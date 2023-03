Les Bonnes Graines : le trompe-l’oeil quotidien des courses alimentaires

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Si Cédric Grolet est devenu mondialement célèbre grâce à ses fruits en trompe-l'oeil, le concept exploré par Caroline Broué dans ce nouvel épisode des Bonnes Choses peut revêtir une toute autre signification. L’une de mes plus belles expériences d’éducation a eu lieu dans le cadre d’un partenariat entre l’Académie du Climat et lmpulsion 75. Cette association réintègre des jeunes à travers une formation STAPS. Devenus coachs sportifs, ils diffusent des valeurs de santé et de bien-être dans des zones plus fortement touchées par l’obésité et la malnutrition. Avant la première session, le responsable pédagogique m’avait prévenu de l’hostilité du groupe : pas envie d’entendre un parisien leur dire de manger du tofu et du brocoli bouilli. A leur arrivée dans la cuisine de L’école comestible, 3 tables, chacune recouverte des ingrédients nécessaires pour la recette du jour mais d’origines différentes : le panier 1 venait d’une épicerie de producteurs (rapidement qualifié de panier bobo), le 2 venait de la section bio d’une grande enseigne de distribution et le 3 de la section classique du même supermarché. Sur les ingrédients, un papier plié indiquant le prix d’achat du panier. Le groupe devait d’abord estimer le prix des paniers. Le 1 a été surestimé d’une quarantaine d’€, le 2 correctement estimé et le 3 sous-estimé d’environ 30€. De fait, le 2 était le plus cher, suivi du 1 puis du 3 qui n’était que 9,61€ moins cher que le 2 (bien loin de leurs projections). Le groupe a ensuite été invité à observer les différents contenus. Tous ont réalisé que les 2 et 3 regorgeaient d’emballages, de produits hors saison, venant de loin, contenant des additifs et autres produits chimiques de synthèse, un goût moins délicieux … Nous avons pu aborder avec eux la notion des coûts cachés, trompe l'œil le plus en vogue et moteur alimentaire du changement climatique.

Visuel et réalité © Getty

Êtes-vous familier avec la notion d'externalités négatives ? Selon cette notion théorisée par Arthur Pigou, une entreprise qui génère des effets négatifs du fait de son activité fait supporter à la collectivité un coût supérieur au prix d’achat. Et notre alimentation est la championne des coûts cachés. En 2021, le comité scientifique du Sommet Mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires estime que le coût total des externalités négatives du système alimentaire s’élève à 11 900 milliards $, soit 1,2 fois plus que la valeur du marché : 45% du coût est lié à l’impact négatif sur l'environnement, 38% sur la santé et 18% sur l’économie. Voici ce que coûterait concrètement une nourriture de mauvaise qualité nutritionnelle, le gaspillage alimentaire, la dégradation des sols et des eaux, les maladies liées aux pesticides et ingestions d’autres produits chimiques de synthèse, l’effondrement de la fertilité des sols, la disparition de la biodiversité … Notre alimentation nous coûte plus qu’elle ne rapporte et projette de nombreuses illusions entretenant les effets délétères de nos habitudes actuelles. Un aliment vantant son enrichissement en vitamines et minéraux vient masquer la pauvreté nutritionnelle de l’offre originelle. Une promotion cassant les prix masque un étranglement des producteurs et une piètre qualité du produit. Une pub verte mettant l'accent sur le local peut cacher le véritable impact environnemental d’un aliment, comme évoqué dans cette précédente Bonne Graine . Une publicité ludique et colorée pour un produit trop gras trop sucré cherche a détourner l’attention de l’impact sur la santé. Un plat déjà prêt cache, derrière le gain de temps, une concentration en produits chimiques de synthèse polluant tant la nature que le corps. Tous les jours, en faisant nos courses, nous sommes bombardés de trompes l'œil qui nous font perdre notre contrôle et notre pouvoir en rendant invisible notre impact. Il est temps de renverser le rapport de force.

