Les Bonnes Graines : santé humaine et santé de la planète,même combat

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Cette semaine dans Les Bonnes Choses, nous avons le plaisir de découvrir avec Caroline Broué le travail de Mathilde Touvier, directrice de l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l’Inserm à l’université Sorbonne Paris-Nord. On le retrouve notamment traduit dans le PNNS - Plan National Nutrition Santé - , source des recommandations alimentaires officielles pour notre santé. En le parcourant, un constat est sans appel : santé humaine et celle de la planète sont intimement liées, les causes alimentaires et les solutions à notre mauvaise santé étant exactement les mêmes que pour le changement climatique

Publicité

Santé & changement climatique : même combat

Aujourd’hui, notre alimentation encourage le changement climatique à travers plusieurs phénomènes : fortes émissions de gaz à effet de serre, forte mobilisation de ressources sous pression d’eau douce, déforestation, pollution de l’air - sols - océans par les pesticides de synthèse, effondrement de la biodiversité. L’ensemble de ces phénomènes est directement lié aux habitudes alimentaires suivantes : une trop forte consommation de produits animaliers (viandes et produits dérivés comme les bonbons utilisant la gélatine, les laitages et les fromages), des produits animaliers nitrités (charcuteries industrielles rose vif), trop de produits industriels raffinés (produits en très grande quantité mais très mauvaise qualité vidés de leurs qualités nutritionnelles : la farine blanche, les produits sucrés, la junk food …), trop de produits ultra transformés (aliments dont la structure physique a été dénaturée par des procédés industriels et dans lesquels on rajoute des texturants, colorants, arômes de synthèse …), consommation des même produits entraînant la monoculture intensive, surproduction et gâchis alimentaire ... Ces mêmes habitudes endommagent la santé humaine : augmentation du diabète et de l’obésité (presque 2/10 adultes et enfants en France sont obèses ou en surpoids), affaiblissement de notre microbiote (le contenu vivant de nos intestins) et conséquences néfastes sur nos hormones et notre santé mentale (de plus en plus étudiées par la communauté scientifique), problèmes de peau, de digestion, carences nutritives (fibres, vitamines, minéraux) …

Pour améliorer la santé par l’alimentation, le PNNS recommande aujourd’hui d’augmenter la part de végétal ( 85% doit venir des fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes), de diminuer la viande, les charcuteries, les boissons et produits industriels ultra-transformés et de varier autant que possible notre alimentation. Ceci permettrait de lutter contre les maladies liés à la malnutrition (manque / excès et mauvaise qualité), le manque de fibre et les carences nutritives, les problèmes de microbiote … Heureuse coïncidence, ce sont les mêmes habitudes qui permettent de diminuer nos émissions de GES, limiter l’utilisation de l’eau, stopper la déforestation, arrêter l’épandage de produits chimiques de synthèse et promouvoir la biodiversité. Ne serait-ce qu’au niveau des émissions de GES, végétaliser son alimentation est le geste individuel quotidien le plus efficace pour les faire baisser. Nous retombons alors sur les bonnes règles du bien-manger vers lesquelles tendre : plus de végétal (85% de nos calories), de vrai (pas d’ultra-transformé ou d’industriel), de sans pesticides de synthèse / bio, de saisonnier (les produits de saison possédant plus de nutriments adaptés), de varié (multiplier différentes céréales, différentes variétés de légumes et de fruits …), de local (produit en France) et de circuit court (acheté au plus prêt du producteur grâce à la vente en direct à la ferme, aux AMAP, aux épiceries de producteurs notamment). Le lien entre santé du corps humain et de la planète est même encore plus intime qu’il n’y paraît : en mangeant bien, nous limitons la déforestation donc nous protégeons les arbres et bénéficions d’un air plus pur et de sols plus fertiles, nous limitons l’épandage de pesticides de synthèses donc limitons la pollution atmosphérique, des sols, des océans et des produits, nous nous attaquons aux racines de l’éco-anxiété et bénéficions notre santé mentale … Nous évoquions la semaine dernière les coûts cachés de l’alimentation, notamment en termes de santé : bien manger est notre premier médicament, comme le disait Hippocrate, et permet de faire de considérables économies qui pourraient ainsi nourrir d’autres investissements utiles à notre bonheur.

