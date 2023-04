Les Bonnes Graines : service militaire ou service alimentaire ?

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Aujourd’hui, Les Bonnes Choses se repenche sur l’une des piliers les plus importants de notre société : le monde paysan et pour l’occasion Caroline Broué reçoit le maraîcher Marc Mascetti. Nous avions déjà abordé avec vous l’importance du rôle de nos productrices et producteurs dans un précédent billet des Bonnes Graines , que nous vous invitons à relire pour l’occasion. A chaque fois que vous savourez un repas, n’oubliez pas de remercier le formidable travail de valorisation de la nature qui se cache derrière.

Publicité

Mais quelle conscience avons-nous vraiment du quotidien paysan ? Que découvre un citadin quand il travaille pour la première fois dans une ferme ? Comment cela transforme-t’il son rapport au monde ? J’ai eu la chance de côtoyer plusieurs producteurs absolument incroyables, certains que vous pouvez réécouter dans Les Bonnes Choses : Xavier Fender dans l’ émission du 16 avril , l’éleveuse Noémie Calais dans celle du 25 septembre 2022 , Pierre Gayet du Domaine des Vernins dont les solonacées et les aromatiques enchantent les plus grandes tables gastronomiques de France ... Plusieurs séjours en woofing m’ont offert un aperçu de leur vie. Chaque citoyenne et citoyen devrait avoir conscience de ce métier pour mieux se reconnecter à son alimentation. En voici un aperçu. Profession : apprenti maraîcher, module citadin.

6h30. Ta première journée commence poétiquement. Tu cueilles des légumes encore sertis de rosée, goûtes les herbes encensées par la fraîcheur du matin et bien de mal à te retenir de ne pas finir le plan de tagète. Le ciel est pastel, l’air donne la sensation d’une caresse, tout n’est que sensations, douceurs, saveurs et couleurs, l’allégresse du moment bercée par le vrombissement des pollinisateurs dans les fleurs. Ce tableau idyllique peut vous paraître exagéré, mais il est vrai. Le contraste avec le béton, les klaxons et le manque de sens au bureau est réel.

Jardin d'aromatiques & multivariétés de carottes au Domaine des Vernins - Adrien Henriet

9h30. La cueillette s’achève, les genoux et le dos se font sentir. Ils s’habitueront au fur et à mesure du séjour, j’espère. Il fait déjà très chaud, la présence des guêpes et de quelques frelons, dont la prolifération est notamment rendue possible du fait du réchauffement climatique, brise la sérénité de l’aube. Il faut maintenant trier la récolte, désherber, labourer, retirer les racines des mauvaises herbes, épandre le fumier, semer, retirer les souches malades et les branches pourries, nourrir les bêtes, planter, recommencer … Cela fait trois ans qu’il n’a pas assez plu, les nappes phréatiques sont trop sèches et l’inquiétude est palpable, légèrement étouffante même. C’est donc ça la sensation de se retrouver face à un vrai problème ? Comment cultiver, comment nourrir sans eau ? Comment se projeter alors que rien n’est fait pas les autorités pour adresser les causes systémiques de ce seul problème ? Premier uppercut de réalité.

Expérience maraîchère au Domaine des Vernins - Adrien Henriet

14h30. Impossible de travailler en pleine canicule. Le soleil tape beaucoup trop fort et l’effort devient dangereux. Il est pourtant le quotidien de celles et ceux qui nous nourrissent. On reporte et on se couchera plus tard. Les discussions abordent les limites et les profondes injustices de la PAC, encore récemment mises en lumière par le New York Times, la déconnexion complète de l’administration avec les réalités et les besoins du terrain, faisant primer hygiénisme en roue libre sur l’enjeu du bien-manger (santé, écologie, goût), l’abus de pouvoir chronique de l’agro-industrie plus concentrée sur ses marges que sur la qualité de l’offre … Se dessine un profond choc culturel de notre civilisation : ceux qui souhaitent bien nous nourrir VS ceux qui voient l’agriculture et l’alimentation avant tout comme des moyens électoraux et financiers.

