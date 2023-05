Les bonnes graines : la richesse insoupçonnée de nos assiettes

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Cette semaine dans Les Bonnes Choses, nous avons le plaisir de découvrir avec Caroline Broué le travail et la philosophie de Cybèle Idelot, cheffe des restaurants La Table de Cybèle (Boulogne, Île-de-France) et La Ruche au domaine les Bruyères (Gambais, Yvelines), tous deux alimentés par sa ferme en permaculture, héritage direct de ses origines américaines où le mouvement “farm to table” fait fureur à San Francisco. La cheffe prône tout ce qui doit constituer une alimentation respectueuse de la planète : à dominante végétale, sans produits chimiques de synthèse, saisonnière, en circuit court et locale. Mais un élément me frappe tout particulièrement dans son profil. Prenez ce menu : en entrée,aubergine tamari maison et miel, beurre de miso de pois chiches, fraises vertes, géranium et pickles d’amandes fraîches. En plat, pressé de pintade, asperges sauvages, kumquats lacto-fermentés. En dessert, cerises burlat financier noisette, glace aux épluchures de pomme de terre et citron. En un seul repas, il est possible de consommer plus d’ingrédients différents qu’en quelques jours. La variété, et donc la biodiversité, est au coeur de cette cuisine.

Pintade fermière & composition végétale par Cybèle Idelot ©Virginie Garnier

La biodiversité désigne l’ensemble des formes de vie sur terre, ainsi que les écosystèmes dans lesquels elles vivent. Or, aujourd’hui, notre alimentation participe activement à l’effondrement de la biodiversité, donc à l’affaiblissement de la planète Terre et à sa mauvaise santé, encourageant ainsi le dérèglement climatique. De nombreux phénomènes liés à l’alimentation - l’usage des pesticides de synthèse ou la déforestation - participent activement à ce phénomène, mais notre alimentation l’encourage d’une manière bien plus pernicieuse. Combien de céréales différentes consommez-vous parmi celles qui suivent : blé, seigle, petit épeautre, grand épeautre, millet, sorghum, riz, avoine, amarante, quinoa, sarrasin, maïs, freekeh, orge, teff ? Mais aussi, dans quelles proportions ? Il est fort probable que vous consommiez principalement du blé. Il a souvent été avancé que, d’après la FAO, 75% de la biodiversité végétale comestible se serait effondrée au cours du XXème. Ce chiffre a été réexaminé et réactualisé depuis. Toujours d’après la FAO, “la diversité présente dans les champs des agriculteurs a diminué” : elle estime a environ 6000 le nombre de plantes comestibles historiquement cultivées, sur lesquelles 200 sont à l’origine de la production alimentaire mondiale en 2019, et seulement 9 représenteraient presque les ¾ de la production végétale totale (66%).

Effondrement des variétés due à l'uniformisation de notre alimentation

“Manger décide du monde dans lequel on vit” n’a peut être jamais été aussi vrai. Notre consommation détermine les cultures et vice versa : plus nous dégusterons d’ingrédients différents, plus variées seront les cultures, plus nombreux seront les écosystèmes et plus forte sera la planète face au changement climatique. Et parce que santés humaine et planétaire vont de paire, le bénéfice d’une alimentation variée serait au moins double : au delà des 5 fruits et légumes quotidiens, la plus large étude jamais menée sur le microbiote humain (par l’American Gut Project via l’Université de médecine de San Diego) recommande 30 végétaux différents par semaine pour une santé optimale. Sans compter les plaisirs toujours renouvelés de la découverte de nombreuses saveurs. Chaque semaine, à travers les ateliers de L'école comestible, je constate la fascination des enfants alors qu'ils découvrent de nouveaux produits. Hier matin, c'était la fleur de sureau, grâce à laquelle ils ont réalisé des pickles. Puis l'enivrante cardamome verte des épices Roellinger, dont la puissance les a surpris, et le grué de cacao qu'ils ont décidé d'associer avec des courgettes parce que "ça sent trop bon donc ça devrait être bon !" .

Pickles à la fleur de sureau : heureuse découverte pour les enfants dans l'atelier de L'école comestible à l'Académie du Climat - Adrien Henriet

Mais alors, comment faire pour varier son alimentation au quotidien ?

