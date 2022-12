Les étranges lectures du Book Club

Jusqu'au 30 décembre, c'est l'étrange Noël des écrivains, de Blandine Rinkel à Pierre Ducrozet, de Grégoire Bouillier à Lucie Rico, autrices et auteurs venus partager leur goût de la littérature dans le club de lecture d'Olivia Gesbert et Sébastien Thème nous donnent chaque jour d'inquiétants conseils de lecture. Récoltée par Oriane Delacroix sous forme de notes vocales, retrouvez une sélection de livres à glisser sous le sapin, pour faire vivre le fantastique et l'étrange. Romans effrayants, atmosphère mystérieuse, troublante, gothique ou inquiétante, aventurez-vous en terrains hostiles ! 😱

Sabyl Ghoussoub recommande La *Colo de Kneller* de Etgar Keret**

Prix Goncourt des Lycéens 2022 pour Beyrouth-sur-Seine (Stock, 2022), Sabyl Ghoussoub nous parle de ce roman publié en français en 2001, réédité en novembre dernier aux éditions de L'Olivier. On suit dans cette histoire Hayyim, un jeune homme qui vient de mettre fin à ses jours et se retrouve dans un au-delà où sont embarqués tous les suicidés. Les premiers mots du roman donnent le ton : "Deux jours après m'être suicidé, j'ai trouvé du boulot ici, dans une pizzeria qui fait partie d'une chaîne, Le Kamikaze." Dans cet univers parallèle qui rappelle celui dans lequel ils se sont tous tués, Hayyim rencontre Harry, qui va l'accompagner tout au long du récit. Buvant des bières avec Kurt Cobain dans un pub dénommé "Mort subite", ils se mettent en quête de l'ancienne amoureuse d'Hayyim.

"Etgar Keret maîtrise l'humour noir comme personne. On rit de l'horreur du monde, de ses suicidés, qui sont souvent tentés d'en finir une seconde fois" conclut Sabyl Ghoussoub à propos de La Colo de Kneller.

Emmanuel Ruben recommande Malevil de Robert Merle

L'action de ce roman post-apocalyptique paru en 1972 débute dans un endroit pour le moins hostile... une cave. Dans ce lieu de l'étrange, différents personnages sont réunis et vont vivre un événement extraordinaire transformant le destin de chacun. Le livre commence sous la forme d'une confidence du narrateur principal, dont Emmanuel Ruben nous fait la lecture : "J'envie Proust, pour retrouver son passé, il s'appuyait sur du solide, un présent sûr, un indubitable futur, mais pour nous, le passé est deux fois passé, le temps perdu l'est doublement, puisqu'avec lui nous avons perdu l'univers où il s'est coulé, il y a eu cassure. La marche en avant des siècles s'est interrompue, nous ne savons plus où nous en sommes, et s'il y a encore un avenir."

Pour Emmanuel Ruben, co-directeur de l'ouvrage collectif Hommage à l'Ukraine (Stock, 2022), "ce début résonne d'une façon particulièrement étrange avec les événements que nous vivons, et je pense qu'il nous faut méditer sur les phrases de Robert Merle et relire ce livre prémonitoire."

Kaouther Adimi recommande Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio, d'Amara Lakhous

Le corps d'un homme est retrouvé dans l'ascenseur de son immeuble, dans un quartier multi-ethnique du centre de Rome, Piazza Vittorio. Haï de tous, le voisinage ne s'émeut pas devant l'assassinat de celui surnommé "le gladiateur". Chacun de ses voisins semble avoir une bonne raison de lui en vouloir… Le commissaire en charge de l'enquête désigne immédiatement Amadeo, de son vrai nom Ahmed, comme coupable, ayant mystérieusement disparu le jour du meurtre. "Au fur et à mesure que l'enquête avance, les langues se délient, et à chaque étage, dans chaque appartement, on se raconte et on livre sa vérité. En écho à toutes ces histoires romaines, les hurlements d'Ahmed viennent nous éclairer sur son histoire."

Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama pour Au vent mauvais (Seuil 2022), Kaouther Adimi nous recommande ce livre qui mêle "l'Italie et l'Algérie, l'immigration et la guerre civile, une enquête comme une comédie italienne, mais une comédie grinçante, troublante, désespérante, où la peur de l'autre mène à tous les excès."

Laurent Gaudé recommande Ultramarins de Mariette Navarro

Le livre commence ainsi : "Il y a les vivants, les morts et les marins." Ce sont précisément les marins qui sont au centre de ce premier roman. Le récit suit le destin d'un navire de la marine marchande dont le capitaine est une femme. Arrêtés au milieu de l'océan Atlantique, les membres de l'équipage s'octroient une baignade qui se suit d'un étrange phénomène…

"De cette baignade va naitre le dérèglement qui travaille l'ensemble du récit. C'est un dérèglement subtil qui nous emmène à la frontière du fantastique. Alors qu'ils sont dans l'eau, les membres de l'équipage ont l'impression qu'une sorte de force étrange les traverse. Quand ils remontent sur le navire, ils ont le sentiment d'être en surnombre, quelqu'un de plus est remonté…"

Auteur de Chien 51 (Actes Sud, 2022), Laurent Gaudé salue le premier roman de l'écrivaine : "À partir de cette énigme, l'auteure nous emmène dans un voyage proprement étrange et très fin, et comme c'est un premier roman, c'est d'autant plus à saluer."