Coût marchand et estimation des externalités négatives

Comment faire ? D'abord, en exerçant son esprit critique : toute promotion / pub / discours marketing mettant en avant les bénéfices d’un produit alimentaire industriel doit stimuler votre réflexion. Pourquoi y a t’il besoin d’ajouter de la vitamine C et des fibres dans ce jus d’orange ? Ah, car la vitamine disparaît à la lumière et que les fibres disparaissent lors du processus de transformation. Ne devrais-je donc pas prendre des oranges brutes, qui en plus me reviendraient moins chères ? Vient ensuite un ensemble de parades pour éviter les trompes l’oeil : plus de végétal (légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits …), de produits bruts (non transformés) où avec un minimum de transformation (huile d’olive, pâtes …), de bio/sans pesticides, de saisonnier, de circuit court, de local et de variété. En tendant au maximum vers ces règles de consommation, nous réduisons les possibilités de trompe l'oeil. Enfin, nous devons toujours garder cette notion de coûts bénéfiques et négatifs en tête. Car en achetant notre nourriture, nous n’achetons pas juste un moyen de satisfaction immédiate de l’appétit. Nous retournons au rôle le plus pur de notre alimentation : un rôle de santé sur l’organisme humain, de protection de notre espèce en prenant soin de notre planète donc de ses habitants, de plaisir en nous réunissant autour de tables colorées, savoureuses et réconfortantes. Cela fait de nos repas un investissement des plus précieux.

Pour cette semaine, on s'inspire d’un des trompes l’oeil les plus célèbres : l’oeuf. En bonbon, en pâtisserie, popularisé par Top Chef dans une version au chou fleur, pas toujours en plein air malgré l'annonce marketing alléchante sur l'emballage . Imaginez ... un mimosa crémeux et parfumé, des blancs moelleux, un lit de salade dont la fraîcheur est rehaussée par celle des herbes … Ces oeufs mimosa veritas constituent une excellente entrée, brute, sans faux semblants, apportant des protéines, des vitamines, des minéraux, aussi bonne pour la santé que pour la planète et que j’espère vous trouverez délicieuse.

Recette : oeufs mimosa veritas

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 15mn

: 15mn Temps cuisson : 10mn

: 10mn Coût : 15,5€ total soit 2,6€ par personne avec des ingrédients premium

: 15,5€ total soit 2,6€ par personne avec des ingrédients premium Quand : en entrée, dans un sandwich, pour les premiers picnics en extérieur

Ingrédients oeufs : 12 oeufs frais, 1 jaune d'oeuf, 1 cac de moutarde, 1 cas de vinaigre de cidre, 1 cas d'huile neutre, 1/2 cas d'huile de sésame grillé, 75ml d'huile neutre, 1/2 botte de ciboulette ou 1 cac d'estragon séché, zestes et jus d'1/2 citron, 3 pincée de sel, poivre, 60g de yaourt fermier, 60g de yaourt de soja bio français

Ingrédients salade : une belle salade verte, 1 botte d'aneth, 1 botte de persil, 1 botte de cerfeuil, 2 échalotes, 3 cas d'huile d'olive, 2 cas de vinaigre balsamique, 1 cas de vinaigre de cidre, 2 pincée de sel, poivre

Préparation oeufs : faites cuire vos oeufs 10mn ans l'eau frémissante puis plongez les dans l'eau froide. Attendez 10 - 15mn puis écaillez les. Coupez-les en 2 et récupérez le jaune d'oeuf dans un saladier. Réalisez une mayonnaise en mélangeant le jaune d'oeuf, la moutarde, les cuillères d'huile et de vinaigre avant de monter le mélange avec l'huile. Rajoutez l'huile de sésame grillée, les zestes et le jus, la ciboulette ou l'estragon, le sel et poivrez à votre goût. Incorporez les deux yaourts, mélangez, goûtez. Rajoutez du citron, des herbes, de l'huile de sésame grillée ... à votre convenance pour que les goûts ressortent. Mélangez l'ensemble avec les jaunes cuits et dressez les oeufs mimosas veritas.

Préparation salade : ciselez les échalotes et recouvrez les des vinaigres. Lavez et essorez salade et herbes. Coupez les feuilles de la salade, hachez les herbes et mélangez le tout dans un saladier. Avant de servir, ajoutez l'huile d'olive, puis le mélange vinaigre / échalote, sel et poivre. Goutez et réassaisonnez si besoin.

Dressage : dressez 6 assiettes avec un lit de salade puis déposez délicatement 4 moitiés d'oeufs Savourez la vue de ces oeufs véritablement en plein air, au milieu de la nature. Bon appétit.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

