Les Bonnes Graines : songes d'une nuit d'été

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet, jeune engagé et référent alimentation durable de L’école comestible à l’ Académie du Climat .

Tout d’abord, merci. A Caroline Broué et aux équipes de France Culture pour leur confiance. A vous, de prendre le temps de lire cette chronique, de la partager et de réfléchir à la transformation de vos habitudes alimentaires. A l’Académie du Climat pour son soutien dans cette aventure. Cette aventure a été un bel apprentissage, qui m’a confortée dans le constat qui suit.

La dégradation de la planète et de notre confort, trop souvent à l’aune de notre satisfaction immédiate et d’habitudes ancrées auxquelles nous ne réfléchissons même plus, nécessite une action immédiate et quotidienne, à la fois des corps politiques, marchands et citoyens. A notre niveau, soyons lucides et courageux dans notre manière de prendre part au mouvement pour améliorer le monde. Le maintien du modèle alimentaire actuel contribue massivement aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent dangereusement la planète, empoisonne les sols et les océans, participe à la déforestation, utilise et gaspille la majorité de l’eau douce disponible sur terre, abîme la santé et nous éloigne du goût. En changeant ce que nous mangeons, nous pouvons contrer l’ensemble de ces effets, autour de tables généreuses, colorées, gourmandes et réfléchies, régalant celles et ceux que nous aimons.

Retour de marché - Adrien Henriet

Alors tout au long de l’été, prenez quelques minutes pour relire votre Bonne Graine préférée, réécouter un épisode des Bonnes Choses, digérer les informations apprises et maîtriser ce pouvoir d’impact dont vous vous dotez à travers votre compréhension du monde. Sentez l’impact que vous avez lors de vos achats, dans votre cuisine, au restaurant. Rappelez-vous ces règles simples qui vous guideront dans votre consommation quotidienne : végétalisation (au moins 85% de ce que vous mangez), pour celles et ceux qui conservent des occasions carnées : beaucoup moins mais de meilleure qualité, bio ou sans pesticides, saisonnier, circuit court, local, brut, maison. Toutes ces conditions sont interconnectées : une seule aura déjà un effet mais plus vous les associerez, plus vous allégerez la pression que nous exerçons sur la Terre. Cherchez à vous fournir autant que possible sur les stands fermiers, sur les marchés, auprès des épiceries de producteurs, voire directement à la ferme. Cuisinez à plusieurs un repas. Savourez ces moments de partage. Prenez un instant pour contempler vos tablées, l’ambiance qui s’en dégage, les goûts, odeurs et saveurs que vous y avez conviés. Tout au long de vos vacances, vos recettes d’été peuvent être à l’origine de nombreux bénéfices pour votre humeur, votre corps, vos relations et sur la santé de la planète, et donc votre confort.

Salade de tomate aux 3 basilic & gaspacho de pêches abîmées - Adrien Henriet

Améliorer ses habitudes n’est pas facile. Alors pour conclure, je souhaite partager avec vous quelques exemples vécus cette année, dans leur beauté et leur réalité, sans fard. Un enfant est arrivé à un atelier de L’école comestible à l’Académie en refusant de goûter les légumes et en chantant les louanges d’une célèbre chaîne de fast food. Nous avons préparé un p’tit wrap à la farine de pois chiche, pesto d’épinard, salade de tomates et d’herbes. A la fin, l’enfant s’est spontanément exclamé « hé mais Monsieur c’est meilleur que celui du fast food. Franchement, je rajouterais bien un peu de poulet mais c’est trop bon comme ça je vais en refaire avec ma mère! » .

Tarte fine de fruits de saison - Adrien Henriet

Mes coéquipier.e.s de rugby ont non seulement accepté lors d’un voyage au ski que je prépare les sept dîners, mais aussi que seuls deux d’entre eux contiennent de la viande : succès de la formule, malgré l’overdose de légumineuse.

Une cheffe de la restauration collective restait sceptique devant une recette de ful medames, ragoût égyptien aux fèves : après l’avoir assaisonné à son goût avec son propre mélange d’épices (et de piments), elle s’est empressée de la recommander aux clients. Si l’une s’est plainte, tout le comité de direction est venu féliciter l’équipe pour une recette “délicieuse et relevée” . Elle l’a resservie la semaine suivante en option végé à côté du steak sauce poivre.

Un jeune sportif dans le cadre d’un partenariat à l’Académie du Climat avec l’association Impulsion 75 déclarait ne pas avoir mangé de légumes frais depuis dix ans, trop concentré sur sa consommation de protéines. Première surprise de dégustation : “Je ne m’attendais pas à autant de goût, ça a un petit goût de paradis …” . Deuxième surprise : “Ah mais on trouve des protéines dans les céréales et les légumineuses ?” . Conclusion : “j’étais vraiment sceptique, mais je veux essayer ” . Je ne l’ai pas revu depuis, mais l’un de ses camarades, croisé par hasard, me précisait qu’ils étaient nombreux à avoir diminué leur consommation de produits ultra-transformés.

Aucune de ces histoires n’est parfaite. Cependant, elles ont toutes les mêmes points communs : 1) elles parlent de personnes qui initialement n’avaient pas idée de l’impact que peut avoir notre nourriture et qui ne s’en souciaient pas 2) ces personnes ont accepté, à leur niveau, de s’éduquer pour apprendre à mieux consommer 3) toutes ont osé goûter quelque chose de différent 4) toutes souhaitent poursuivre leurs efforts. Ces contes peuvent s’appliquer à tous les autres secteurs : transport, mode, mobilier … Il ne tient qu’à nous de capter les informations qui existent, de les intégrer, de les partager et d’améliorer petit à petit notre mode de vie pour notre santé, pour celle de la planète, pour notre plaisir et in fine donc, notre bonheur. Pour l’alimentation, vous avez votre source. Et pour que vos tables d’été soient les plus gourmandes et les plus impactantes possibles, je vous invite à consulter les recettes ci-dessous des précédentes Bonnes Graines, en les adaptant aux produits de saison et de l’endroit où vous vous trouvez. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

Glace au lait d'amande et algues de l'Île de Ré - Adrien Henriet

