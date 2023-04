Les chats domestiques, une menace pour la biodiversité

Lion, puma, lynx, serval, chat de Pallas… À l'entrée de l'exposition Félins, au Muséum d’histoire naturelle, une succession de fauves semble toiser le visiteur. Malgré leur statut de prédateurs, ces félins, comme le rappelle à de nombreuses reprises l’exposition, sont avant tout des espèces menacées. Sur les 37 espèces de félins sauvages, 25 se trouvent sur la liste des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Exception notable, le Felis catus, plus communément connu sous le nom de “chat domestique”, est très loin de voir son nom inscrit sur la liste rouge de l’UICN. Pire, à en croire des études publiées depuis quelques années, les chats seraient en partie responsables de l’inscription d’autres espèces sur ce triste inventaire.

L'exposition "Félins", au muséum d'Histoire naturelle, s'ouvre sur les 37 espèces de félins qui existent dans le monde. - MNHN - J.-C. Domenech

“De façon générale, les animaux domestiques, en termes de nombre, ont supplanté les animaux sauvages”, affirme la commissaire de l’exposition Géraldine Véron, zoologiste et spécialiste des petits mammifères carnivores. “Cinq espèces de félins sont en véritable danger d'extinction. D'autres sont plus vulnérables : la plupart des espèces de félins ont des habitats extrêmement fragmentés et des populations très isolées qui font qu'il existe un risque d'extinction fort. Or, la perte d'une sous-espèce ou d'une population, c'est une perte de la diversité génétique, ça met à mal toute l'espèce”. Si le braconnage est la principale menace pour les grandes espèces de fauves, pour la majeure partie des félins, les risques encourus sont avant tout dus à une perte des zones d'habitat liée à l'urbanisation et, plus récemment, au réchauffement climatique. “Beaucoup sont aussi, du fait de ces habitats qui se réduisent, extrêmement menacés par les collisions sur la route”, regrette la zoologue.

Les chats domestiques, une menace pour les oiseaux

Avec une population estimée à 400 millions d'individus à travers le monde, le felis catus, ou chat domestique, est quant à lui très loin d'être menacé. À l'inverse, les chats domestiques, les chats errants et les chats harets (des chats retournés à l’état sauvage) feraient plutôt parti du problème, en participant à l'extinction d'autres espèces. Depuis une étude parue en 2013 dans la revue scientifique Nature , l'affaire semble ainsi entendue : les chats porteraient une grande responsabilité dans la disparition des petits oiseaux. Selon cette étude, ces petits félins en liberté seraient en effet responsables de la mort d’entre 1,3 et 4 milliards d’oiseaux par an aux États-Unis. En Australie, une autre étude publiée dans le journal Biological Conservation établissait ce chiffre à 377 millions d'oiseaux et 649 millions de reptiles éliminés par ces félins chaque année. Une véritable hécatombe.

C'est sur les îles que le chat représente la plus grande menace. "Ce sont des environnements fermés, où les proies ont longtemps évolué en l’absence de prédateurs semblables aux félins", précise Géraldine Véron. "Elles ne sont pas armées pour leur échapper". L'UICN en a fait l'amère constat : "les chats laissés en liberté ont provoqué ou contribué à la disparition d'oiseaux, de reptiles et de mammifères", retrace l'organisme. "Trente-trois au total, dont plusieurs espèces d'oiseaux".

En France, un impact moindre ?

Les îles françaises n'échappent d'ailleurs pas à cette catastrophe écologique, regrette Géraldine Véron : "En Nouvelle-Calédonie, le chat a eu un impact important sur les chauve-souris. Et aux îles Kerguelen, il y a eu une grande campagne pour limiter les chats qui avaient été introduits là parce qu'ils avaient vraiment un impact fort sur des populations d'oiseaux."

“Attention aux préjugés !”, précise pourtant un cartel dans la petite salle consacrée aux chats domestiques de l'exposition Félins. “En France, aucune étude sérieuse n’a démontré une influence nocive du chat sur la faune sauvage”. Dans l'Hexagone, une étude participative menée conjointement par le Muséum d’Histoire naturelle et la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) a en effet été lancée en 2015 afin de mesurer l'impact des chats domestiques. “Les gens pouvaient ramener les proies de leur chat”, raconte Géraldine Véron. “Cette analyse des proies a permis de montrer qu’il y avait pour l’essentiel des petits rongeurs dans leur alimentation.” En 2019, sur 35 000 données récoltées liées à la prédation des chats domestiques, 66 % des proies consistaient ainsi en de petits mammifères, suivis par les oiseaux (22 %) et les reptiles (10 %). Ce sont ainsi la souris grise, le campagnol des champs et le mulot sylvestre qui arrivent sur le podium des espèces prédatées par les chats.

Près de 30 % des oiseaux ont cependant bel et bien disparu de nos campagnes ces dernières années, selon les observations du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle. “On sait que les petits oiseaux des jardins, des prairies, sont très très fortement en déclin” , précise Géraldine Véron. “Mais ce n'est probablement pas le chat qui en est la cause” . De fait, si nos printemps sont de plus en plus silencieux, c’est avant tout en raison de l’homogénéisation et la perte des habitats des petits volatiles (prairies, haies, etc.), indispensables à la reproduction des espèces, ainsi que l’agrochimie, dont les engrais et pesticides éliminent les insectes et, par ricochet, privent les oiseaux de nourriture.

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) estime qu’un chat domestique en liberté "tue entre 5 et 10 oiseaux par an". © Getty - Louise LeGresley

1 071 proies pour un chat haret, contre 27 pour un chat domestique

Avec une population de chats domestiques estimée à 14 millions d’individus en France, à laquelle s’ajoute plusieurs millions de chats errants dont le chiffre précis est difficile à estimer, l’impact des félins domestiqués existe pourtant bel et bien. “Si les chats ne sont peut-être pas les premiers responsables, ils sont un facteur d'aggravation supplémentaire sur une population d'oiseaux qui est déjà en déclin”, reconnaît la commissaire de l’exposition.

Chez les chats, les responsables sont cependant bien les felis catus errants et harets que ceux domestiques : selon la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), là où un chat domestique tue en moyenne 27 proies par an (petits mammifères, oiseaux et reptiles), un chat errant, c'est-à-dire semi-sauvage, en tue 273 et un chat haret 1 071. Dans les zones urbaines, les chats domestiques sortent moins et leur impact est donc moindre et essentiellement centré sur les petits mammifères. Mais dans les zones périurbaines et rurales “le problème est différent”, reconnaît la commissaire de l’exposition. “Le souci principal, c'est certainement plus ce que l'on ne contrôle pas, c'est-à-dire tous les chats harets, et tous les chats errants qui se sont échappés ou dont les gens se sont débarrassés. C'est aussi pour cette raison qu’il est important, quand on a un chat, de le faire stériliser : c’est pour éviter ces chats errants qui redeviennent un peu sauvages et qui reprennent un mode de vie où la prédation est beaucoup plus importante".

Selon l’association la LPO, en 2020, plus de 14,3 % des animaux accueillis dans ses sept centres de soin avaient subi une prédation exercée presque exclusivement par les chats domestiques et harets. 90 % de ces animaux étaient des oiseaux, pour l’essentiel des moineaux domestiques, des merles noirs et des tourterelles turques. “Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg compte tenu du nombre de proies abandonnées”, explique la LPO , tout en assurant à son tour que “la perte de biodiversité reste principalement due à la destruction des habitats naturels et aux pollutions diverses”.

Le chat sylvestre, une espèce à protéger

A force d'hybration, le chat sauvage, Felis silvestris, pourrait être menacé. © Getty - charliebishop

Au-delà des problématiques liées à la prédation, les chats domestiques et errants font peser une autre menace sur la biodiversité : ils impactent la population d’une autre espèce de chat sauvage, le Felis silvestris, également appelé chat forestier. “Nous n’avons pas d’estimations du nombre de chats sylvestres, en Europe. On sait qu'à l'heure actuelle, ils sont principalement dans le Nord-Est de la France et dans les Pyrénées. Il y a des études menées par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, notamment en Ile de France et dans d'autres régions, pour suivre ces populations”.

Si l’OFB est si attentif à la répartition de ces chats sauvages, c’est aussi parce que l'hybridation entre les chats domestiques et chats sylvestres pourraient finir par mettre à mal la population de ces derniers, en la faisant lentement disparaître. Dans l’immédiat, les taux d’introgressions, c’est-à-dire de transferts de gènes entre espèces proches, oscillent entre 5 % et 20 % selon les régions d’Europe. Et l'espèce Felis silvestris n’est pas tant menacée par l'hybridation que par les transferts de maladies telles que le coryza ou le FIV (le "sida du chat"), auxquelles le chat forestier est particulièrement sensible. Stériliser les chats domestiques permet dès lors de protéger à la fois les oiseaux... et d'autres chats.