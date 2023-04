"Les fake news archéologiques prouvent que le mythe se porte très bien malgré la science"

Des civilisations anciennes qui auraient précédé l'humanité avant un gigantesque cataclysme, des extraterrestres ayant laissés des traces de leur passage en Egypte, ou encore des populations de géants parcourant la Terre il y a de ça des millénaires... De nombreuses théories archéologiques proposent une lecture alternative des premiers pas de l'humanité. Portées par des spécialistes autoproclamés, elles trouvent souvent un écho inattendu, que ce soit à travers des documentaires ou bien sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date, la sortie du rappeur français Maître Gims, qui a affirmé que les pyramides égyptiennes auraient été érigées "pour servir de centrale électrique".

La pseudoarchéologie, encore appelée archéologie fiction ou archéologie fantastique, fascine. Mais pourquoi ces théories, pourtant largement désavouées par la communauté scientifique, ont-elles tant d'adeptes ? Entretien avec l'anthropologue et préhistorien français Jean-Loïc Le Quellec, auteur de l'ouvrage Des Martiens au Sahara, deux siècles de fake news archéologiques ( Editions du Détour ).

Dans votre livre Des Martiens au Sahara, deux siècles de fake news archéologiques, vous vous attardez sur plusieurs découvertes archéologiques qui se sont avérées être fausses. L'archéologie moderne naît au XVIIIe siècle, avec la redécouverte de Pompéi. Y avait-il, déjà à l'époque, de fausses découvertes archéologiques ?

Jean-Loïc Le Quellec. Quand l’archéologie devient une science, elle est pratiquée par des amateurs plus ou moins habiles, plus ou moins cultivés : les gens qui ont le temps de faire de l’archéologie sont des notables, des médecins, des curés, des instituteurs, des notaires. C'est comme ça que l'archéologie se développe et finit par s'institutionnaliser. Cela signifie aussi que dès le départ, il n'y a pas forcément de grandes connaissances, ni de techniques qui permettent de discerner ce qui relève du faux. On peut d’ailleurs dire qu'il y a eu une relation réciproque entre les fabricants de faux et les archéologues eux-mêmes, puisque chaque fois qu'il y a eu des faux dans l'histoire, cela a permis d'affûter des outils qui permettent, de façon rationnelle, de distinguer si on a affaire à un faux ou à une découverte authentique. Il y a des milliers d’exemples au cours de l'histoire de l'archéologie, à tel point qu’un auteur, Vayson de Pradenne, a écrit dans les années 1930 un livre intitulé "Les Faux en archéologie préhistorique", où il recense les faux les plus célèbres. Aujourd’hui, beaucoup des faux qui sont faits ne convainquent absolument aucun archéologue : ils se sont déjà tellement faits avoir par le passé que la question du faux fait partie de leur formation. Et maintenant, on a des outils du type microscope à balayage, datation au carbone 14, datation par thermoluminescence, etc., qui ne sont pas à la portée du premier venu. Faire des faux qui passent la barrière de ces outils-là, c'est devenu presque impossible. Mais ce sont aussi ces “découvertes”, ce qu'on appellerait maintenant des fake news, qui ont poussé les savants à améliorer leurs techniques, leurs connaissances et leur façon de distinguer le vrai du faux. On peut dire, pratiquement sans forcer le trait, qu'une part du savoir-faire archéologique est née de l'existence des faux, puisque les faux ont poussé à être plus rigoureux.

Depuis des décennies, de nombreuses théories fleurissent et prétendent que des civilisations ont existé avant la nôtre, qu'il s'agisse de civilisations plus avancées, voire extraterrestres. Qu'est-ce qui différencie ces théories et leurs "preuves" de l'archéologie classique ?

Le travail d’archéologue est un travail de fourmi, tout le monde sait ça. Chacun a l'image de l'archéologue courbé par terre avec sa petite truelle, son pinceau, sa brosse à dents, en train de dégager des tout petits objets. C'est un travail qui dure des heures et qui au bout du compte va produire une monographie difficile à lire et compliquée. L'accumulation de toutes ces données va donner jour à une synthèse qui va permettre d'expliquer une période donnée à un endroit donné. C'est une démarche qui relève d'une démonstration : on accumule des données, des faits, et ensuite, à partir de cela, on va bâtir une théorie interprétative.