Pour le petit-déjeuner : préférez un mélange de céréales plutôt qu’une céréale unique, accompagnez de deux fruits, dégustez un mélange de graines (courge, tournesol, chia, amandes, noix, noisettes, cajou …).

Déjeuner : intégrez toujours une salade à base d’un mélange de jeunes pousses, plusieurs légumes bio de saison et plusieurs herbes aromatiques, une céréale et une légumineuse que vous changerez d'un repas à l'autre. Prenez un nouveau fruit en dessert.

Goûter : prenez un nouveau fruit.

Dîner : intégrez une petite salade avec des ingrédients différents du midi, essayez un mix de céréales et de légumineuses différentes. Pourquoi pas un nouveau fruit en dessert ?

Sur les achats les plus courants : variez les pains (farine de blé, de millet, de seigle, d’épeautre, de châtaigne, de mais …), essayez des pâtes différentes (sarrasin, épeautre, lentilles …), changez de légumes, de fruits, d’aromatiques, de salades, de céréales, de légumineuses, de graines d’un jour à l’autre, variez les hummus, essayez différents légumes lacto-fermentés, essayez d’autres huiles (olive, lin, sésame, tournesol, chanvre, noix, noisette …) ...

En termes d’achats et de logistiques, varier chaque jour peut être compliqué : diviser votre semaine en 2 ou en 3 séquences de produits différents, faites deux sessions de courses par semaine et réservez vous un peu de temps pour cuisiner chez vous.

Prêtez également attention à votre ressenti, au fil des jours : est-ce qu'une alimentation variée, colorée et savoureuse ne vous rend pas plus alerte, plus vif, avec une sensation de bien-être décuplée ? C’est en tout cas l’effet que je ressens quand j’enrichis mes plats, alors qu’une alimentation monotone m’ennuie et m’alourdit.

La recette de la semaine est une palette de couleurs et de saveurs pouvant varier au grès des saisons et des ingrédients. Dégustez cette salade tableau en grande version en repas, où en petit format en entrée. La version que je vous propose ci-dessous est composée à partir des ingrédients aujourd’hui disponible dans l’épicerie de producteurs où je me fournis.

Recette : salade tableau

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Coût : 2,35€ / personne

: 2,35€ / personne Temps préparation : 20mn

: 20mn Temps cuisson : 20mn

: 20mn Quand : pour une gueule de bois, lorsque l'envie d'un repas bien réconfortant se fait sentir, lors d'un BBQ

Ingrédients : 240g de mélange de jeunes pousses, 480g de courgettes, 480g de carottes, 1 botte de cerfeuil (ou estragon, coriandre, persil ...), une douzaine de feuilles de menthe, 1 botte de ciboulette, 1 échalote, 240g de pois chiches, 120g de sarrasin cru, 90g de noix, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe d’huile de noix, 1 citron, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, sel, poivre.

Recette : Nettoyez vos salades, herbes et légumes. Mélangez vos pois chiches avec de l’huile d’olive, un peu de sel, des épices et faites rôtir à 220 degrés pendant 20 minutes. Concassez vos noix et faites-les rôtir pendant 5mn. Ciselez vos herbes. Faites cuire votre sarrasin et égouttez le. Râpez les carottes et les courgettes. Ciseler les échalotes. Mélangez l’ensemble des ingrédients puis rajoutez l’huile, le zeste et le jus du citron, le vinaigre, du sel et du poivre. Mélangez bien, goutez et rectifiez l’assaisonnement selon votre goût. Servez avec de belles tranches de pain complet (cette semaine, c'est un pain à partir d'un mélange de farines de blés anciens, petit épeautre et châtaigne pour moi) et une petite portion de fromage frais fermier bio.

Service : et voilà ! En un seul repas, vous aurez consommé 14 végétaux différents !

Astuces : remplacez régulièrement les ingrédients pour varier le contenu de votre assiette. Les jeunes pousses peuvent devenir des épinards, du mesclun, de la feuille de chêne, de la batavia ... Echangez les noix pour des pistaches, des amandes ... Remplacez le sarrasin par de l'orge, de l'épeautre, du quinoa français ... Le citron par un autre agrume (Terroirs d'Avenir en aura plusieurs à vous faire découvrir à la saison) ... Tentez l'huile de sésame grillée à la place de l'huile de noix ... Dégustez un pain au seigle ... Intégrez différentes épices ... Les possibilités sont infinies.

