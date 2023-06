Les Bonnes Graines : les quatre saisons à la rescousse

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Durant le confinement, de nombreux restaurants se sont convertis à la vente à emporter et je garde un précieux souvenir des mandus (raviolis coréens) d’Anthony Bonnet, chef de Quinsou, qui m’avaient alors aidé à traverser une soirée plus difficile que d’autres. Mandus, bimbimbap, bbq, racine de lotus, kimchi … la nourriture coréenne a connu un gain de popularité récent et Caroline Broué vous invite à découvrir ses saveurs dans l’épisode des Bonnes Choses de cette semaine. En explorant le sujet, une composante clef de cette culture émerge. Si simple d’ailleurs qu’on se demande presque si cela vaut la peine de s’y attarder : les saveurs coréennes et leurs trésors sont rythmées par les saisons. Et s’il est extrêmement important d’en revenir aux bases et de parler saisonnalité aujourd’hui, c’est pour trois raisons. La première, c’est que sans les bases, rien de solide ne peut se construire. La deuxième, c’est que nous ne les connaissons plus : fraises et tomates en hiver, cerises au cœur de l’été, fromages frais tout au long de l’année, n’importe quel poisson n’importe quand … La dernière est que cette méconnaissance - et donc la consommation qui en découle - a un fort impact négatif sur la planète et notre plaisir : non seulement les produits sont mauvais en goût et moins bons pour la santé, mais en plus ils alimentent le dérèglement climatique.

Mandus : raviolis coréens

Alors que le réchauffement planétaire résultant des activités humaines atteint un nouveau record, que New York est engloutie dans les fumées des incendies canadiens, que le sud de l’Espagne fait face à une désertification mettant en danger sa capacité à nourrir sa population et que le centre de l’Italie est noyé sous des trombes d’eau, phénomènes tous liés au dérèglement climatique, reprendre les fondamentaux ne peut que nous aider à affronter ce défi. Que se passe-t-il, concrètement, quand je mange une tomate en hiver ? Deux possibilités. La première : elle a été produite dans un pays où elle est de saison et a donc été transportée, encourageant la pollution par les transports. Ceux-ci sont l’une des principales causes d’émissions de gaz à effet de serre réchauffant la planète (⅓ des émissions françaises en 2020 d’après le Ministère de la Transition écologique) et les diminuer est une condition sine qua non de notre bien-être. Tout au long du trajet, la nourriture doit aussi être réfrigérée, entraînant une nouvelle dépense d’énergie. Les kilomètres alimentaires représenteraient 6% des émissions totales de GES dans le monde. Seconde possibilité : la tomate a bien été produite en France, mais sous serre, où les conditions naturelles sont artificiellement et partiellement reproduites (la technique humaine n’ayant pas encore réussi à reproduire la complexité naturelle), à grand renfort d’énergie et de produits chimiques. D’après l’ADEME (agence de la transition écologique), une tomate hors-saison génère 4 fois plus de CO2 qu’une tomate produite en saison. 1kg de fraises consommé en hiver dégage 40% de gaz à effet de serre de plus qu’1kg de fraises de saison.

Assortiment de plats coréens © Getty

Consommer de saison offre donc de nombreux avantages. Cela permet de réduire les gaz réchauffant dangereusement la planète et d’enrayer le phénomène climatique car chaque tonne économisée compte. La saisonnalité va de pair avec la localité : elle permet donc de soutenir une production locale, de densifier le maillage économique autour de nous et de recréer du lien avec nos producteurs. Elle nous permet également de bénéficier d’une meilleure santé, en profitant d’aliments au pic de leur nutrition, répondant spécifiquement à nos besoins (vitamine C en hiver grâce aux choux et agrumes pour résister au froid, chlorophylle au printemps grâce à tous les légumes verts, antioxydants des fruits rouges pour résister au soleil …), donc de faire des économies en évitant d’acheter des pilules multivitamines. Votre alimentation est votre premier médicament. Notez également que les qualités nutritionnelles se détériorent en transport réfrigéré. Enfin, le goût ! Comparez le goût d’une tomate d’hiver sous serre et celui d’une tomate bio pleine terre produite en agroécologie en été et dites nous celle que vous préférez. Pour consommer de saison, rien de plus simple : commencez par vous dire que la réapparition de votre aliment préféré, au pic de sa saveur et de ses vertus, fait partie intégrante du plaisir culinaire. Au contraire, un plaisir sans cesse assouvi n’en est plus un. Ensuite, consultez cette page pour découvrir tous les produits de saison et ne plus vous tromper. Facilitez-vous la vie en privilégiant les épiceries de producteurs, les AMAP et les stands “en direct de la ferme” au marché qui ne devraient proposer que des produits de saison. Enfin, utilisez des techniques de conservation comme la lacto-fermentation où les conserves maison.

Et parce que les choses les plus simples sont les meilleures, la recette de cette semaine ira droit au but : constituez-vous un cabinet des vinaigres de saison. Mélange de vinaigre, de miel et de plantes, la préparation suit un processus de fermentation, concept culinaire au coeur des saveurs coréennes. J’ai actuellement dans mes placards une version à l’estragon, une aux algues, une à la verveine, une au sureau, une au geranium … Chaque vinaigre vient agrémenter salades et préparations tout au long de l’année en apportant une point de saveurs venue d’une autre saison, pour le plaisir de mes papilles et de celles de mes invités, sans abîmer la planète.

Vinaigre saisonnier © Getty

Recette : vinaigre de verveine

Temps préparation : 5mn

: 5mn Quand : pour une vinaigrette, un condiment, dans une sauce pour accompagner votre bimbimbap ou vos mandus ...

Ingrédients : 1 bocal type Le Parfait Super, 1 L de vinaigre blanc alimentaire, 1 cuillère à café de miel de fleurs d'apiculteurs récoltant, suffisamment de verveine pour remplir au moins 1/3 de votre bocal.

Recette : mélangez le vinaigre et le miel jusqu'à ce que le miel ait complètement disparu. Placez vos herbes / fleurs dans le pot, versez le vinaigre dessus, fermez et laissez infuser pendant au moins 2 semaines à température ambiante.

Stockage : certaines recettes préconisent de filtrer au bout de 2 semaines et de conserver le vinaigre au frais. Mes bouteilles sont sur une étagère depuis le confinement et se vident progressivement, sans que j'ai eu à filtrer, ni à mettre au frais. Vous pouvez tester les deux méthodes et voir laquelle vous convient le mieux.

Saisonnalité : remplacez la verveine par de l'estragon, différents basilics, des fleurs de ciboulette ou de romarin, de la rose, de la lavande, de la camomille ... selon les saisons. Ajoutez une épice pour enrichir les saveurs.

