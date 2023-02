Les bonnes graines : un gratin qui réchauffe le coeur, pas la planète

Bienvenue sur les Bonnes Graines, où nous plantons, cultivons et cuisinons ensemble les bonnes choses pour mieux prendre soin de nous et de notre planète, grâce à notre gourmandise. Par Adrien Henriet , jeune engagé de l’ Académie du Climat .

Alors que Caroline Broué explore les richesses et la créativité trop souvent insoupçonnées du patrimoine culinaire québécois, au delà des classiques soupes de pois, fèves au lard et autres queues de castors, je ne peux m’empêcher d'en revenir au grand représentant de leur cuisine : la poutine. Frites de pommes de terres, morceaux de cheddar fondus, sauce gravy (un jus de viande mélangé à de la farine pour l’épaissir) et sel. Ce trésor national offre le beau rôle à l’un des produits les plus populaires du monde, la pomme de terre. Probablement l’une de nos bonnes choses préférées.

Publicité

La France y trouve ses intérêts. Économique d’abord : notre pays est le troisième producteur européen (derrière l’Allemagne et la Pologne). Presque la moitié de notre production est vendue à l’étranger et la culture de la patate représente l’une des bases économiques de la région des Haut-de-France. Culturel ensuite, car nous en consommons 55kg par an. Notre répertoire culinaire est rempli d’odes au tubercule : gratin dauphinois, pommes duchesses ou anna, tartiflette, purée Robuchon, rappel des sacro-saintes frites dans l’ épisode de la semaine dernière ... C’est dire l’importance du légume préféré des français.e.s.

Et l’amour que nous lui portons est à la hauteur de l’impact qu’il peut avoir si nous ne prêtons pas attention à sa culture. D’après une enquête de Générations Futures, la pomme de terre fait partie des légumes subissant le plus d’épandage de pesticides . Ceci contribue au changement climatique : des sols et des océans gorgés de produits chimiques de synthèse sont en mauvaise santé et ne peuvent pas absorber les gaz à effet de serre , ce qui est pourtant l’ un de leurs rôles . On sait désormais que l'utilisation massive de pesticides de synthèse se couple à une baisse de la fertilité des sols , trop malades pour produire : les projections sur la capacité des sols à nous nourrir, si nous ne changeons pas nos pratiques , sont mauvaises. Cet épandange est une conséquence de la monoculture, pratique aujourd'hui majoritaire entraînement la fragilité du tubercule : seul cultivé sur un terrain, cette solitude le rend plus vulnérable aux nuisibles et contribue à l’effondrement de la biodiversité, dont nous avons pourtant besoin pour lutter contre le changement climatique . Un Grenelle de la pomme de terre s’est d’ailleurs tenu en 2022 sur l’avenir de la production face au réchauffement climatique, avec la volonté affichée de transformer l’impact. Parmi les solutions proposées : la réduction des pesticides, la gestion des besoins en eau et le développement de la biodiversité.

Comment nous, consommateurs, pouvons-nus utiliser cette bonne chose pour encourager ces solutions ? Nous pouvons d’abord commencer par choisir des produits bio / sans pesticides. Nous pouvons ensuite favoriser des produits issus d’exploitations à l’écoute du vivant, favorisant la rotation et la coopération entre les espèces (polyculture, permaculture, agroécologie …). Nous devons être prêts à découvrir d’autres variétés que les quelques unes auxquelles nous nous cantonnons. Nous pouvons ouvrir nos esprits pour accepter une autre esthétique de la pomme de terre : la monoculture et la production intensive existent car nous n’acceptons que des pommes de terre lisses et sans défaut. Un produit moche et ses nombreuses variétés peuvent être délicieux en goût, bon pour la santé et des alliés de l’environnement. Allez voir les paysans au marché avec l’indication “en direct de la ferme”, posez leur des questions, rejoignez une AMAP, allez vous balader en épicerie de producteurs, contactez la grande distribution pour signifier votre intérêt à un changement de leur offre de patate … Les voies sont nombreuses.

La recette de cette semaine porte une place spéciale dans mon cœur. Héritage familial partagé par mon oncle et mon cousin, préparée avec des pommes de terre locales issues de semences paysannes et servie lors d’un repas de funérailles, sa simplicité et son goût ont permis de réchauffer - un peu - l’âme des personnes réunies autour de l’être aimé. Je réserve désormais ce gratin des sourires pour des moments appelant amour, réconfort et générosité, à l'image de la chaleur humaine québécoise. Une variante est également suggérée pour se rapprocher de la poutine, n’en déplaise aux puristes.

