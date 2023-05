Les Bonnes Graines : on mange quoi demain ?

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Très régulièrement, alors que j’introduis l’atelier “alimentation et environnement” de L’école comestible à l’Académie du Climat, des jeunes s'inquiètent de savoir si nous allons être obligés de manger des insectes. Certains mentionnent le film “Soleil Vert” (1974) où l’espèce humaine, après avoir détruit ses ressources naturelles se voit condamnée à se nourrir d’une étrange pilule faite à partir d’un mystérieux ingrédient … Au cœur de cette réaction : la peur de l’inconnu et l’absence de plaisir. Plus aucun doute possible quant à la ruine que cause notre modèle agro-alimentaire actuel et la nécessité de le transformer. Du fait d’une surconsommation de produits carnés, industriels et ultra-transformés, d’une gageure de la marge à tout prix au détriment d’une offre centrée sur le bien-manger, nous détruisons la planète, diminuons sa capacité à produire de la nourriture et impactons notre bien-être. Mais alors, que manger demain ? C’est la question passionnante qu’explore Caroline Broué cette semaine en compagnie de Frédéric Wallet, en partenariat avec Courrier International pour un numéro spécial.

N’étant pas devin, je ne peux que guider. Beaucoup dépendra de notre capacité en tant que consommacteurs à transformer nos habitudes pour assainir la demande. Énormément devra venir du monde politique pour soutenir une agriculture agroécologique durable et une offre alimentaire aussi qualitative qu’accessible. Tout ceci sera conditionné à une offre transformée dans les magasins, privilégiant la qualité. Cependant, en analysant les évolutions du marché et en lisant différents rapports, une chose est sûre : la question de l’alimentation de demain tombe souvent dans un écueil dangereux, que je vais vous révéler aujourd’hui. Avez-vous déjà entendu parler des solutions lance-pierre ? Ces solutions miraculeuses qui prétendent répondre à elles seules à l’un des grands maux de notre société, mais peu abouties ? Elles sont aujourd’hui nombreuses. La fausse viande en est un excellent exemple. Point de départ : diminuer la consommation de produits carnés pour le bien-être animal et lutter contre le changement climatique. Parfait ! Solution : proposer des simili-viandes pour remplacer les produits carnés, soit à partir de viande créée en éprouvette, soit à partir de plantes. Pourquoi pas, mais quelques problèmes 1) des produits de médiocre qualité : les premières propositions nous sont venus des USA et certains présentés comme un miracle sont aujourd’hui en chute libre (tapez Beyond Meat sur Google actualités) du fait notamment de scandales sanitaires 2) une manipulation des chiffres : la réduction des émissions de GES et de consommation d’eau est vraie, mais la comparaison se base sur un modèle industriel ultra-intensif où la protéine animale reste au centre du repas (la viande de boeuf de ce modèle émet 10 fois plus de GES qu’un boeuf fermier de pâturage). Se comparer avec le pire du pire est un premier pas, le faire avec un modèle vertueux mettant le végétal bien produit au centre serait plus pertinent. 3) le remplacement d’un produit néfaste par un autre … différemment : un substitut mal produit se compose de trop d’ingrédients, non bio, ayant souvent beaucoup voyagé, transformés à partir de procédés industriels. Une étude de Stanford conclut que la surconsommation de ces produits ultra-transformés pourrait être plus polluante qu’une forte diminution de notre consommation de viande. 4) Une déconnexion complète du vivant : je vous conseille la lecture de Steak barbare : hold up vegan sur l’assiette, où l’on découvre comment la majorité des financements des premières fausse viande proviennent de la Silicon Valley et que les projets sont menés par des gens issus du monde de la tech et de la finance, non de l’alimentation. Devons-nous continuer à être nourris par ceux qui privilégient le bénéfice sur le vrai bien-manger ? Un rapport de l’Ipes Food Group, panel d’experts internationaux multidisciplinaires de l’alimentation durable rattaché à la FAO, épingle en mars 2022 le danger de ces solutions lance-pierre. Pour résumer : exercez votre esprit critique face à un aliment prétendument miracle car il n'existe jamais une seule solution isolée.

