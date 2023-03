Les bonnes graines : ode au monde paysan et soupe des mille mercis

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé de l’ Académie du Climat .

Il est 8h du matin, l’air est encore frais et le croissant tout juste acheté a un petit goût de paradis, alors que les légumes et fruits de saison se révèlent déjà sur l’étal du maraîcher. On s’y rend pour choisir une belle laitue bien verte, des carottes bariolées et des bouquets d’aromatiques dont les arômes enbaument l'air, avant de se diriger vers la productrice de fromage au lait cru fermier. Peut-être qu’on s’arrêtera prendre une miche de pain au levain bien croustillante. Des discussions dans les queues, des sourires alors qu’on récupère ses produits, des paniers remplis d’odeurs et de saveurs d'où dépassent des bouquets de mimosa … Le marché occupe une place centrale dans l’imaginaire culinaire français. Mais qu’est ce qu’un marché, si ce n’est une galerie d’art mettant à l’honneur le travail du vivant et ses artistes, producteurs et productrices ? Aux sources de toutes nos bonnes choses préférées, comme l’évoquent Caroline Broué et Romain Méder dans l'émission de cette semaine : le monde paysan.

Publicité

En 2020, le territoire comptait 416 436 exploitations, lesquelles généraient en 2022 plus de 10 milliards € d’excédent commercial, faisant de la France la première puissance productrice agricole en Europe. Au-delà de son importance pour nos papilles et notre économie, il convient de noter la place particulière du monde paysan dans la lutte contre le changement climatique. Sécheresses, gestion des ressources en eau, santé des sols, entretien de la biodiversité … : leur travail quotidien, façonné par nos habitudes alimentaires et la demande qu’elles créent, les place en première ligne. C’est dire leur importance. Pourtant, nous n’avons jamais été aussi déconnecté de ceux qui nous nourrissent. A tel point que le Sénat a édité en 2020 un rapport sur la détresse du monde paysan, dont voici quelques chiffres : 1 à 2 suicide par jour selon les dernières données, une semaine de 55h en moyenne, 2 paysans sur 10 sans revenus ou déficitaires, 9 sur 10 travaillant le week end … Injustement perçus comme responsables de la dégradation de notre planète par une partie de la population, la multiplication des agressions envers des paysans a abouti à la création d’une cellule de gendarmerie spécialisée, Demeter. La difficulté du métier est telle qu’aujourd’hui, seul 1 paysan.ne sur 3 partant à la retraite sera remplacé.e. Hors, l’une des solutions au changement climatique, telle qu’évoquée par Ipes Food dans son rapport “un mouvement visionnaire pour une alimentation durable : transformer les systèmes alimentaires d’ici 2045” , reste la multiplication de fermes agroécologiques locales. La tendance est à l'opposé, conséquence de notre déconnexion. Par souci pour la qualité de notre lien social et d’efficacité d’action contre le changement climatique, nous devons nous réouvrir à nos producteurs de façon massive et leur apporter le soutien nécessaire pour agir.

Ceci commence par privilégier les circuits courts, c'est -à -dire ceux présentant le moins d’intermédiaire entre le paysan et le consommateur, pour leur garantir un meilleur revenu : achat en direct à la ferme, inscription à une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), les étals “en direct de la ferme” sur les marchés. Ceci demande plus de temps que le supermarché, mais c'est un excellent investissement. Nous pouvons ensuite acheter local pour densifier le maillage économique du territoire. Nous pouvons aussi privilégier le bio, pour limiter leur exposition à des produits toxiques liés au développement de plusieurs cancers et autres maladies. Il est aussi préférable de privilégier les restaurants travaillant en direct avec des producteurs, tel que prôné par Romain Méder. Vous pouvez également passer vos vacances en woofing pour découvrir le travail de la terre et apporter une aide bienvenue. Vous pouvez aller à leur rencontre et / ou envoyer des messages pour manifester votre reconnaissance, recréer un lien social aujourd’hui rompu et les encourager. Nous devons aussi transformer notre rapport à l’offre et la demande : nous devons apprendre à consommer ce que le monde paysan cultive au moment propice, fruit de sa connaissance de la Nature et de la maîtrise de son art. Nous devons être prêt à payer le prix juste pour un bon produit : ceci inclut la rémunération du paysan.ne pour lui permettre de vivre décemment, votre premier médicament, une source de nombreux plaisirs gustatifs et un outil de protection de la planète. Toute réduction se fera au détriment de l’ensemble de ces éléments. Nous pouvons enfin écrire à nos politiques pour demander un meilleur soutien au monde paysan.

