à l’alimentation en France. La notion existe, mais en droit international, dans le cadre du PIDESC (Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels) que la France a ratifié en 2015. En lieu et place, le pays propose une aide alimentaire, principalement assurée par des associations, pour laquelle Elisabeth Borne a d’ailleurs annoncé fin 2022 la création d’un “fond pour une aide alimentaire durable” de 60 millions € en 2023.

Pour le politique, notre droit à l’alimentation se limiterait donc à un accès aux denrées, quelles qu’elles soient. Il semblerait que le principe soit le même pour l'agro industrie : comment expliquer sinon que nos supermarchés, ou plus de 9 français sur 10 font leurs courses, proposent 7 produits industriels ultra-transformés sur 10, de pauvre qualité nutritionnelle et gustative ? Cette approche alimente le changement climatique. En ne réfléchissant plus à comment bien nourrir ses bénéficiaires à un prix décent - c'est-à-dire conjuguer santé humaine, santé de la planète (donc en retour, celle des humains) et plaisir - mais principalement à comment vendre et marger quoiqu’il en coûte grâce à la nourriture, le système dérive. L’offre se caractérise aujourd’hui par une trop forte présence de protéines animales, d'aliments concentrés en produits chimiques (conservateurs, colorants …) et pesticides de synthèse, peu de variétés, peu de nutriments, peu de goûts ... Les effets d’une telle offre sur la planète sont conséquents : le secteur représente 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre globales, mobilise 70% des ressources d’eau douce de la planète, participe à 90% de la déforestation mondiale, a fait disparaître 75% des espèces de plantes cultivées depuis un siècle, épand 100 000 tonnes de pesticides de synthèse rien qu'en France ... Cette dérive réchauffe la planète, gaspille l'eau, détruit la richesse de note monde, la vie dans les sols et les océans et abîme notre santé. Cette approche n'est donc clairement pas suffisante.

Que devrait être le droit à l'alimentation si ce n’est la garantie d’un accès à une nourriture saine, nutritive, goûteuse, variée et durable à un prix accessible à toutes et tous ? Si le bon sens et l’empathie imposent déjà cette vision, mes mois de bénévolat aux Restos du Coeur pendant et après la crise du COVID n’ont fait que la renforcer. Il était compliqué d’imposer un menu à un étranger ne demandant qu’à bien se nourrir, de lui retirer le plaisir du choix, sans garantie de goût et de qualité. Beaucoup de bénéficiaires souffraient de la honte d’être là, à devoir se contenter de produits ultra-transformés et restes parfois déjà périmés, rejetés par l’agro-industrie et les consommateurs. L’Insee indique d’ailleurs dans son édition 2022 de la “France : portrait social” que les bénéficiaires de l’aide alimentaire ressentent plus fortement la pauvreté. Manger mal en sentant que l’on mange mal ne peut épanouir personne. En chacun d’entre nous vibre le besoin d’un accès au bien-manger. Qu’est ce que le droit à l’alimentation, si ce n’est l’une des expressions les plus pures de la dignité et du développement durable de l’espèce humaine ? Ce droit doit devenir un objectif de société prioritaire.

Nous pouvons aujourd’hui le revendiquer de deux manières : à travers nos dépenses, en privilégiant une alimentation majoritairement végétale, sans pesticides, saisonnière, en circuit court et de saison. Chacune de nos consommations est un vote lourd de sens : nous décidons d'une vision du monde à travers chacun de nos repas. Nous pouvons ensuite interpeller nos élu.e.s pour réclamer ce droit de façon claire et limpide : nous, citoyennes et citoyens de France et du monde, réclamons l’instauration, la protection et la mise en application du bien-manger : un accès pour toutes et tous à une nourriture saine, délicieuse et bonne pour la planète. Partagez cette bonne graine, taguez le corps politique (Président, Première Ministrie, Ministre de la Transition Ecologique, Ministre de l’Agriculture et de la Souverainté Alimentaire, vos député.e.s …).

En hommage aux revendications sociales, au mouvement des lumières et à la Déclaration des droits de l’Homme, la recette de la semaine met à l’honneur une catégorie de fruits dont le philosophe Voltaire raffolait : les agrumes, que vous pouvez choisir bio en provenance de Corse mais aussi Sicile (on y trouve un système développé de coopératives paysannes et les d’excellentes coopératives et fait transporter ses trésors par bateau, le moins polluant des transports). Nous les mettons à l’honneur dans une recette de délicieux financiers bien moelleux, aux douces notes d’huile d’olive et aux saveurs acidulées, dont le peps viendra nous donner l’énergie nécessaire à agir pour un monde meilleur.

Nombre : 10 financiers

: 10 financiers Temps préparation : 20mn

: 20mn Temps cuisson : 15mn

: 15mn Coût / part : 4,6€ les 10 financiers, soit 0,46€ le financier

: 4,6€ les 10 financiers, soit 0,46€ le financier Quand : en snack pendant une manifestation, à servir en dessert avec une glace vanille ou kumquats ou aux herbes, au goûter en lisant un livre un peu trop sérieux pour se réveiller

Ingrédients : 60g de poudre d'amande ; 60g de sucre glace ; 48g d'huile d'olive ; 3 blancs d'oeufs ; 30g de farine T65 ou T80 ; 1/2 gousse de vanille ; 1/2 cuillère de fleur d'oranger ; 1 pincée de fleur de sel ; 1 orange ; 1 citron

Agrumes : prélevez les zestes de l'orange et du citron. Réservez 1/2 cuillère à soupe de chaque et conservez le reste pour d'autres recettes. Pressez le jus et faites le réduire dans une petite casserole à feu doux jusqu'à ce qu'il soit épais et qu'il n'en reste qu'un fond. Vous pouvez aussi varier avec des clémentines, mandarines, citrons verts, pamplemousses ...

Gâteau : préchauffez votre four en chaleur tournante à 180°. Mélangez l'huile d'olive, les zestes et la fleur d'oranger. Mélangez le sucre, la poudre d'amande, la farine et le sel. Incorporez les blancs d'oeufs, puis le liquide. Déposez votre pâte dans des petits moules et faites cuire entre 10 et 15mn (selon l'épaisseur de votre moule). Les financiers doivent être joliment dorés, pas trop bruns.

Finition : sortez vos financiers du four et lustrez les avec la réduction d'agrumes à l'aide d'un pinceau. Sans pinceau, attendez qu'ils aient refroidi et trempez les très rapidement dans la réduction. Vous pouvez également ne pas utiliser de jus d'agrumes pour une version plus douce.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