Grégoire Bouillier recommande la série des Harry Dickson recréée par Jean Ray

Héritier direct d'Edgar Allan Poe et de ses histoires fantastiques, l'écrivain belge Jean Ray est devenu "le maître incontesté de ce genre littéraire, enveloppant brume et surnaturel". Grégoire Bouiller, auteur d'un récent récit sur un macabre fait divers, Le cœur ne cède pas (Flammarion, 2022), nous rappelle que les aventures d'Harry Dickson étaient au départ une série policière allemande : "C'était tellement mauvais, que ni vu ni connu, il a carrément réécrit chaque histoire, laissant libre cours à son imagination."

Enfin, l'écrivain nous enjoint à quelques recommandations supplémentaires... "Certaines de ses nouvelles sont très brèves, pour endormir les enfants. On n'aura donc que l'embarras du choix, avec au hasard des histoires comme 'Le lit du diable', 'La résurrection de la gorgone', 'Le vampire aux yeux rouges', 'Le jardin des furies'."

Blandine Rinkel recommande le recueil de nouvelles Les boutiques de cannelle de Bruno Schulz

Auteur juif-polonais du début du XXe siècle, Bruno Schulz est l'auteur de ce recueil de nouvelles sur l'enfance, traitée comme un royaume. Il met en scène les habitants d'une ville de Galicie, du nom de cette province de l'empire d'Autriche, dans laquelle les rues se brouillent et changent de place au gré de la pénombre…

Blandine Rinkel, autrice de Vers la violence (Fayard 2022), nous met en garde : "Si vous le lisez comme je l'ai lu, vous aurez sans doute la sensation que ses phrases sont à la fois exactes et bizarrement hantées, à la fois classiques et surréalistes, comme si l'obscurité était devenue une matière liquide qui vous engloutit au fur et à mesure de la lecture. Vous sentirez se réveiller en vous un état d'esprit nocturne, la réalité se mettra à trembler (…), le compas fonctionne à l'envers. Peut-être qu'alors, vous vous mettrez à parler plus bas. Une lueur nouvelle, une lueur verte au fond des yeux. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, bon hiver."

Pierre Ducrozet recommande Notre part de nuit de Mariana Enríquez

Pierre Ducrozet, auteur des Variations de Paul (Actes Sud, 2022), nous parle d'un roman-fleuve, "un roman torrent qui charrie des peurs, des étrangetés, des cris dans la nuit, des cauchemars et des réveils soudains." Cette histoire s'ancre dans les années Pinochet en Argentine, alors que la dictature fait rage et que l'armée menace. Juan, médium, appartient à une étrange secte aux rituels mystérieux et… sanglants. Glaçant. Des fantômes aux sacrifices, "rien ne manque à l'appel" dans ce voyage à travers la campagne argentine et ses zones d'ombres.

"Dans ce livre fascinant, effrayant, labyrinthique qui renouvelle la grande tradition latino-américaine des contes effrayants, Mariana Enríquez est, je crois, l'une des écrivaines les plus passionnantes du moment. Elle peut tout faire, et ne s'en prive pas. Je vois difficilement comment passer un Noël plus étrange, plus merveilleux, plus terrifiant, qu'en lisant au coin du feu ou dans un bain ce livre monstrueux, en prenant soin avant, évidemment, de vérifier que la porte est bien fe**rmée..."

Lucie Rico recommande Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier

L'étrange conseil de Lucie Rico, "se prête particulièrement bien à la période de Noël et aux fêtes en famille..." Marion, 40 ans, souhaite organiser son anniversaire. Mais, bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Intrus et secrets de famille vont se mêler à la fête et gâcher la légèreté ambiante de la réunion familiale.

"C'est un livre qui, par sa cadence, par le rythme entêtant de ses phrases et par les différents points de vue, se fête un petit peu comme Noël. C'est à la fois très rapide et ralenti. C'est prenant, mais c'est toujours freiné, comme si les plats n'arrivaient pas quand on les attendait, et grâce à ça, l'angoisse monte toujours d'un cran. C'est le dernier livre que j'ai lu où j'ai dû arrêter la lecture parce que mon cœur battait trop vite, parce que je n'arrivais plus à reprendre mon souffle." Une recommandation pour le moins terrifiante quand on connait le goût pour l'étrange de Lucie Rico dans son dernier roman GPS (P.O.L 2022), une enquête tout aussi haletante.

Alice Zeniter recommande Les envoutés de Witold Gombrowicz

Alice Zeniter nous propose un roman gothique qui prend lieu et place dans la Pologne des années 1930. L'intrigue se déroule dans un château immense "qui appartient à un prince à demi fou". Rassurant. Mais tout le mystère réside dans une pièce nommée "la vieille cuisine", incarnant "l'entre du mal". Frissonnez. Ne vous méprenez pas, vous êtes encore bien loin d'imaginer ce qu'il y a de plus terrifiant dans ce lieu lugubre : un vieux torchon qui tremble. Vous avez bien lu.

Mais comme l'explique l'autrice de Toute une moitié du monde (Flammarion, 2022) : "Ça a peut-être l'air nul dit comme ça, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que vous lisiez ce livre pour comprendre à quel point il est envoûtant. Si vous me faites confiance et que vous décidez de le lire, lisez-le dans la première édition française, celle des années 70 à laquelle il manque la fin. Ça peut paraître fou, mais je vous assure que c'est mieux quand la fin est manquante : vous pouvez projeter tout ce que vous voulez comme explications étranges à ce roman étrange, empli de phénomènes étranges."