Recommandations du PNNS

La recette de cette semaine vise cet équilibre santé - écologie - plaisir, avec une dominante végétale (légumes, herbes, céréales complètes et légumineuses), un apport équilibré en protéines, glucides et lipides, des fibres, des vitamines mais aussi beaucoup de goût. Testées cette semaine même avec un groupe de jeunes en foyer d’accueil pour l’enfance bénéficiant d’ateliers de L’école comestible à l’Académie du Climat, il ne restait pas une miette de ces pâtes verdoyantes. Imaginez … des pâtes maison aux oeufs, un pesto d’épinards et herbes de saison aussi gourmand que frais, la gourmandise d'une pointe de bon fromage … Un régal.

Recette : pâtes verdoyantes

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 15mn

: 15mn Temps cuisson : 10mn

: 10mn Coût : 16€ total soit 2,7€ par personne avec des ingrédients premium

: 16€ total soit 2,7€ par personne avec des ingrédients premium Quand : la veille d'un effort sportif, avec des enfants, quand on a besoin d'un plat réconfortant mais pas plombant

Ingrédients pâtes : 480g de farine de blés anciens semi-complète T65, 120g de farine de pois chiche, 6 oeufs frais, 18g d'huile d'olive, 1 cac de sel fin

Pâtes maison © Getty

Ingrédients pesto : 420g d'épinards frais (70g/personne), 1 botte de persil ou de cerfeuil, 6 feuilles de laitue / feuille de chêne / salade préférée,120g de parmesan (20g/personne), le jus et le zeste d'1 citron, 1 gousse d'ail, 1/2 cac de sel, 150ml d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer les herbes par n'importe quelle verdure : il en faut environ 80g au total par personne. Vous pouvez garder les tiges des épinards et des herbes, riches en goût et en fibre dont nous manquons. Cela fait aussi faire des économies et réduit vos déchets.

Préparation pâtes : mélangez les farines, le sel et formez un puit. Ajoutez l'huile d'olive et les oeufs. Mélangez à la fourchette puis pétrissez à la main jusqu'à obtenir un pâton. SI le mélange est trop sec malgré le pétrissage, rajoutez un file d'eau. Laissez reposer une quinzaine de minutes. Réalisez vos pâtes avec une machine si vous en possédez une. A défaut, farinez votre plan de travail, étalez la pâte le plus finement possible au rouleau à pâtisserie et détaillez des tagliatelles au couteau. Saupoudrez très légèrement de farine puis roulez les pâtes en plusieurs nids.

Nids de pâtes maison © Getty

Préparation pesto : hachez épinards et herbes. Râpez votre parmesan. Ecrasez votre ail au mortier ou coupez le en tout petit morceaux. Zestez le citron. Réunissez les ingrédients au mortier avec le sel, rajoutez l'huile et écrasez. Vous pouvez finir le pesto au mixeur pour un résultat plus lisse, où tout faire d'un coup au mixeur pour plus de rapidité. Ajoutez la moitié du jus de citron. Goûtez et réassaisonnez à votre goût : plus d'ail, plus de citron pour plus de fraîcheur, plus de sel ... Le pesto doit être frais, puissant et savoureux, presque un peu trop : ses arômes s'atténueront une fois mélangé aux pâtes. Réalisez une version vegan en retirant le parmesan et en ajoutant des noisettes torréifiées. Pour les plus réfractaires aux légumes, rajoutez 2 cuillères de crème crue.

Pesto rempli de fibres et de nutriments © Getty

Cuisson : faites bouillir une casserole d'eau et déposez-y vos pâtes. Veillez à ce que les pâtes se séparent dans l'eau en agitant pendant 30 secondes à l'aide d'une fourchette. Faites 4 minutes, récupérez une demi-tasse d'eau de cuisson, égouttez. Mélangez les pâtes avec le pesto et servez immédiatement avec une salade verte pour faire le plein de verdure.

Bénéfices : des protéines grâce aux oeufs, à la farine de pois chiche et à la farine complète. Des fibres grâce aux farines et aux herbes. Des vitamines grâce au pesto frais.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

Instagram

Site web

Académie du Climat