Répondre à ce que nous mangerons demain revient à nous demander ce qui sera aussi bon pour nous que pour la planète. Pour poursuivre l’exemple des substituts, de plus en plus de sociétés en France intègrent cette question dans leurs recherches et proposent des produits plus réfléchis, donc plus intelligents : moins d’ingrédients, plus de bio, de céréales et de légumineuses, de local ... En attendant, avant de se nourrir exclusivement de viande de laboratoire, de similis, d’insectes, de poudres ou de pilules, les solutions les plus simples restent les meilleures. En végétalisant avant tout votre alimentation (minimum 85% de vos apports caloriques, soit plus du ¾ de vos assiettes), en privilégiant le bio / sans pesticides, le brut, la variété, local et le circuit court, vous répondrez à cette question. Bien manger demain est un ensemble de solutions, pas un one-shot miraculeux : ce faisceau de critères vous permet d’agir sur les émissions de GES, l’utilisation des ressources en eau, l’épandage de pesticides de synthèse, la déforestation et la biodiversité. Quand vous serez perdu face à l’explosion de l’offre et la multitude d’attaques marketing vous vantant les vertus d’un nouvel aliment miracle, repensez à ce prisme. Personnellement, selon le mode de production des insectes, son impact écologique, les bénéfices pour ma santé et le goût, j’envisage en ce moment de dépasser mes aprioris et de tester une petite part de farine de vers dans ma pâte à pain. Pourquoi pas ? Et surtout, pourquoi cela devrait-il plus me dégouter qu’un produit qui détruit ?

Puisque les solutions à l’alimentation de demain tournent beaucoup autour de la junk food, je vous propose cette semaine une recette partant de ce répertoire, tout en répondant à la question que nous venons de poser. Cuisinons ensemble une version du burger de demain (sans insectes), avec une sauce gourmande, des pickles croquants, un bon fromage fondant et une garniture appétissante. J’ai testé cette recette sur plusieurs semaines avec des jeunes l’année dernière au coeur de l’été : malgré leur réticence initiale, ils en ont redemandé.

Recette : un des burgers de demain

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Coût : 4,34€ le burger

: 4,34€ le burger Temps préparation : 25mn

: 25mn Temps cuisson : 15mn

: 15mn Quand : pour une gueule de bois, lorsque l'envie d'un repas bien réconfortant se fait sentir, lors d'un BBQ

Ingrédients : 6 buns boulangers (soit briochés, soit potatoe bun), 2 belles aubergines (plus elles seront larges, mieux ce sera : imaginez qu’elles doivent faire à peut près la taille du bun), 6 tranches de cheddar, 3 cornichons aigre-doux, 2 cuillères à soupe de leur saumure, 1 oignon blanc, romarin, 1 botte de cerfeuil ou de persil, 1 gousse d’ail, 1 cac d’huile neutre (pépin de raison ou mélange Isio 4), huile neutre, 1 cuillère à café de moutarde, 1 jaune d’oeuf, 1 cac de vinaigre de cidre, 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, 12 tomates séchées conservées à l’huile, ⅓ de cac de piment, ½ cac de sel, poivre, une poignée de mélange de jeunes pousses.

Sauce : créez une base de mayonnaise en battant le jaune d’oeuf avec les cac de vinaigre - huile neutre - moutarde. Montez ensuite une mayonnaise avec de l’huile. Ecrasez la gousse d’ail en purée ou hachez la, ciseler les herbes et les tomates séchées, l’oignon, les cornichons et intégrez le tout dans la mayo. Rajoutez la saumure, le concentré de tomates, le piment, le sel, le poivre et mélangez. Goutez. Si le mélange vous paraît trop fade, rajoutez 1 cac de saumure et un peu de concentré de tomates.

Burgers : découpez vos aubergines en tranches rondes épaisses. Vous devriez avoir 2 tranches par burger. Faites les rôtir au four avec de l’huile d’olive et un peu de sel à 180°. Quand elles sont bien dorées, mettre une tranche de fromage sur la moitié des aubergines et laisser fondre. Toastez vos buns, mettez un peu de sauce sur la tranche inférieure, vos deux tranches d’aubergine avec le fromage, des jeunes pousses, encore un peu de sauce, refermez et dégustez ! Servez ce burger avec des chips soufflées de pois chiche ou de lentilles, des frites panisses (spécialité marseillaise de pois chiches), une grande salade où des frites classiques.

Astuces : remplacez l’aubergine par d’autres légumes rôtis comme la courgette, le chou fleur où le céleri rave. Testez avec des tomates bien fermes que vous snackerez rapidement à feu très vif à la poêle. Coupez votre mayonnaise avec un peu de yaourt fermier et / ou de yaourt de soja bio français pour l’alléger (regoutez pour rectifier l’assaisonnement). Remplacez les cornichons et la saumure par des pickles maison.

Mot d'amour aux grands carnivores : j'entends votre réticence mais donnez sa chance à ce burger. Testez le au moins une fois et s'il vous plaît, remplacez certains de vos burgers carnés par celui ci. Vous agirez ainsi sur votre santé, celle de la planète, votre bien-être et celui de vos proches, votre budget et votre sens du goût !