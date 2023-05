Les Bonnes Graines : l'éducation grâce aux gâteaux

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Si la pâtisserie occupe une place souvent particulière au panthéon des souvenirs culinaires, (je me rappelle encore la finesse de la vanille bleue et de la légèreté du mille-feuille préparé par Yann Couvreur pour le Prix Champagne Collet du Livre de Pâtissier pour son livre Ephémère), cela est d’autant plus vrai pour les enfants. Gâteau au yaourt (3 pots de yaourts, 2 pots de farine, 1 pot d’huile, une cuisine en chantier mais des parents touchés par l’attention …), traditionnel gâteau au chocolat des goûters d’anniversaires chez les copains recouvert de smarties colorés … Contrairement aux légumes qui sont imposés et abordés sous l’angle de la santé, la pâtisserie est très souvent la première initiation à l’alimentation à laquelle les enfants adhèrent, parce qu’elle est associée à la joie, à la fête et aux moments chaleureux partagés. Et ce n’est pas le chef Michel Oliver, auteur de La Pâtisserie est un jeu d’enfants et second invité pour ce nouvel épisode des Bonnes Choses aux côtés de Yann Couvreur qui nous contredira. Je constate cet attrait naturel pour le sucré toutes les semaines, quand les jeunes arrivant à l’Académie du Climat pour un atelier de L’école comestible me demandent avant toute chose si nous allons faire un gâteau.

Gâteau & ingrédients industriels © Getty

Du fait de son statut, la pâtisserie pour enfant possède un énorme pouvoir : elle peut être l’un des premiers vecteurs d’éducation alimentaire. Mais comment faire ? Comment lui expliquer à travers la préparation d’un gâteau qu'il peut prendre soin de lui, de celles et ceux à qui il l’offre et de la planète, donc de toutes et de tous, sans rien enlever au rêve et au plaisir ? La première chose à faire est de lui expliquer que toute action humaine a un impact, plus ou moins négatif et que selon la manière dont nous mangeons, nous décidons du monde dans lequel nous vivons. Une fois ce cadre conceptuel posé, place au faire. Les enfants n’ont qu’une envie : comprendre le monde qui les entoure, d’où les nombreuses questions qu’ils nous posent. Alors aidons-les en partant d’une préparation toute prête vendue en grande surface. Plusieurs pistes de discussion peuvent alors être envisagées.

Celle de la pollution à travers l'emballage : usines, gaz à effet de serre, colorants des packaging ... Vous seriez étonnés de voir à quel point les enfants remarquent tous les emballages qui jonchent nos rues et nos plages. Faites le lien avec l’emballage de la préparation.

Celle de l’ultra-transformation, c’est à dire un aliment ayant subi de nombreux procédés industriels de transformation physique, chimique ou biologique, des ajouts d’additifs ou d’ingrédients industriels. Pour simplifier le concept, résumez à vos enfants qu’il s’agit d’aliments contenant des ingrédients qu’on ne trouve pas dans la nature, venant d’usines qui polluent l’air, l’eau et les sols. Lisez-leur quelques ingrédients du mélange et demandez-leur alors s’ils préfèrent manger des choses naturelles ou des ingrédients chimiques.

Douceurs chimiques industrielles © Getty

Parlez-leur ensuite de la naturalité, que j’emprunte ici à Alain Ducasse comme un “retour à l’essentiel” et regardez ensemble à nouveau les ingrédients de la préparation : oeufs entiers reconstitués, sucre, huile de colza, chocolat en poudre et en pépite, farine de blé, émulsifiant, stabilisants : glycérol / gomme xantham / amidon, diphoshates de potassium, carbonate de potassium, monoglycérides d’acides gras, conservateur : sorbate de potassium, sel. Comparez la liste à celle d’une recette classique : des oeufs, du chocolat, un peu de sucre, de la farine, du sel et demandez-leur quelle version ils préfèrent.

