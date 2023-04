Les Bonnes Graines : l'alimentation contre l'inaction climatique

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Quand on parle de gastronomie et du Nord, les rires fusent trop souvent et trop facilement. On nous parle des frites et d’une farandole de sauces industrielles, de la bière, de la carbonade, des endives, d’un poisson ou d’un fromage rattrapé à la volée lors du carnaval de Dunkerque. Comme si l’approche naturelle devait être la moquerie, à l’instar des ch’tis. Sans prendre le temps de réfléchir, d’explorer, de découvrir, de peut être s’ouvrir à un nouveau monde. Inutile de vous dire que Lille et ses environs regorgent de richesses gustatives, comme vous pouvez le découvrir dans ce nouvel épisode des Bonnes Choses disponible ci-dessous, où Caroline Broué reçoit Marie-Laure Fréchet, Camille Delcroix et Edouard Chouteau. La plus belle cagette de saison qu’il m’ait été donné d’ouvrir était envoyée par Dries Delanote, maraîcher à la ferme du monde des 1000 couleurs située non loin de la frontière franco-belge, lors d’un cours que donnait L’école comestible aux M1 du master Boire Manger Vivre, le master alimentation de Sciences Po Lille. Une merveille bigarrée d’odeurs, de saveurs et de variétés : moi-même étais surpris de cette richesse. Notre équipe, membres de l’administration attirés par les odeurs et élèves ont découvert une autre facette, joyeuse, délicieuse et colorée des saveurs lilloises.

Publicité

Cette attitude que nous avons toutes et tous sur différents sujets, de rejets, de moqueries faciles, de réflexes … très souvent forgée par la méconnaissance et enracinée par l’habitude mène au statu quo et nous empêche d’avancer. Elle vaut tout particulièrement pour le changement climatique. Chaque semaine, lors des formations avec les chef.fe.s de la restauration collective que j’assure pour CAP Veggie et Assiettes Végétales, lors de mes ateliers en tant que référent alimentation durable de L’école comestible à l’Académie du Climat où lors d’autres échanges, tant personnels que professionnels, on me répond: “on n’est pas assez” ; “les gens ne veulent pas changer” ; “ce n’est pas à nous de résoudre le problème” ; “les français.e.s mangent bien donc nous n’avons rien à manger” ; “on pourra manger des pilules ou aller sur Mars” ; “ je mange peu de viande, seulement 1 fois par jour” ; “si on change c’est tout un système qui s’effondre” …. L’ensemble de ces réflexes crée ce que l’on appelle l’inaction climatique, ce qui freine les actions à enclencher pour construire un monde meilleur.

Action collective pour un bénéfice général © Getty

Que répondre à ça ? “ ON N’EST PAS ASSEZ” : 63% des français.e.s réclament aujourd’hui des actions environnementales concrètes et les sollicitations pour L’école comestible ne cessent de croître, confirmant chaque jour l’intérêt grandissant pour la transformation de notre alimentation. “LES GENS NE VEULENT PAS CHANGER” : j’échange chaque jour avec des individus enfermés dans leurs habitudes alimentaires, grands amateurs de fast food ou des chefs pétris d’une pratique aujourd’hui inadaptée : chaque semaine je ressors gonflé d’espoir grâce à l’énergie, l'ouveture et la volonté dont font preuve mes interlocuteurs à l'issue des formations. “CE N’EST PAS À NOUS DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME” : à aucun moment nous ne devons accepter d’être les seuls porteurs de la transition et les sphères politiques et industriels doivent agir. Cependant, en tant que consommacteurs, nous avons le pouvoir d'influencer l'orientation des flux financiers, donc la demande, donc l’offre, donc l’état du monde : l’augmentation de la consommation du bio en France a permis de réduire l’étendue des surfaces pesticidées du pays. “LES FRANÇAIS MANGENT BIEN DONC NOUS N’AVONS RIEN À CHANGER” : nous sommes le 2nd marché mondial pour McDonalds et les 2nds plus gros consommateurs de kebab, nous ne connaissons pas nos fruits et légumes de saison, 80% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de notre surconsommation de protéines animales industrielles, près d'un français sur 2 est concerné par le surpoids. Nous pouvons clairement nous améliorer. “JE MANGE PEU DE VIANDE, SEULEMENT UNE FOIS PAR JOUR” : l’action individuelle la plus efficace pour réduire son impact climatique est de végétaliser son alimentation et les recommandations santé préconisent 85% d’apports nutritifs végétaux. Encore quelques efforts ! “SI ON CHANGE, C’EST TOUT UN SYSTÈME QUI S’EFFONDRE” : ne peut-on vraiment pas construire à la place un système respectueux du bonheur et du bien-être des humains en intégrant leur santé et leur environnement dans le design des produits dont ils bénéficient ? A l’instar des saveurs lilloises, osons aller à la découverte de ce qui se cache au-delà de nos idées préconçues et peut être de nos peurs, motrices d’immobilisme. Au-delà se trouvent des montagnes de nouvelles informations, de sources de motivations et de plaisir pour à agir contre le changement climatique. Car ne nous voilons pas la face : changer ses habitudes n’est pas facile. Mais ô combien précieuses les richesses et les solutions derrière cet effort !

Après l'effort, le réconfort © Getty

La recette de la semaine s'inspire d'un légume que l'on a tendance à facilement rejeter, mais si délicieux quand on se l'approprie : le chou-fleur. Si le cousin breton est le plus connu, il est aussi cultivé dans le Nord à Saint-Omer à 1h de Lille. Rôti et assaisonné, ce chou-fleur étonnant orne parfaitement une table gourmande et intelligente.

Chou fleur rôti au beurre noisette © Getty

Recette : chou fleur étonnant

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 20mn

: 20mn Temps cuisson : 60mn

: 60mn Coût : 2,14€ / personne

: 2,14€ / personne Quand : en entrée pour épater la galerie, en plat de buffet gourmand

Ingrédients : un chou-fleur de Saint-Omer (ou autre) donc on gardera quelques feuilles autour de la chair blanche, 250g de beurre cru fermier, 3 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès, 180g de noisettes concassées, 1 gousse d'ail, 5g de votre épice préférée, un petit pot de câpres.

Préparation chou : faites bouillir une grande casserole d'eau et plongez-y le chou-fleur tête en bas pendant 10mn. Retirez et séchez le chou fleur. Badigeonnez le d'huile d'olive (un pinceau sera très pratique), salez et saupoudrez uniformément de votre épice préférée. Préchauffez votre four à 200° en chaleur tournante. Faites rôtir 45 - 60mn jusqu'à ce que les feuilles soient bien grillées, ainsi que la surface du chou (cela peut même être très légèrement brûlé). Concassez et faites rôtir vos noisettes une dizaine de minutes.

Préparation sauce : écrasez l'ail en purée. Juste avant de servir le chou, réalisez un beurre noisette (un beurre que vous faites chauffez à feu fort en fouettant comme pour faire une chantilly jusqu'à ce qu'il prenne une couleur caramel et une odeur de noisette) en incorporant les câpres dès le début de la cuisson. Débarrassez dans un bol froid pour stopper la cuisson (sinon votre beurre brûlera), ajoutez le vinaigre et l'ail. Mélangez.

Service : coupez 6 parts de chou à la sortie du four, servez sur une assiette, répartissez la sauce sur chaque part, poivrez, ajoutez une pincée de fleur de sel sur l'intérieur du chou et couronnez de noisettes grillées. Notez que vous pouvez préparer le chou en avance et réchauffez les tranches en les passant 5mn au four à 180°.