L'archéologie romantique fonctionne différemment, c'est-à-dire que l'interprétation existe déjà : "Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu d'autres civilisations avant nous. Il y a eu des extraterrestres, etc.". Il y a de nombreuses variantes, mais une fois qu’une thèse de ce type est posée, ce que font les archéologues romantiques, c'est de chercher des illustrations à cette thèse. Ils vont chercher des preuves étranges : des petits détails, une peinture ici, une poterie bizarre là, et vont considérer que ça prouve leurs dires. Ce n'est pas le cas : ça illustre la thèse, mais personne n'a jamais démontré une théorie avec des illustrations.

Finalement, parmi les gens qui tiennent ce genre de discours, personne ne fonctionne comme les archéologues, qui vont se dire "peut-être que l'on s'est trompés, cette poterie qui a été datée de tel siècle ou de tel millénaire, est peut-être plus récente et d'ailleurs les analyses prouvent que... etc.". Les personnes qui propagent l’archéologie romantique ne discutent jamais de décors de poterie, de la typologie d’un objet en silex, de tout le travail minutieux qui construit l’archéologie en définitive. Dans leur immense majorité, leurs “découvertes” sont des thèses qui remettent en cause l’histoire de l’humanité. C'est la création de l'humanité par les extraterrestres ou la disparition d'un continent entier. Plus c'est énorme, moins ça repose sur du factuel.

Il y a de nombreux termes pour désigner cette archéologie pseudo-scientifique : l'archéologie fiction, la pseudo-archéologie ou encore l'archéologie fantastique. Pourquoi employez-vous le terme d’“archéologie romantique” ?

Il y a une quinzaine d'appellations différentes pour désigner cette archéologie, qui est un peu en marge de l'archéologie dite officielle. Certains parlent de “bullshit archeology” par exemple, ce qui est très méprisant. Ce n'est pas en méprisant les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord que l'on peut discuter. Donc je ne mets pas de ricanements, je ne me moque pas, et je préfère choisir un terme qui soit plus neutre. Alors pourquoi l’archéologie romantique ? Parce que finalement ce sont des gens qui romantisent l'archéologie, qui bricolent une sorte d'archéologie qui fasse rêver, plutôt que l'archéologie boueuse que l'on pratique au jour le jour avec une truelle et des pinceaux.

J'ai compris que toutes ces histoires, ces grands récits, relèvent de la mythologie, que c'est quelque chose qui se passe "à côté". La mythologie ne remplace pas la science. On a longtemps dit, surtout au XIXe siècle, qu'il y a eu un âge mythologique, puis un âge religieux et enfin un âge scientifique ; que la science allait remplacer et éradiquer le mythe et la religion. Il suffit de regarder autour de nous - et les fake news archéologiques en sont le parfait exemple - pour voir que le mythe se porte très bien malgré la science.

Quelles sont les motivations des personnes qui imaginent ces théories, qui inventent cette "archéologie romantique" ?

Il ne faut évidemment pas généraliser les motivations. Il y a, simplement, des gens qui sont malhonnêtes : les livres à ce sujet peuvent faire des dizaines de millions de vente, avec des tirages incroyables, les vidéos faire des millions de vue… Évidemment, cela signifie qu’il y a une manne financière derrière ces contenus et la motivation reste l’appât du gain : ce sont des personnes qui ne croient pas un mot de ce qu’elles racontent mais qui reprennent, qui recyclent tout un tas de vieilles histoires parce qu’ils savent très bien que ça va se vendre, que ça va fonctionner. Mais à l’inverse, vous avez aussi des gens qui croient réellement à ce qu’ils énoncent. Et enfin vous avez également des farces, qui parfois ont même pris des proportions gigantesques…

L'exhumation du faux "géant de Cardiff", en octobre 1869.

Dans votre ouvrage, Des Martiens au Sahara, vous faites le récit d'une fausse trouvaille archéologique, celle du “ Géant de Cardiff”, aux États-Unis. En 1869, des puisatiers déterrent le fossile d’un géant haut de 3 mètres. La supercherie est vite évincée, les responsables admettent la vérité. Et pourtant la foule continue à se presser autour de ce qui n'est qu'une sculpture...

Oui, il y a plusieurs histoires qui relèvent de la farce. Sur la couverture du livre par exemple, vous pouvez aussi voir ce qu’on appelle les petites déesses égyptiennes, "une découverte" faite au Sahara, qui s’est avérée être une farce qui a pris d’étonnantes proportions. Henri Lhote, un directeur de mission, explorateur et archéologue, relevait les peintures rupestres d'une région du sud algérien du Sahara qu'on appelle la Tassili. C'était un chef de mission réputé un peu autoritaire, qui avait une légère tendance à énerver les gens de la mission.

