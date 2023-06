Les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette à Versailles : un portrait par les lieux

C'était l'un des lieux les plus secrets de Versailles : l'appartement de Marie-Antoinette. Il ouvre ses portes aujourd'hui au public, avec pendant deux semaines 12 visites guidées par jour, accessible par groupe de 10 personnes compte-tenu de l'étroitesse des lieux (les visites guidées se poursuivront quotidiennement après le 9 juillet mais de manière moins fréquente). L'endroit a été fermé pendant une dizaine d'années, pour sa restauration mais aussi car un long travail de recherches a été nécessaire afin de comprendre quelle en était son utilité.

D'abord un grand travail dans les archives

C'est par une petite porte, de la chambre de la reine, en empruntant un escalier étroit, que l'on accède à ces cabinets intérieurs de Marie-Antoinette.

Le 1er étage était déjà ouvert aux visites et connu, avec le cabinet doré ou encore le cabinet de la méridienne, entièrement restauré et désormais de couleur lilas.

Le cabinet doré, au premier étage, était déjà connu du public et a fait l'objet d'une restauration il y a plusieurs années © Radio France - Fiona Moghaddam

Mais l'utilité du second étage, composé de neuf pièces sur une centaine de mètres carrés n'a été découverte que récemment. Hélène Delalex est conservatrice du patrimoine au château de Versailles, en charge des appartements de Marie-Antoinette :

"Cela a été d'abord un grand travail dans les archives, dans les papiers, dans les rapports des inspections, des comptes du bâtiment du roi. La recherche sur les plans s'est accompagnée ensuite d'une recherche sur l'ameublement. D'abord, l'ameublement mural, et ensuite des recherches sur le mobilier. On sait qu'il y avait ici un lit à la turc, un nombre de sièges défini. D'ailleurs, quand on lit les inventaires et que l'on voit les toutes petites pièces, on est toujours étonné, parce que c'était, comme toujours à Versailles, plein comme un œuf !"

"Elle avait fait mettre des verrous qui fermaient de l'intérieur pour ne pas être dérangée"

Certaines pièces dépassent à peine les sept ou huit mètres carrés. Elles sont dédiées à la reine, à ses premières femmes de chambre ou à son service. Comme l'indiquent les murs en toile de Jouy - dont le degré de richesse dépend du nombre de couleurs utilisées - 22 pour celle au "Grand Ananas" qui décore la salle à manger et le boudoir de la reine. Bien qu'exigus, ces appartements étaient pourtant le véritable lieu de vie de Marie-Antoinette, d'après Hélène Delalex :

"Elle y était très souvent seule. Il y avait une pièce dans laquelle elle avait fait mettre des verrous qui fermaient de l'intérieur pour ne pas être dérangée. Et elle y recevait ses enfants mais également quelques favoris, triés sur le volet. Elle pouvait également y faire de la musique, de la lecture. Mais surtout la conversation et le jeu."

La salle à manger est la plus grande pièce du second étage. Elle est également parée de la "toile au Grand Ananas", composée de 22 couleurs © Radio France - Fiona Moghaddam

Pour la conservatrice, ces cabinets permettent un véritable "portrait par les lieux" de Marie-Antoinette, qui décrivent à la fois son exigence, son audace et son goût pour la mode qui changeait tous les trois ans.

