Les Bonnes Graines : le bio au service de notre bien-être

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Cette semaine dans Les Bonnes Choses, en compagnie du maraîcher Xavier Fender de la ferme des Limons de Toulotte et Laure Verdeau, directrice de l' Agence Bio , Caroline Broué aborde une actualité essentielle pour notre avenir : la baisse de croissance du bio. Je vous invite à écouter l’épisode (lien ci-dessous) pour découvrir les détails de ce titre sensationnaliste qui, dans la réalité, ne reflète pas la fin de la filière. Pour le contexte, je ne rappellerai ici que les éléments principaux. Les ventes baissent dans les grands magasins et leurs enseignes spécialisées, notamment du fait des tarifs pratiqués. Ces mêmes tarifs avaient déjà été dénoncés dans une enquête de UFC - Que Choisir de 2019 où il était révélé que les grandes enseignes réalisaient jusqu’à +165% de surmarge. Peu étonnant que la majorité des consommateurs associent bio à cher et s’en éloignent, d’autant plus en période d’inflation. Les ventes baissent également sur certains produits très spécifiques, dont les produits animaliers. En parallèle, la vente en circuit court croît : +7,9% en 2021. Une chose est cependant sûre : le bio a besoin de nous, autant que nous avons besoin de lui pour lutter contre le changement climatique.

Chiffres du bio - Agence Bio

Mais pourquoi ? L’utilisation de produits chimiques de synthèse et leur infiltration dans les sols et les océans tuent la vie qui les compose. Hors, ils ont un rôle clef à jouer vis à vis du climat (je vous renvoie à “Tout comprendre ou presque sur le climat” de Thomas Wagner et du CNRS ) : ce sont en quelque sorte les frigos de la planète. En tant que puits carbones, ils absorbent certaines de nos émissions de gaz à effet de serre. Ils fournissent également notre nourriture : or, les pesticides de synthèse diminuent la fertilité des sols. Enfin, ne pas manger bio signifie épandage de produits dont la toxicité et les dangers pour l’homme ont été confirmés par la science et le secteur de la santé. Ceux qui les épandent - nos agriculteurs - sont les premières victimes, alors que ce sont les premiers à prendre soin de la terre . Justice sociale et action climatique vont de pair. A noter aussi que les produits bio sont aussi plus nutritifs que les produits issus de l’agriculture conventionnelle, comme le confirme l'Agence Bio . Consommer bio permet donc de préserver les sols et les océans qui peuvent absorber des GES, de préserver leur capacité à nous nourrir et de protéger ceux qui en prennent soin, sans même parler de notre santé. Cette pratique a plus que jamais besoin d’être encouragée.

Culture respectueuse de la Terre et des humains © Getty

Comment la soutenir sans se ruiner ? Il faut d’abord sélectionner nos circuits d’approvisionnement. Tant que les grandes enseignes et leurs magasins spécialisés ne transformeront pas leurs pratiques, ce ne sont pas les lieux où privilégier vos achats : certaines plateformes dédiées au bio telles que La Fourche proposent des prix réduits (attention à vérifier qu’il s’agit de bio français), abonnez vous à une AMAP, vérifiez s’il n’existe pas une épicerie de producteurs autour de chez vous, achetez en direct d’une ferme, allez sur un stand “en direct de la ferme” au marché. C’est aussi l’occasion d’améliorer vos habitudes alimentaires en augmentant autant que possible la part de végétal (idéalement, un ratio au minimum de 85% de vos repas) : ces produits sont moins chers que les produits animaliers, ce qui vous permettra d’équilibrer votre budget. Merci légumes, céréales complètes et légumineuses ! Dans les épiceries de producteurs ou au marché, demandez les moches invendus sur le point d’être jetés, ce qui vous permet au passage de lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous pouvez également favoriser le vrac et vous concentrer sur le prix au kg, plutôt qu’au prix du panier en caisse : les aliments préconditionnés sont souvent plus chers que le vrac (quand ils sont achetés au bon endroit) vu que vous payez un conditionnement et un packaging. Enfin, interpellez vos élu.e.s : la présidence de la République, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique, vos député.e.s … afin de faire de ce sujet un incontournable du monde politique.

