Les Bonnes Graines : le poivre au service de la captation carbone, de la biodiversité et de la justice sociale

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé de l’ Académie du Climat .

“Une ville sans concierge ça n’a pas d’histoire, pas de goût, c’est insipide telle une soupe sans poivre” . Voilà bien résumée toute l’importance du poivre, petite baie aux 4 couleurs capable d’enrichir n’importe quel plat tantôt d’un punch, tantôt d’un piquant floral et subtil où d’une fraîcheur pamplemoussée. Et la France en est très friande. Sur le premier semestre 2021, nous en avons importé 2860 tonnes du Vietnam, principal producteur mondial devant l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, la Chine, le Skri Lanka et la Thaïlande. Détail intéressant : nous en achetons pour notre propre consommation, mais aussi pour la revente au reste de l’Europe. Vous aurez peut-être remarqué une forte hausse des prix entre 2020 et 2022. De nombreux facteurs sont à prendre en compte (Covid, crise énergétique, crise du fret …) mais parmi eux, il est essentiel de mentionner le rôle du changement climatique. Ses effets ont endommagé les cultures vietnamiennes, contractant la production et participant donc à la flambée. En octobre 2021, le cours du poivre vietnamien avait augmenté de 95,1% par rapport à octobre 2019. Un rappel que le phénomène est intimement lié à nos bonnes choses préférées.

Comble de l’affaire, notre consommation de poivre peut encourager le changement climatique. Un documentaire diffusé sur France 5 le 23 février 2020 rappelle la présence dans les poivres en poudre de pesticides interdits dans l’Union Européenne du fait de leur toxicité. Le Vietnam, pour faire face à la demande croissante de l’Ouest et à l’industrialisation conséquente du produit, a fortement augmenté son utilisation de pesticides : jusqu’à 4 fois plus que la quantité autorisée en France, de façon à booster ses rendements. Mais quels liens entre pesticides de synthèses et climat ? Il est aujourd’hui établi que leur épandage contribue au déclin alarmant de la biodiversité, sans laquelle l’homme et la société ne peuvent vivre, comme le rappelait l'économiste Eloi Laurent dans C Politique le 8 janvier 2023 . Leur abus entraîne une baisse de la fertilité des sols : Axa prévoit des rendements en blé diminuant de -40% d’ici 2050 en France si nous maintenons nos habitudes. Les pesticides se retrouvent dans les eaux et les océans et y détruisent les écosystèmes (tapez "Bretagne pesticides" dans votre moteur de recherches, onglet "actualités"). Hors, les sols et les océans ont un rôle essentiel : en tant que puits carbones, ils sont censés absorber la majorité des gaz à effet de serre que nous rejettons, directement responsables du réchauffement de la planète. En mauvaise santé, il leur est difficile d’assurer ce rôle.

Plusieurs solutions apparaissent. La première : vous pouvez vous procurer les poivres des invitées de Caroline Broué dans l'épisode des Bonnes Choses de cette semaine (lien ci-dessous) car heureusement, les bons poivres existent (sélectionnés par nos soins, garantis sans pesticides). Nous pouvons ensuite privilégier le poivre bio afin d’arrêter l’épandage des pesticides dans la nature. Ceci protégera également les personnes cultivant la baie, limitant leur exposition à des produits toxiques : lutte contre le changement climatique et justice sociale vont de pair. Nous pouvons également diminuer notre consommation et partir à la découverte d’autres épices : ceci calmerait l’ultra-industrialisation du poivre et permettrait à d’autres cultures, donc d’autres écosystèmes de se développer. Enrichissons notre placard à épices pour favoriser la biodiversité. Il est aussi fortement recommandé de consommer du poivre en grain et de le mouler nous même : Christophe Brusset, ancien dirigeant d’entreprises agroalimentaires, révélait déjà en 2016 dans son ouvrage “Mais vous êtes fous d’avaler ça” (aux éditions Flammarion) comment l'agro industrie frelate nos poivres pour baisser les coûts et optimiser ses propres marges. Des tests menés par la répression des fraudes en 2022 sur les poivres en poudre vendus dans les grands magasins ont révélé que 2 produits sur 3 restaient frauduleux, c'est-à dire coupés à d’autres substances, comme la craie ou le sable, que l’humain ne peut pas ingérer.

Que notre alimentation devienne majoritairement végétale est l'action individuelle la plus efficace pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et limiter notre consommation d'eau. Ceci nous permet d'agir, mais aussi de mieux savourer nos occasions carnées. Ainsi, une fois par mois, je vous proposerai une recette mettant la viande à l’honneur. Moins, beaucoup moins, mais mieux, bien meilleur, pour celles et ceux qui s. La recette de la semaine est tirée de mes années new yorkaises en cuisine, dans un restaurant où le menu suivait déjà cette règle : une emphase sur les légumes et céréales avec quelques plats carnés, savoureux et travaillés. Pour limiter l’impact, la viande doit être bio, fermière et française.

Un pain frais de boulanger au levain et aux farines de blés anciens, à la croute croustillante … Une viande tendre à l’umami prononcé … Une mie dense imbibée d’un délicieux jus de viande rehaussé par des herbes aromatiques … Un roquefort crémeux et persillé aux arômes de beurre frais et aux saveurs torréfiées … Quelques tours de moulin à poivre pour sublimer … Attention, la puissance de ce “sandwich réveil” stimulera les papilles les plus endormies.

Nombre : 4 personnes

Pain : une baguette fraîche au levain, farine de blés anciens, bio et française

Si vous préparez la viande vous même : préchauffer le four à 110 degrés en chaleur tournante. Badigeonnez votre viande de moutarde. Mélangez eau, jus, paprika, sauce soja, laurier, romarin et faites bouillir. Déposez la viande dans un plat, versez le liquide chaud, recouvrez de la feuille de papier cuisson et laissez cuire 7h. Effilochez la à la fourchette dès la sortie du four et salez la légèrement. Récupérez le jus de cuisson et goutez. Si vous voulez concentrer les saveurs, faites le réduire (bouillir à la casserole pour diminuer la quantité d'eau) d’au moins ⅓ : vous devez en avoir suffisamment pour napper les deux faces de la baguette.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

