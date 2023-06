Les bonnes graines : la transition alimentaire ne se fera pas sans vos enchantements culinaires

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Notre alimentation est indissociable de la poésie. Une nuance de couleur au cours d’une cuisson, une sensualité de texture, le dessin des ingrédients dans une assiette, une odeur irrésistible transportée par le vent … Cette poésie est au cœur du travail d’exploration de Caroline Broué dans ce nouvel épisode des Bonnes Choses, alors qu’elle aborde le texte de l’académicienne Chantal Thomas, “L’île flottante” . Deux petites filles nouent une amitié autour de leur passion pour les aliments blancs, qui leur procurent une source infinie d’exploration, de découverte et de joie. Pouvez-vous identifier les éléments qui transcendent votre plaisir culinaire ? Pour ma part, ce serait le travail des céréales et des légumineuses, l’utilisation des aromatiques ou l’ajout des saveurs de fleurs. Leurs formes, leurs goûts, leurs délicatesses, leurs variations … peuvent ajouter ce petit truc en plus à une assiette qui me fera passer de la simple appréciation à l’enthousiasme. Ainsi, lorsque je rencontre des difficultés à améliorer une habitude ou un plat pour soutenir la transition écologique, j’invoque ces éléments pour me faciliter la tâche.

L'île flottante de Chantal Thomas

Dans notre précédente Bonne Graine sur le sarrasin , je vous partageais ma passion pour la galette complète. Pas forcément le plat le plus engagé pour la transition écologique, d’autant plus que pendant très longtemps, je ne le faisais qu’avec des ingrédients industriels bas-de-gamme : jambon de dinde irisé, fromage plastique sans goût, oeufs d’origine douteuse … Nous sommes très loin de la galette bretonne de rêve, tant pour les papilles que la planète, mais l’habitude des années étudiantes s’était installée et il était difficile d’en sortir. Jusqu’au ras-le-bol : constatant que le goût n’était jamais à la hauteur de mes attentes, découvrant comment cette version encourageait le changement climatique en participant aux émissions de gaz à effet de serre, au gaspillage des ressources d’eau douce et à l’épandage de pesticides (entre autre), il fallait faire quelque chose. Activation de mon premier enchantement culinaire, en prenant le temps de travailler le sarrasin bio français pour réaliser ma propre pâte. Cela m’a encouragé à poursuivre l’amélioration de mon péché mignon : diminution de la fréquence, réduction de la quantité de fromage, sélection de meilleurs oeufs et d’un meilleur fromage, alternance légumes (3) / jambon fermier (1) d’excellente qualité toutes les quatre crêpes, remplacement du fromage par de très fines tranches de tofu soyeux (activation de l’un de mes autres enchantements culinaires : les légumineuses) deux fois sur quatre pour encore améliorer l’impact écologique du plat … L’utilisation d’eau de fleur d’oranger (troisième enchantement activé dans une version sucrée recouverte d’un mélange de miel, jus d’orange et de citron) et d’aromatiques (quatrième enchantement activé : du persil ou de la sauge dans la version salé, du thym dans la version sucrée) achève la transcendance de mon plaisir coupable. In fine, un résultat plus gourmand, plus sain et meilleur pour la planète.

Blanche-Neige et les Sept Nains, préparation de la tarte aux pommes

Face aux nouvelles quotidiennes sur l’état du monde et à l’inaction politique, difficile d’ajouter de la lumière dans les discours de transition écologique. Cette lumière est cependant essentielle : sans une approche ouvrant la fenêtre sur l’infinité et la richesse des nouveaux champs des possibles qui s’ouvrent à nous, plutôt que sur ce qui disparaît alors que nous améliorons les choses, nos efforts se heurteront à un plafond de verre. Un enchantement du discours est l’une des clefs de notre avancée. Je le constate tous les jours sur le terrain. Avec les jeunes d’abord, en tant que membre du collectif de L’école comestible : un groupe d’éco-délégué sera heureux de préparer une recette de boulettes anti-gaspi à partir de restes de riz, de lentilles et de légumes rôtis la veille, car la recette touche une sensibilité écologique déjà affirmée. Dans mes premiers ateliers, j’ai testé cette recette avec des enfants moins portés sur la question climatique : ce fut un échec. Pour ce type de public, partir du répertoire de la junk-food a transformé la donne. La semaine dernière, j’ai préparé avec un groupe des wraps, pour proposer une alternative aux petits sandwichs de poulet frit qu’on trouve dans beaucoup de fast foods : pain naan à la farine de pois chiche, salade d’herbes fraîches, courgettes grillées aux épices, pickles de fleurs de sureau et un peu de burrata produite en Île-de-France : un enfant de 9 ans a résumé l’avis de la classe en concluant que “en vrai, c’est meilleur que le DoMac M’sieur” . Il y a trois semaines, lors d’une formation pour la restauration collective, l’une des cheffes affichait son scepticisme face à la préparation d’un ful medames (ragoût de fèves égyptien) : pour elle, cela manquait d’épices, sans lesquelles sa cuisine ne peut pas être gourmande. En lui laissant les rênes pour qu’elle y ajoute son propre mélange, elle s’est illuminée : son enchantement alimentaire lui a permis de s’approprier le plat et de le proposer avec un enthousiasme contagieux aux convives.

