Les bonnes graines : tout, tout, tout, vous saurez tout sur la localité

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé de l’ Académie du Climat .

Quel bonheur de renouer avec la famille Bras dans ce nouvel épisode des Bonnes Choses de Caroline Broué ! Mon initiation a eu lieu alors que j’explorais, enfant, la section “livres de recette” de la bibliothèque parentale. Je me souviens avoir été interloqué en découvrant le Gargouillou. Le nom évoquait plus un méchant de Disney et le visuel faisait plus penser à un Pollock qu’à un plat. Bien des années plus tard, j’allais comprendre la philosophie derrière cette création en travaillant avec Michel Bras et sa femme, l’adorable Gigi, à New York sur le Congrès International des Chef.fe.s de Starchefs. Michel Bras était alors l’invité phare de l'événement et devait présenter sa célèbre recette devant une salle comble de chef.fe.s venant de tous les Etats-unis pour le rencontrer. Pour lui et Gigi, il fallait passer par Central Park pour vérifier s’il n’y avait pas de plantes comestibles à cueillir, se rendre au Farmer’s Market de Union Square pour aller à la rencontre des producteurs locaux et choisir les meilleures produits. Il n’était pas possible d’utiliser les fleurs comestibles d’un des sponsors, qui poussaient en Californie. Car voyez-vous, le Gargouillou n’est pas juste un plat : il est une peinture de l’ultra-localité, une assiette ou seules les couleurs et les saveurs de l’endroit où le plat est cuisiné peuvent danser, magnifique représentation du patrimoine alimentaire local. Ici, le gargouillou devait être new-yorkais.

Le Gargouillou

Et la question de la localité est indissociable de la lutte contre le changement climatique. Elle fait référence à la géographie : la nourriture doit être produite près de nous. Il n’existe pas de définition légale de ce que doit être la localité : la pratique semble admettre qu’il s’agit de nourriture produite dans le pays. Les émissions excessives de gaz à effet de serre du fait de l’activité humaine participent du changement climatique et les transports sont une source d’émission. Aujourd’hui, le transport représente 6% des émissions de GES alimentaires. Vous serez peut-être surpris de la faiblesse de ce chiffre : la localité n’est en effet pas la championne de l’alimentation durable. C’est même l’un des moyens d’agir les moins efficaces : je vous invite à consulter le graphique ci-dessous, indiquant la répartition des émissions de GES par étape du cycle de vie d’un aliment. Suis-je en train de vous dire de ne pas manger local? Absolument pas. Cet axe reste-il important pour agir efficacement contre le changement climatique ? Oui, sans équivoque. Je souhaite uniquement vous apporter un ordre de grandeur, qui vous aidera notamment à mieux analyser la pertinence de pubs de certaines marques et restaurants (Mcdonald's pour la dernière en date) mettant principalement l’emphase sur la localité pour justifier la vertu écologique absolue de leur offre. Une telle mise en avant doit éveiller votre esprit critique : elle cache souvent une volonté de ne pas agir sur d’autres axes plus impactants.

La part de GES issue des transports est moins importante que le type d'aliment consommé - Our World in Data

Manger local doit cependant faire partie de nos réflexes quotidiens. Déjà, car il s’agit de l’un des éco-gestes les plus faciles à accomplir à l’heure actuelle. Ensuite, car face à l’urgence de réduire nos émissions, tout poste de diminution doit être activé : les transports représentent presque 1/10 des émissions GAS alimentaires, c’est une fraction sur laquelle nous devons agir. Ensuite, car la localité permet de développer notre résilience face aux crises que le changement climatique peut entraîner : plus la nourriture est produite localement, plus il peut être facile d’agir dessus et plus elle peut être mobilisée facilement. La localité permet aussi de redensifier un maillage économique en berne du fait de l’ultra mondialisation : en achetant local, nous irriguons financièrement et renforçons notre réseau paysan qui, comme nous l’avons vu dans cette précédente bonne graine, est l’un de nos leviers les plus précieux pour préserver la santé de la planète. Au-delà de la question climatique, la localité est indissociable de la souveraineté alimentaire, de l’indépendance face aux crises mondiales telles que celles de l’énergie et du plaisir. J’ai pu continuer à savourer de la moutarde alors que les supermarchés n’en avaient plus, car les grandes marques se fournissent à hauteur de 80% à l’étranger en graines et en huile, rendues indisponibles par la guerre en Ukraine et la crise énergétique, tandis que la mienne était 100% française. Pour consommer local, inscrivez-vous à une AMAP. Regardez si des fermes autour de chez vous proposent une vente en direct. Allez au marché et rendez vous aux étals “en direct de la ferme” . Privilégiez les épiceries en direct des producteurs. Limitez vos achats en supermarchés aux produits locaux pour envoyer un message clair sur l’orientation que vous souhaitez donner à l’offre.

Étant basé à Paris, je resterai fidèle aux principes du Gargouillou : Paris est une terre céréalière, ce sera donc la thématique de la semaine. Finie la barre trop sucrée, luisante de sirop de glucose gluant des céréales pesticidées, emballée dans son plastique : on s'impose face au mal-manger. Imaginez … des céréales toastées dorées et croquantes dont le goût n’a d’égal que la qualité nutritive, un soupçon de vanille et de miel pour adoucir chaque bouchée, la gourmandise d’une confiture de fruits français pour enchanter le goûter, une pincée de fleur de sel pour souligner tous les arômes … Testée et servie lors du tournoi de beach volley de mon colocataire, préparée ponctuellement les mercredis après-midi avec des jeunes, cette barre de céréales des victoires a conquis toutes celles et ceux qui l’ont goûtée.

Recette : barre de céréales des victoires

Nombre : 8 barres de céréales

: 8 barres de céréales Temps préparation : 15mn

: 15mn Temps cuisson : 10mn

: 10mn Coût : 6€ total / 0,75€ la barre de 40g

: 6€ total / 0,75€ la barre de 40g Quand : avant l'effort, au goûter, à chaque fois qu'on a envie d'une sucrerie industrielle ultra-transformée

Ingrédients base : 75g de mélange de céréales complètes (avoine, blé, orge, sarrasin, seigle ...) ; 25g de quinoa cru (on en produit en Anjou aujourd'hui), 1pincée de fleur de sel

Ingrédients liant : 30g de beurre de cacao (disponible en magasin bio ou dans des boutiques cosmétiques), 25g de miel d'apiculture-récoltant ; 50g de confiture de fruits français ; 1/4 de gousse de vanille

Ingrédients garniture : 60g de mix de graines (tournesol, courges, chia ...) ; 50g d'oléagineux (amandes, noix, noisettes ...)

Préparation : préchauffez votre four à 180° ; mélangez la base ; concassez la garniture (gardez des morceaux épais pour plus de texture) ; faites fondre doucement le liant en grattant la vanille et en laissant infuser la gousse une dizaine de minutes ; mélangez l'ensemble des ingrédients dans un saladier.

Cuisson : vous pouvez étaler votre préparation dans une plaque de cuisson, dans des moules à financier en silicone, dans un grand plat à gâteau ... Comptez 0,5cm d'épaisseur du mélange céréalier. Faites cuire 12 minutes : le mélange doit être doré. Laisser cuire 2-3 minutes supplémentaires si besoin. Laissez refroidir à température ambiante puis mettez au frais (congélateur idéalement) une quinzaine de minute (pour solidifier le liant). Servez immédiatement à la sortie du froid pour des barres extra croquantes, au bout d'une dizaine de minute pour un résultat plus moelleux. Conservez les dans une boîte hermétique, bien au sec.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