Travail de la terre pour une meilleure irrigation - Adrien Henriet

21h. Tes mains de citadin ont quelques cloques, la terre est infiltrée profondément sous tes ongles, ton corps est douloureux, tu es épuisé malgré une quantité doublée de café. Surtout, tu es choqué par l’intensité du travail. Mais quand arrive le repas du soir, de délicieuses lasagnes préparées avec les herbes et les légumes de saison du potager, le goût et la qualité de l’énergie que ce repas t’apporte te rappellent l’importance de ce qui a été accompli. Pas de questionnement de sens, tu sais que tu as contribué à quelque chose d’essentiel. Tu as aidé à ce que la terre soit en bonne santé, la Terre mieux préservée, les gens bien nourris pour leur apporter bonheur et satiété. Tu appréhendes le réveil matinal et les deux mois qui s’annoncent, mais cette fierté et cet alignement interne ne s’étaient pas fait sentir depuis longtemps.

Je ne peux que vous recommander cette expérience. D’abord parce qu’elle permet de développer une vraie compétence utile : savoir cultiver et se nourrir est une corde inestimable à tout arc. Ensuite parce qu’elle vous permet de soutenir un pan de notre société qui en a profondément besoin : le monde paysan souffre de son isolement. Surtout, car elle nous permet de mieux savourer chacun de nos repas, de limiter le gaspillage en ayant conscience de la valeur de chaque ingrédient, de mieux célébrer la qualité quand elle est goûtée et de rendre ainsi la vie un peu plus festive, de savoir reconnaître quand un produit vous ment et ne vous nourrit pas bien. Enfin, car en nous remettant aux premières lignes du changement climatique, elle nous permet de nous interroger dans nos tripes sur le modèle que nous souhaitons installer. Quid d’un service vert, où chaque citoyenne et citoyen français passerait quelques jours par an dans une exploitation en agroécologie ? Voilà qui contribuerait à une société plus empathique, consciente et durable.

La recette de la semaine est un souvenir d’un de ces étés en woofing, plus précisément au domaine des Vernins. Après une longue journée, Pierre Gayet avait promis de préparer des lasagnes maison. Malgré l’absence de viande, ce sont les meilleures lasagnes que j’ai jamais mangées de toute ma vie : le secret réside dans la qualité des légumes avant tout, la présence de nombreux aromatiques et la qualité des pâtes. Reproduite au cours du même été à l’ïle de Ré auprès d’une population grande amatrice du BBQ et de la côte de bœuf, le succès a été complet, au point qu’il est même devenu le plat officiel d’anniversaire de notre hôte. Il est encore trop tôt pour la cuisiner, la saison des tomates n'ayant pas commencé, mais gardez la précieusement.

Lasagne maraîchères : tomates, pleins d'aromatiques, pâtes maison, tétragone (épinard de Nouvelle-Zélande) - Adrien Henriet

Recette : lasagnes maraîchères

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 60mn

: 60mn Temps cuisson : 45mn

: 45mn Coût : 6,3€ / personne (la version industrielle coûte entre 3 et 6€ en grande surface, la moins chère ayant des conséquences désastreuses pour votre santé, celle de la planète et ne vous apportant que peu de nutriments)

: 6,3€ / personne (la version industrielle coûte entre 3 et 6€ en grande surface, la moins chère ayant des conséquences désastreuses pour votre santé, celle de la planète et ne vous apportant que peu de nutriments) Quand : pour un picnic gourmand, pour un dîner ultra réconfortant, pour un délicieux déjeuner de restes

Ingrédients : pâtes à lasagne (à réaliser soi-même en reprenant notre recette où à acheter dans une boutique italienne). Si vous réalisez les pâtes vous même, attention à bien les abaisser à 2mm. Elles gonfleront à la cuisson et seront trop épaisses sinon. Si vous achetez vos pâtes, précuisez les 4mn dans l'eau bouillante pour un résultat optimum. 18 grosses tomates de variétés anciennes ; 2 aubergines ; 3 courgettes ; 3 carottes ; 3 oignons ; 1 tête d'ail ; 240g d'épinards (nous avions utilisé de la Tétragone, ou épinard de Nouvelle-Zélande) ; 3 belles mozzarella de lait de bufflonne (on en produit en France de façon artisanale, on la retrouve dans de nombreuses épiceries de producteurs ET elle coûte moins cher que la version industrielle sans goût) ; 3 bouquets d'aromatiques différents : basilic, basilic thai, basilic citron, tagète, estragon, marjolaine ... huile d'olive ; sel ; poivre ; 1/2 bouteille de vin rouge.