Transformer votre alimentation en la végétalisant, en préférant le bio / sans pesticides, en cuisinant des produits bruts, de saison, locaux et issus de circuits courts vous permettra de faire de votre nourriture un levier efficace contre le changement climatique. N’oubliez cependant jamais d’articuler tout ceci autour de votre plaisir : vous libérerez alors un potentiel d’action et d’impact insoupçonné. Identifiez ce qui vous fait plaisir : texture, goût, couleurs, odeurs … et utilisez ces médiums pour améliorer vos habitudes alimentaires. La recette qui suit illustre ce principe. Au-delà des crêpes complètes, j’ai un autre pêché mignon que je me devais d’améliorer : le poulet frit. Pour diminuer ma consommation de viande, il me fallait une alternative. Découvrez donc les tempuras de graines, qui me permettent aujourd’hui d’assumer ma passion pour la friture tout en diminuant mes émissions de CO2. Testée auprès de nombreux jeunes, la recette n’emballe que très moyennement au regard des ingrédients mais elle est un carton plein à la dégustation.

Tempura de graines

Recette : tempuras de graines

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Coût : 1,98€ / personne

: 1,98€ / personne Temps préparation : 15mn

: 15mn Temps cuisson : 10mn

: 10mn Quand : en apéritif, pour découvrir un nouveau plaisir coupable

Tempura de graines réalisées lors d'un atelier "alimentation & environnement" de L'école comestible à l'Académie du Climat

Ingrédients : 4 cuillères à soupe de lentilles cuites (vertes, blondes, roses ou beluga, pas corail car pas adaptées), 2 cuillères à soupe de riz complet cuit, 3 cuillère à soupe de fécule de maIs (Maïzena), 1 cuillère à soupe de farine de pois chiche, un oeuf entier, un blanc d'oeuf, 240g de légumes de saison râpés (courgette, aubergine, courge, céleri-rave, chou-fleur, chou de bruxelles ...), une poignée de légumes feuilles déchirés grossièrement (chou, épinards, blettes, tétragone, laitue ...), 1 cuillère à café d'herbes séchées (provence, sarriette, estragon, marjolaine ....), 1 cuillère à café d'épices (mélange cajun, raas el hanout ...), 2 pincées de piment d'espelette, 1 bouteille d'huile de friture, sel.

Légumineuses & céréales © Getty

Recette : mélangez l'ensemble des ingrédients. L'ensemble doit être pâteux, mais pas au point de pouvoir réaliser des boules toutes lisses en avance. Si le mélange est trop liquide, rajoutez un peu de maizena et de farine de pois chiche. S'il est beaucoup trop pâteux, rajoutez de l'oeuf. Réalisez une mayonnaise maison avec le jaune d'oeuf restant, à laquelle vous rajouterez 3 cuillères à soupe de yaourt, 1/2 botte d'herbes fraîches (ciboulette, persil, menthe ...), une gousse d'ail, les zestes et le jus d'1/2 citron, du sel. Faites préchauffer votre huile de friture.

Cuisson : préparez une assiette avec du sopalin et gardez le sel à proximité. Quand l'huile est suffisamment chaude, lancez la cuisson ! Réalisez une petite boule de mélange à l'aide d'une cuillère, placez la juste au dessus de l'huile et faites la rapidement, mais délicatement glisser dans le bain à l'aide d'une seconde cuillère. Si vous le faites de trop haut, vous risquez de vous éclaboussez. Faites frire 3 - 4 boules à la fois et ne relancez un bain que par groupes de 4 : en mettre trop d'un coup en continue refroidirait trop l'huile et la cuisson se ferait pas bien. Retournez les boules au bout de 2 minutes pour les faire cuire. Sortez les à l'aide d'un outil perforé pour ne pas prendre d'huile (fouchette, passoire), déposez sur le sopalin et salez au sel fin. Si la technique vous effraie, consultez cette vidéo pour vous familiariser.

Friture © Getty

Astuces : vous pouvez utiliser tous vos restes de céréales (semoule, boulgour, quinoa, épeautre, sarrasin ...) et de légumineuses (pois chiche, haricots ...) pour cette recette. Changez les épices, adaptez la sauce à votre gourmandise.