Pour essaimer cette bonne graine, partagez là et cuisinez là avec vos proches. N’hésitez pas à partager cette bonne graine et à nous faire vos retours.

Nombre : 6 personnes

: 6 personnes Temps préparation : 15mn

préparation : 15mn Temps cuisson : 1h - 1h30

cuisson : 1h - 1h30 Coût / part : 2 - 2,5€

: 2 - 2,5€ Quand : dès que vous aurez envie d'un plat chaleureux

Pommes de terre : 12 grosses pommes de terre sans pesticides de synthèse (200 à 300g par personne), idéalement de variétés anciennes et issues de semences paysannes. Le résultat dépendra toujours de la variété utilisée : faites vos tests pour trouver votre préférée.

: 12 grosses pommes de terre sans pesticides de synthèse (200 à 300g par personne), idéalement de variétés anciennes et issues de semences paysannes. Le résultat dépendra toujours de la variété utilisée : faites vos tests pour trouver votre préférée. Liant de cuisson : 100ml d’huile d’olive et 50g de beurre fermier cru demi sel (ou 150g d’huile d’olive), zestes et jus d’un citron bio, 2 à 3 cuillères à café d’herbes séchées (estragon, thym, origan, herbes de provence …), ½ cac de sel. Les plus audacieux ajouteront une pincée de lavande séchée en poudre (ou 1 goutte d’huile essentielle) , dont la saveur se marie particulièrement bien avec la pomme de terre (un grand merci à la cheffe Minou Sabahi pour cette formidable découverte).

: 100ml d’huile d’olive et 50g de beurre fermier cru demi sel (ou 150g d’huile d’olive), zestes et jus d’un citron bio, 2 à 3 cuillères à café d’herbes séchées (estragon, thym, origan, herbes de provence …), ½ cac de sel. Les plus audacieux ajouteront une pincée de lavande séchée en poudre (ou 1 goutte d’huile essentielle) , dont la saveur se marie particulièrement bien avec la pomme de terre (un grand merci à la cheffe Minou Sabahi pour cette formidable découverte). Pour la variante poutine : 180g de cheddar en morceaux grossiers et 30ml de jus de viande

: 180g de cheddar en morceaux grossiers et 30ml de jus de viande Accompagnement : une salade verte fraîche de saison, 1 échalote ciselée, 1 botte d’herbe fraîche de saison (persil, estragon, basilic, cerfeuil …), un trait d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.

Préchauffer votre four à 200 degrés en chaleur tournante

Tranchez le plus finement possible les pommes de terre, idéalement en chiffonnade : la mandoline est idéale. Sinon au robot ou avec un couteau très bien aiguisé.

Mélangez huile, zestes, jus, herbes, sel et éventuellement la lavande. Rajoutez le beurre fondu si vous en utilisez. Mélangez et goûtez : le goût des herbes doit être fort (ils s’atténuera dans le gratin), tout comme l’acidité (le jus viendra confire les pommes en cuisant) et l’ensemble suffisamment salé.

Incorporez le liant dans les pommes de terre : elles doivent être bien nappées (refaire et rajouter du liant si besoin).

Disposez le mélange dans un plat à gratin et mettez à cuire pendant 1h puis vérifiez la cuisson avec une pointe de couteau : les pommes de terre doivent être tendres mais le dessus bien doré ou légèrement brûlé (selon la variété de patate utilisée). Laissez cuire plus longtemps si besoin.

Lavez la salade et les herbes, ciselez celles-ci ainsi que l’échalote avant de les mélanger aux feuilles. Rajoutez une pincée de sel, un tour de moulin à poivre, 3 traits d’huile d’olive et 2 trait de vinaigre balsamique. Mélangez, goûtez, réassaisonnez à votre convenance.

En sortant le gratin du four, poivrez légèrement et servez aussitôt avec la salade fraîche.

Pour la variante poutine, rajoutez les morceaux de fromage et laissez le fondre à la sortie four. Ceux disposant de jus de viande pourront également en mettre une cuillère à café par assiette, à même la pomme de terre.

Bon appétit à vous et à la planète

Instagram

Site web

Académie du Climat