La recette de la semaine est une recette saine, nourrissante et gourmande : le rescue curry. Par souci de comparaison, voici ses 3 coûts : bio de grande enseigne (3,24€ / personne) ; épicerie "bobo" de producteurs (3,08€ /personne) ; produits conventionnels de grande enseigne (2€ / personne). Notons ce que recouvre la différence de 1€ entre l’épicerie de producteurs et le panier conventionnel de grande enseigne : d’un côté du bio français (de meilleure qualité) donc une réduction maximum des quantités de pesticides épandus, des produits plus nutritifs donc une sensation de satiété plus longue et moins d’aliments achetés sur la durée, du local donc moins de pollution en transports et un maillage économique en meilleure santé, peu d’emballages, du circuit court et donc une meilleure rémunération des producteurs, une meilleure protection de la planète (air - sol - eau), plus de goût donc de gourmandise et in fine, un investissement maximum dans notre bien-être ; de l’autre des pesticides donc une destruction des sols et des océans dont le rôle est essentiel à notre survie, la détérioration de notre santé donc des médicaments et des compléments au coût € conséquent, une qualité nutritionnelle moindre donc plus d’argent dépensé pour refaire des courses et combler une digestion rapide, des transports, des emballages et la pollution qui les accompagne avec un impact sur notre santé, un abus envers les producteurs, moins de goût donc moins de plaisir et une planète qui n’est pas protégée donc un coût mal-être plus prononcé.

Rescue Curry © Getty

Recette : rescue curry

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 20mn

: 20mn Temps cuisson : 40mn

: 40mn Coût : 18,37€ total soit 3,08€ par personne avec des ingrédients premium. Le coût peut être diminué en retirant une portion de légumes où en diminuant les quantités de riz où de pois chiche, généreuses.

: 18,37€ total soit 3,08€ par personne avec des ingrédients premium. Le coût peut être diminué en retirant une portion de légumes où en diminuant les quantités de riz où de pois chiche, généreuses. Quand : lorsque la pluie et le froid font leur retour, la veille d'un effort sportif, dès que vient l'envie d'un plat réconfortant

Ingrédients curry : 1l de lait d'avoine, 400g de riz complet de camargue / riz noir / riz rouge cru, 420g de pois chiches cuits, 480g de carottes (environ 4 carottes), 240g d'oignons (environ 2 gros oignons), 480 de courgettes (environ 4 courgettes moyennes), 240 d'épinards avec la tige, 1 gousse d'ail émincée ou écrasée, 1 cac de piment d'espelette, 1 cac de ras el-hanout, 1 feuille de laurier, 120g d'huile d'olive, 1 cac de vinaigre de cidre, sel, poivre

Epices © Getty

Préparation : laver et découper les légumes en tronçons. Si vous ne savez pas comment les couper, demandez vous juste comment vous aimeriez les manger : hop, vous avez la solution. Ciselez les tiges d'épinards et gardez les feuilles entières. Rincez le riz et faites préchauffer une casserole d'eau. Faites revenir les légumes sauf les épinards. et l'ail dans l'huile d'olive avec les épices à feu doux jusqu'à obtenir une légère coloration. Rajoutez le lait d'avoine et le laurier, portez à ébullition puis ramenez à feu très doux dès les 1ères bulles. Laissez mijoter pendant 30mn. Faites cuire votre riz en même temps. Rajoutez les pois chiches et les épinards juste avant de servir. Salez, poivrez, ajoutez le vinaigre, épicez plus selon votre goût.

Service : répartissez le riz dans 6 bols et recouvrez généreusement de votre curry. Bon appétit.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