Rubis naturels - Pierre Gayet

Préparation sauce : coupez l'ensemble de vos légumes à l'exception des tomates et des épinards en dés et faites les dorer dans une grande casserole avec l'huile d'olive. Rajoutez les tomates, le vin, mélangez bien, portez à ébullition et laissez mijoter à feu doux pendant au moins 1h. Le mélange doit avoir réduit au moins d'1/3 et s'être épaissi. S'il est trop liquide, laissez réduire plus longtemps. Goûtez, salez.

Préparation plat à lasagnes : coupez vos mozzarellas en tranches très fines. Préparez vos pâtes. Lavez vos épinards et vos aromatiques. Huilez votre moule. Préchauffez votre four à 180°. Dans le plat, réalisez plusieurs étages en superposant une couche de pâtes, de la sauce, des aromatiques, épinards, de la mozzarella jusqu'à ce que votre plat soit rempli ou que vous soyez à court d'ingrédients. Attention à garder de quoi couvrir les dernières pâtes d'une très fine couche de sauce et de fromage. Faites cuire 45mn. Poivrez et servez avec une belle salade verte bien fraîche.

Sauce & aromates - Adrien Henriet

Trucs & astuces :

Planète : retirer la mozzarella pour un plat tout aussi délicieux, plus léger, moins cher et encore moins impactant du fait de l'absence de protéines animales.

: retirer la mozzarella pour un plat tout aussi délicieux, plus léger, moins cher et encore moins impactant du fait de l'absence de protéines animales. Budget : retirer la mozzarella et le vin pour une version plus pure, délicieuse et beaucoup moins chère

: retirer la mozzarella et le vin pour une version plus pure, délicieuse et beaucoup moins chère Temps : préparez la sauce en avance, en grandes quantités et stockez la en conserves où au congélateur

: préparez la sauce en avance, en grandes quantités et stockez la en conserves où au congélateur Légumes : privilégiez les légumes d'AMAP ou des épiceries de producteurs de quartier, leur qualité est à la base de la recette.

: privilégiez les légumes d'AMAP ou des épiceries de producteurs de quartier, leur qualité est à la base de la recette. Manque de temps : si le supermarché est votre unique option, privilégiez les produits bio et français pour réduire votre impact au maximum tout en envoyant un signal fort de consommation. A défaut d'aromatiques fraîches ou de variétés à disposition, utilisez plusieurs herbes séchées. Si les tomates ne vous inspirent pas, vous pouvez opter pour des coulis.

: si le supermarché est votre unique option, privilégiez les produits bio et français pour réduire votre impact au maximum tout en envoyant un signal fort de consommation. A défaut d'aromatiques fraîches ou de variétés à disposition, utilisez plusieurs herbes séchées. Si les tomates ne vous inspirent pas, vous pouvez opter pour des coulis. Extra saveur : privilégiez les légumes d'AMAP ou des épiceries de producteurs de quartier, leur qualité est à la base de la recette. Si vous n'en disposez pas

: privilégiez les légumes d'AMAP ou des épiceries de producteurs de quartier, leur qualité est à la base de la recette. Si vous n'en disposez pas Les sportifs : pour celles & ceux faisant attention à leurs apports en protéines, intégrer 60g de lentilles cuites par personnes dans la sauce, des morceaux de seitan ou des pépites de soja. Cette recette peut également être votre occasion carnée : privilégiez alors une viande de boucher bio. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de viande, mais bien meilleure.

Instagram

Site web

Académie du Climat