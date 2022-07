Les créations inédites de France Culture au festival d’Avignon du 10 au 18 juillet

Daniel Auteuil, Noémie Lvovsky, Denis Lavant, Wajdi Mouawad, Sofiane Zermani, Marie-Sophie Ferdane, Didier Sandre de la Comédie-Française, Cyril Metzger, Irène Jacob, Philippe Sands, Marie-Philomène Nga,... Une vingtaine de comédiens accompagnés par des musiciens dont Keren Ann, Pascal Amoyel, Arman Méliès ou encore Issam Krimi, se succèderont sur la scène du tout nouveau jardin du musée Calvet récemment restauré.

À Avignon, dans le cadre du festival in, France Culture initie une programmation riche de lectures, lectures musicales et créations radiophoniques. Huit spectacles y seront présentés, à découvrir sous les platanes ou à l’écoute de France Culture. En parallèle, Olivier Py, Maëlle Poésy ou encore Kubra Khademi se succèderont au micro de La Grande Table d’été d’Olivia Gesbert, en direct et public du cloître de Saint-Louis du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 12h45 à 13h30.

Publicité

" Avec les auteurs et tous les acteurs de la création, dans l’ambition de toucher tous les publics, France Culture engage encore davantage son activité de fiction , qu’elle se fabrique dans les studios ou qu’elle se vive en public. L’univers même des récits et des textes est immense et les auteurs naviguent aujourd’hui de plus en plus souvent entre théâtre, scénario, série ou encore littérature. Les frontières s’estompent et France Culture contribue chaque jour à embrasser dans un seul mouvement toutes ces aspirations à raconter des histoires.

Notre monde a plus que jamais besoin de récits, puisés dans l’écriture contemporaine comme dans le patrimoine. Et le sens que nous entendons leur donner est une nécessité pour lutter contre tous les bouleversements qui fragilisent nos sociétés : guerres, catastrophes climatiques, pauvreté, exils. Les poètes, écrivains, dramaturges, mais aussi les acteurs et les musiciens sont nos compagnons de chemin et ce sont eux que vous entendrez sous les platanes de la cour du Musée Calvet. Ce qui les relie, c’est leur extrême attention au monde qui est le nôtre. Ils et elles témoignent du désir de justice et d’humanité, et nous rappellent à la vie. C’est pourquoi nous aimons convoquer chaque soir de juillet un public nombreux, imaginant pour chacun d’entre vous des alliances et des rencontres inattendues, des promesses d’émotions et de partage."

Sandrine Treiner et Blandine Masson

Festival d'Avignon

France Culture au Festival d’Avignon - détail de la programmation en ligne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Du dimanche 10 au lundi 18 juillet, 65 rue Joseph Vernet

En partenariat avec Les Inrockuptibles

SVETLANA ALEXIEVITCH, LA VÉRITÉ NE TIENT PAS DANS UN SEUL CŒUR

Un hommage à Svetlana Alexievitch à partir de son discours de réception du prix Nobel en 2015

Avec Noémie Lvovsky et les élèves comédiens du groupe 47 (2ème année) de l’École du Théâtre national de Strasbourg.

Choix des textes et dramaturgie : Marion Stoufflet

Réalisation : Christophe Hocké

le 10/07 à 11h30, en public

DANIEL AUTEUIL EN CONCERT

Création - Chansons écrites et composées par Daniel Auteuil

Collaboration artistique : Gaëtan Roussel

Piano : Colin Russeil

Guitare : Arman Mélies

Réalisation : Baptiste Guiton

le 10/07 à 20h en public, et le 11/07 à 20h en public et en direct

DANS LES MOTS DE ERRI DE LUCA

Textes Erri de Luca : Aller simple et extraits de Le plus et le moins

Traductions : Danièle Valin (Gallimard)

Lecture : Wajdi Mouawad

Dirigée par Christian Schiaretti

Réalisation Blandine Masson

le 12/07 à 20h en public et en direct

OÙ ES-TU ?

Une création radiophonique adaptée du spectacle d’Irène Jacob et Keren Ann

Avec Irène Jacob et Keren Ann

Musique : (piano / guitare) : Keren Ann

Réalisation : Sophie-Aude Picon

le 13/07 à 20h en public et en direct

LA POÉSIE SAUVERA LE MONDE

Texte Jean-Pierre Siméon (Le Passeur Éditeur, Goncourt de la poésie 2016)

Avec Denis Lavant

Au piano : Pascal Amoyel

Adaptation et mise en scène : Gérald Garutti

Réalisation : Christophe Hocké

le 13/07 à 22h en public

VARIATIONS SHAKESPEARE

Textes Les Sonnets de Shakespeare traduits par Frédéric Boyer et publiés aux éditions POL et Les Deux gentilshommes de Vérone (extraits)

Montage des textes et dramaturgie : Pauline Thimonnier

Avec Sofiane Zermani, Cyril Metzger et Manon Xardel

Musique originale : Issam Krimi

Réalisation : Alexandre Plank

le 15/07 à 20hen public et en direct, le 17/07 à 20h en public

VOIX D’AUTEURS AVEC LA SACD : ANNE SIBRAN

Texte Cézanne, chaman d’Anne Sibran

Avec Marie-Sophie Ferdane et Didier Sandre de la Comédie-Française

Réalisation Laure Egoroff

le 16/07 à 20h en public

LA DERNIÈRE COLONIE

Texte : Philippe Sands

Adaptation inédite pour la radio : Philippe Sands

Traduction : Agnès Desarthe

Lecture : Marie-Philomène Nga, Philippe Sands

Musique composée et interprétée au piano par Guillaume de Chassy

Réalisation : Sophie-Aude Picon

le 18/07 à 20h en public

ET AUSSI... des siestes dramatiques

FRANCE CULTURE À LA MAISON JEAN VILAR - 8 rue de Mons, accès libre

Dimanche 10 juillet de midi à minuit dans le cadre de Les Douzes Heures des auteurs proposé par Artcena

En podcast > Les créations France Culture au Festival d’Avignon

En partenariat avec Les Inrockuptibles