Henri Lhote avait une théorie : il pensait que l’Egypte avait influé sur des peuples un peu primitifs du Sahara central et que cette influence avait laissé des traces sous forme de peintures dans lesquelles on pouvait reconnaître des traits égyptianisants. Et les personnes qui l’accompagnaient, qui relevaient les peintures rupestres, se sont dit, un peu pour se venger et un peu pour rigoler, qu’ils allaient lui fournir ses fameuses fresques égyptiennes dont il parlait constamment. Ils ont réalisé une petite peinture qui représente prétendument quatre petites égyptiennes et sont allés trouver Henri Lhote pour lui dire qu'ils avaient découvert quelque chose d'étrange. Sa réaction a été si enthousiaste qu'ils n'ont pas osé lui dire que c'était un autre archéologue qui avait fait la peinture. Le lendemain, c’était la même chose, à tel point qu’ils n’ont jamais pu le lui dire. Résultat, Henri Lhote a écrit un livre, A la découverte des fresques du Tassili, qui a été un véritable succès, il a été traduit dans une trentaine de langues. Dans cet ouvrage, il a publié une photo en couleur des fameuses petites déesses, avec tout un chapitre sur les influences de la 18ᵉ dynastie égyptienne. Longtemps après, quelqu'un a fini par lui dire la vérité et le responsable a publié un texte où il admet qu’il a peint la fresque… C’est maintenant assez connu dans le milieu, mais Henri Lhote n'a, lui, jamais voulu en démordre.

"Les petites déesses égyptiennes", sur la couverture du livre "Des Martiens au Sahara". - Jean-Loïc Le Quellec - Editions du Détour

Ces petites peintures, on les trouve encore aujourd'hui dans des encyclopédies d'histoire de l'art, elles circulent toujours. Et cette fausse découverte alimente évidemment des théories actuelles qui sont des théories qu'aucun égyptologue ne défend plus, mais qui permettent de tracer des grandes flèches d'influence à travers tout le continent africain. Avec l'Egypte qui rayonne et qui a influencé le Sahara central et toute l'Afrique subsaharienne.

La théorie d'Henri Lhote est celle d'un préhistorien renommé, fondée sur des connaissances qui ont pu la rendre vraisemblable. Mais il existe beaucoup de théories archéologiques qui sont plus surprenantes encore, non ?

Oui bien sûr. Il y a toutes les théories qui associent extraterrestres et pyramides… Toutes les histoires qui voudraient qu'à une époque, disons préhistorique, des Martiens soient venus sur terre et qu'ils aient influé sur l'évolution, qu'ils aient instigué des idées de progrès chez les humains primitifs de l'époque. Cette idée trouve également naissance au Sahara. Le même Henri Lhote et son équipe ont découvert des fresques de grands personnages, vus de face, de très grands bonhommes sans détails et dont la tête est ronde. C’est une sorte de grand cercle pour la tête, simplement, dont sortent deux pédoncules et qu’on peut interpréter, si on veut, comme des antennes.

Une des peintures rupestres découvertes à Tassili n'Ajjer, devenue un "martien". © Getty - DEA / M. FANTIN

Les préhistoriens, quand ils découvrent un site, utilisent des procédés scientifiques pour les nommer : une image peut ainsi être appelée BX234 par exemple. Oralement, c’est un peu plus compliqué et les archéologues donnent régulièrement des surnoms aux objets ou aux fresques. Ils ont donc appelé ces peintures des "martiens", parce que les têtes rondes évoquaient des cosmonautes avec des antennes. Mais le fait que le mot martien ait été prononcé et écrit a immédiatement été repris : ça a eu un effet boule de neige, qui a abouti au fait que des gens ont cru qu'effectivement des archéologues sérieux avaient documenté la présence de martiens à la préhistoire au Sahara. Ce que d’autres découvertes auraient prétendument confirmé depuis. Tout cela a pris des proportions gigantesques : il y a eu des centaines de livres à ce sujet, et une série documentaire diffusée à la télévision, "Ancient Aliens"…

Les pyramides, l’Egypte, les martiens… Encore récemment, le rappeur français Maître Gims reprenait à son compte une théorie selon laquelle les pyramides auraient en réalité été des centrales électriques. Une position qui a été très largement commentée dans la presse.

