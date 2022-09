Les chiens sont capables de sentir l'odeur du stress chez les humains

Nous savions déjà que les chiens sont capables de détecter certains cancers, comme le cancer du sein. Leur odorat particulièrement sensible leur permet de détecter certaines molécules produites par notre corps. Et certaines études montrent que nos compagnons à quatre pattes sont sensibles à nos émotions.

Ces chercheurs ont voulu déterminer si les chiens étaient capables de détecter une personne stressée uniquement avec son odeur. Pour cela, ils ont testé deux situations : une situation de stress et une situation neutre. Pour stresser les 36 participants, les scientifiques leur ont donné un exercice de calcul mental : compter à rebours à partir de 9.000 par unité de 17, à voix haute, sans aide d'un stylo ou d'un papier, le plus rapidement possible et avec intimidation des chercheurs.

Les chiens parviennent à détecter l’odeur du stress avec une précision de 93%

Ils ont ensuite fait renifler de l’air expiré des participants enfermé dans un tube et de la sueur récupérée sur une compresse passée sur le cou.

Les échantillons ont été présentés à quatre chiens, plusieurs fois, dans des ordres différents. Résultat, après un total de 720 essais, les chiens parvenaient à détecter l’odeur du stress avec une précision de 93%. Le stress est défini comme une réponse physiologique et psychologique à une situation difficile, quelle qu’elle soit, qui nécessite donc une adaptation du corps. Il y a bien une odeur de stress. Il faut noter que l'échantillon est petit et que l'on sait pas dire pour l’instant de quelle molécule il s’agit. Selon les auteurs, cette découverte pourrait aider à la formation des chiens d'assistance, notamment pour les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique.