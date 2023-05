Les Bonnes Graines : le sarrasin en pleine conscience

On a tous notre nourriture doudou : un plat, un ingrédient dans lequel on adore se réfugier quand on a envie d’être réconforté. Pour un de mes amis proches, les pâtes au pesto. Pour mon père marin de cœur, les crustacés et coquillages. Pour moi, ce sont les crêpes au sarrasin. Et vous ? Ce que je préfère, c’est le goût grillé de cette pseudo-céréale, que Caroline Broué explore cette semaine dans Les Bonnes Choses en compagnie de Bertrand Larcher, fondateur des Breizh Cafés et auteur de Sarrasin aux éditions la Martinière et Alice Vasseur, autrice du Sarrasin, 10 façons de le préparer aux éditions de l’Epure. Que ce soit dans les crêpes ou dans du sobacha, cette saveur m’enchante. D’autant plus que j’ai conscience de tous les bienfaits du sarrasin, tant pour mon corps que pour la planète, ce qui ne fait que décupler la sensation de plaisir.

Saviez-vous par exemple que le sarrasin est une culture rapide ? 3 mois en moyenne, soit 3 fois moins que le blé : il peut donc être alterné avec d’autres cultures plus longues pour un rendement optimisé tout en favorisant la diversité des plantations, donc la santé de la Terre. Vous avait-on déjà dit que sa culture était facile : elle peut pousser sur les terrains très pauvres, intérêt non négligeable quand on sait que les pesticides ont épuisé nos sols et diminué leur fertilité tout en affaiblissant leur rôle de captation carbone. A propos de pesticides, il est intéressant de noter que le sarrasin n’en nécessite pas, autre gros avantage quand on a conscience de leur impact sur la santé des hommes et de la planète : il s’agit d’une plante nettoyante, se débarrassant elle-même des mauvaises herbes et des parasites associés. En parlant de chimie, elle peut également remplacer les engrais de synthèse qui saturent nos sols et ruissellent dans nos eaux pour les contaminer et étouffer la vie qui s’y trouve : l’intérêt des engrais chimiques de synthèse est d’ajouter de l’azote dans le sol, dont la présence stimule la croissance végétale. Le sarrasin en apporte naturellement, donc enrichit la terre et améliore sa fertilité, sans détruire la biodiversité. Le sarrasin est particulièrement utile pour cette dernière puisqu’il s’agit d’une plante mellifère, permettant aux pollinisateurs (dont la valeur est estimée à 500 milliards d’€) de se nourrir, de vivre et de continuer de développer la nature. Pas mal, non ?

Fleurs méllifères de sarrasin : un paradis pour les pollinisateurs © Getty

Est-ce que cette nouvelle connaissance ne vous donne pas envie d’intégrer un tout petit plus de sarrasin dans votre assiette, pour que sa culture se développe et active tous ces bénéfices ? Enfin, saviez-vous que cette plante a été progressivement oubliée en France du fait de ses plus faibles rendements, donc moindre intérêt économique immédiat, au profit de monocultures intensives ? Et qu’au delà de la perte des avantages sus-mentionnées, nous importons plus du ¾ de notre sarrasin de Chine, des pays d’Europe de l’Est ou du Canada ? Heureusement pour nous qu’un regain d’intérêt est en cours depuis quelques années pour redévelopper les filières locales françaises.

Préparation des crêpes © Getty

Voici un exemple typique de ce qu’il se passe quand nous cessons de réfléchir à ce que nous produisons et mangeons, que le profit et la vision court-termiste prennent le pas sur le bien-être humain à long terme. A l’inverse, la redécouverte de la culture du sarrasin et de ses avantages nous ouvre une fenêtre sur une société reconnectée à ce qui lui fait du bien, s’intéressant à ce qu’elle consomme et aux conséquences de chaque production. Pour le sarrasin, consommez le bio et français pour un maximum d’efficacité. Pour tous les autres aliments, demandez vous ce qu’ils vous apportent en termes de santé, tant pour vous que pour la planète, et s’il n’existe vraiment pas une meilleure alternative aussi délicieuse. Cette conscience vous aidera à mieux transformer certaines de vos habitudes pour le meilleur.

Galette au sarrasin aux herbes © Getty

Parfois, les recettes les plus simples sont les meilleures et cette thématique du sarrasin est l’occasion parfaite pour notre recette carnée du mois : la complète ! Afin de limiter au maximum votre impact, plusieurs choses : utilisez une viande de producteur, bio, élevée en plein air en France et préparée sans nitrites (le jambon n’en sera pas moins bon parce qu’il n’est pas rose vif, bien au contraire). Pour les oeufs, préférez des 0. Pour le fromage, du bio et français. Vous trouverez également une version végétale ci-dessous.

Recette : complète both ways

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Coût : 2,95€ la crêpe

: 2,95€ la crêpe Temps préparation : 10mn

: 10mn Temps repos : 2h à 24h

: 2h à 24h Temps cuisson : 10mn

: 10mn Quand : pour toutes les occasions, toujours accompagnée d'une salade verte aux herbes fraîches de saison et à l'échalote

Ingrédients pâte : 250g de farine de sarrasin, 1 oeuf, 2 x 250ml d'eau d’eau, ½ cac de sel fin

Ingrédients garniture : 360g de jambon blanc ou 500g de pleurotes, 6 oeufs, 120g de fromage, fleur de sel

Préparation pâte : versez la farine dans un cul de poule, rajoutez l'oeuf et le sel. Ajoutez 250ml d'eau progressivement en battant la pâte énergétiquement pour incorporer de l'air. Laissez reposer 2 à 24h. Avant de cuire, rajouter 250ml d'eau et rebattez la pâte.

Crêpe : graissez votre poêle, faites la chauffer puis déposez une louche de pâte à crêpe et étalez la de façon uniforme. Laissez cuire quelques minutes, le temps que des bulles se créent et que la galette se colore. Retournez délicatement et laissez cuire de l'autre côté. Ajoutez l'oeuf, le fromage, puis le jambon où les pleurotes, une pincée de fleur de sel et un tour de moulin à poivre. Pour la version végétarienne, effilez puis poêlez les pleurotes au préalable à feu très vif jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées. Vous pouvez compléter la version carnée avec un filet d'huile de truffe ou saler avec quelques gouttes de sauce soja. Pimpez la version végétale avec un peu de moutarde ou de l'estragon / thym.