Parlez aussi de la qualité des ingrédients grâce aux numéros sur les œufs (vous pouvez même aller jusqu’à montrer les photos de poules élevées en batterie donnant des oeufs 2 et 3). Du biologique, de l’épandage de pesticides et de la possibilité de la mort des sols et des océans grâce à la farine. Du commerce équitable grâce au chocolat. Des dangers du sucre sur la santé mais aussi sur la nature du fait de la culture des betteraves gourmandes en pesticides tueurs d’abeilles dont le rôle est essentiel pour la beauté et la vie de la planète … Les possibilités sont infinies. A la fin, demandez lui si le gâteau industriel le fait toujours rêver.

Gâteau au naturel © Getty

Mais surtout, surtout, concluez sur le fait que tout cela n’est pas une fatalité. Que selon ce que l'on mange, on peut construire un monde plus beau. Qu’en cuisinant plus, à partir de bons ingrédients de qualité produits en tenant compte de leur impact sur la planète et aussi bruts / naturels que possible, plus gourmand sera le gâteau et meilleur il sera tant pour la santé et la planète, car tout est intimement lié. Enfin, préparez ensemble un gâteau, un vrai.

La recette de la semaine vous propose un petit twist autour du gâteau au chocolat traditionnel pour toujours plus améliorer votre impact, faire le plein de fibres et de protéines tout en vous délectant de son fondant et de son léger goût de vanille, rehaussé par juste ce qu’il faut de sucre et une vraie sensation de douceur grâce à sa texture fondante. Prêt à cuisiner ce nouveau moelleux choco 2.0 ?

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 20mn

: 20mn Temps cuisson : 30mn

: 30mn Quand : pour un anniversaire, pour un picnic, avant ou après une séance de sport, pour une journée cocoon

Recette : moelleux choco 2.0

Ingrédients : 120g de farine de blé T55 ; 225g de haricots rouges français cuits égouttés ; 225g de chocolat noir pâtissier 56% ; 100g de sucre semoule ; 150g de yaourt de soja bio français ; 1/2 sachet de levure chimique ; 1 cuillère à café de bicarbonate de soude ; 2 pincées de fleur de sel ; 1/2 gousse de vanille grattée ou 1 cuillère à soupe d'extrait liquide de vanille, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.

Préparation : préchauffez votre four en chaleur tournante à 180° . Faites fondre votre chocolat au bain-marie et ajouter la vanille, mélangez. Tamisez la farine puis ajouter le sucre, le sel, la levure et le bicarbonate. Passez vos haricots au robot mixeur avec le yaourt jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Ajoutez le mélange humide et le chocolat fondu au mélange sec et mélangez le tout. Goûtez, ajoutez plus de vanille ou de sucre selon votre goût. Huilez votre moule à gâteau si besoin, ajoutez le mélange et faites cuire 30mn. Laissez refroidir. Dégustez seul ou avec une boule de glace vanille.

Trucs & astuces :

Protéines : si vous disposez de très bons oeufs, le yaourt peut parfois être remplacé par 3 oeufs frais fermier. Testez les deux. Si votre soja est bio et français, l'empreinte de votre gâteau sera moindre

: si vous disposez de très bons oeufs, le yaourt peut parfois être remplacé par 3 oeufs frais fermier. Testez les deux. Si votre soja est bio et français, l'empreinte de votre gâteau sera moindre Chocolat : plus vous montez en % de cacao, plus le goût sera prononcé, ainsi que l'acidité et l'amertume, caractéristiques du chocolat. Vous devrez ajuster la dose de sucre pour adoucir

: plus vous montez en % de cacao, plus le goût sera prononcé, ainsi que l'acidité et l'amertume, caractéristiques du chocolat. Vous devrez ajuster la dose de sucre pour adoucir Nutriments : vous pouvez monter jusqu'à une farine T80. Le gâteau sera plus complet donc plus nourrisant mais plus dense.

: vous pouvez monter jusqu'à une farine T80. Le gâteau sera plus complet donc plus nourrisant mais plus dense. Découvertes : remplacez la vanille par une demi fève de tonka râpée