La recette de cette semaine s'inspire du minestrone italien, soupe de légumes et haricots blancs. Elle s'adapte selon les saisons et est encore meilleure préparée la veille. Elle peut également se conserver une semaine au frigidaire. Constituez la au gré de votre balade et préparer la directement au retour de votre marché, en hommage au monde paysan. La version disponible ci-dessous est un template que vous pouvez adapter au gré des étals.

Imaginez ... un bouillon réconfortant et reconstituant enrichi par les arômes des aromatiques, le goût prononcé des légumes frais de saison, la sensation de satiété grâce aux légumineuses, un umami prononcé grâce à un délicieux fromage fermier et enfin le plaisir de savourer le fond du bol de cette "soupe des mille mercis" avec un morceau de pain frais au levain. Elle a été servie cette semaine à un groupe de rugbymen & women en vacances, alors un effort collectif de végétalisation de notre alimentation et a rencontré un beau succès : celui ayant annoncé qu'il prendrait du pâté pour "compenser" ne l'a jamais fait et s'est resservi 2 fois

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 30mn (je vous recommande un.e commis pour préparer les légumes)

: 30mn (je vous recommande un.e commis pour préparer les légumes) Temps cuisson : 3h

: 3h Coût / part : 2,5€ - 4€

: 2,5€ - 4€ Quand : un jour nécessitant un plat chaud et reconstituant, au retour du marché, toute la semaine pour un dîner léger et réconfortant

Ingrédients bouillon : 2,5l de bouillon de légumes (à base de pelures de légumes, de 50g de champignons séchés, de 3 cuillères à soupe de poudre d'herbes, de deux cubes de bouillon de légumes bio ...), 500g de conserve de tomate préparée en été (coulis, jus, pulpe ...)

Garniture : 1kg de légumes de saison (butternut, carottes, oignon et fenouil ont été utilisés dans ma dernière version), 1 gousse d'ail écrasée, 3 feuilles de laurier, 1 cuillère à café de paprika fumé, un gros bouquet d'aromatiques de saison (persil, aneth, estragon, cerfeuil, basilic ...), 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 180g de fromage fermier à râper, 100ml d'huile d'olive, 600g de haricots blancs cuits (soit 200 crus), 600g de pomme de terre.

Note matériel : prévoyez une grande casserole pouvant contenir un très grand volume

Recette : Si vous utilisez des peaux de légumes, mélangez les ingrédients, portez à ébullition et laissez infuser 20mn. Si vous utilisez des champignons séchés, de la poudre d'herbe ... passez à l'étape suivante. Mettez vos haricots à tremper la veille dans deux volumes d'eau froide si vous les cuisez vous même. Préparerz un mirepoix (taille en dés grossiers) avec vos légumes (s'ils sont bio, gardez la peau, sauf pour la butternut mais ok pour le potimarron) et vos pommes de terre. Faites dorer vos légumes dans l'huile d'olive à même la casserole. La tradition demande de les dorer les uns après les autres : vous pouvez également les griller en même temps dans le four en mode grill pendant 15mn pour beaucoup plus d'efficacité car tout sera doré, mais plus de vaisselle. Ajoutez les 2,5L de bouillon débarrassé des peaux ou 2,5L d'eau avec les champignons et/ou la poudre d'herbes et la conserve de tomates. Ajoutez le laurier, le soja, le paprika et 2 pincées de sel. Portez à ébullition, couvrez et réduisez au feu minimum. Laissez mijoter pendant 2h et appréciez les arômes qui se répandent chez vous. Faites cuire les haricots pendant ce temps. Rapez le fromage. Ciselez le bouquet d'aromatiques (vous pouvez aussi utilisez les tiges). Réservez séparément. Ajoutez les haricots et laissez mijoter pendant 30mn. Rajoutez les herbes aromatiques et mélangez. Goûtez, salez, poivrez, ajouter un trait de vinaigre, regoûtez, réajustez jusqu'à ce que vous soyez satisfait.e de l'assaisonnement. Servez une portion généreuse dans un bol, couvrez d'une cuillère à soupe de fromage et accompagnez d'une tranche de pain frais. Savourez.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

Instagram

Site web

Académie du Climat