Les propos de Maître Gims ont fait couler beaucoup d’encre. Il s'est exprimé avec l'idée de dire que les Africains connaissent leur histoire. Pourtant il ne parle que des pyramides. Il axe son discours sur les pyramides alors que l'Afrique, c'est tout de même un continent. Il y a des dizaines de milliers de sites extraordinaires, il y a des civilisations, des royaumes, etc. Pourquoi ne pas parler de ça ? Pourquoi parler uniquement des pyramides ? Parce que les pyramides, c'est ce qu'ont reconnu les Occidentaux comme le symbole de la grande civilisation. L’histoire des relations entre l’Occident et l’Afrique passant par l’Egypte, la fascination pour les pyramides, le sphinx, etc., est ancienne. Ça explique pourquoi de nombreuses théories d’archéologie romantique tournent autour des pyramides et par, par exemple, autour des ruines du Grand Zimbabwe, qui sont tout aussi intéressantes, splendides et extraordinaires.

Avec ces monuments égyptiens, nous sommes aussi dans le monde des grandes civilisations, entièrement disparues et mystérieuses. Il y a facilement des connexions avec le mythe de l'Atlantide par exemple. On peut donc s’attendre à tout, y compris qu'ils aient eu l'électricité ou des technologies beaucoup plus en avance que les nôtres…

Ces théories dressent aussi beaucoup de parallèles avec les anciennes pyramides aztèques ou incas qu’on peut retrouver en Amérique du Sud…

C’est vrai qu’il y a cette idée que, partout où il y a des pyramides, c'est la même chose. Mais en réalité on met dans le même sac des pyramides qui ne se ressemblent que très lointainement, du simple fait que c'est l'architecture la plus simple du monde : empiler des cailloux en faisant un tas plus large en bas qu'en haut pour que ça tienne, c'est quand même assez basique. Je le dis de façon assez schématique, en plaisantant, mais architecturalement c’est ce qu’il se passe, c'est un gigantesque monument en pierre. Il est bien plus difficile, par exemple, de faire des murs verticaux qui montent à 30, 40 ou 50 mètres de haut et qui tiennent longtemps. Bien plus qu’une forme pyramidale.

L’Egypte, vous le dites, est au centre de la fausse archéologie. Il s’agit d’un des pays avec le patrimoine archéologique le plus riche. Mais est-ce qu’il n’y a pas aussi une forme de surmédiatisation des découvertes archéologiques, notamment afin d'alimenter le tourisme, qui permet aussi la promotion de ces théories ?

C'est un phénomène commun à l'Egypte et à d'autres domaines archéologiques, notamment tout ce qui touche aux origines de l'humanité. Des découvertes qui ne sont pas majeures, voire mineures, sont surmédiatisées parce que ce sont des sujets dont on suppose qu'ils touchent énormément les gens. C'est le cas pour l’Égypte antique mais aussi pour l'origine de l'homme : à chaque fois qu'on trouve un malheureux bout de canine humaine, quelqu'un pense que c'est une espèce nouvelle. C’est souvent très prématuré, car la science n'avance pas aussi vite.

Les chercheurs en parlent malgré tout, parce que l'on sait que ça va attirer l'attention des gens, que ça va faire vendre. Il faut également prendre en compte l'aspect financement : les archéologues doivent financer leurs travaux et donc, pour financer leurs travaux, il faut qu'ils soient médiatiques. Si vous êtes spécialiste du sumérien ancien et que vous découvrez de nouvelles règles de grammaire, ce n’est pas gagné de faire la Une des journaux. D’autres sujets sont plus porteurs, notamment ceux qui touchent à quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie, du récit sur les origines.

Ces théories, longtemps évoquées sur des blogs confidentiels ou dans des vidéos YouTube, sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce mode de diffusion a changé ?

Auparavant, on avait les mêmes histoires qu'aujourd'hui. Beaucoup des récits qui relèvent de l'archéologie romantique sont des histoires qui reviennent régulièrement, diffusées par l'écrit dans des livres, dans des revues ou dans des articles. Mais ça supposait aussi qu’auparavant, les gens achetaient le livre, le lisaient. Ça ne se faisait pas en 5 minutes et pour exprimer un accord ou un désaccord, il fallait soi-même publier un livre ou un article dans une revue. Il y a 50 ans, traduire le texte, le republier ailleurs, aurait pris des mois. La diffusion était bien plus lente et bien plus restreinte, même si elle était déjà très large, mais ce temps de réflexion plus long permettait aussi à la critique de s’installer.

Cela avait déjà changé avec la télévision, et ça s’est accéléré à nouveau avec les réseaux sociaux. Maintenant les fake news archéologiques se diffusent à l’aide de textes très courts, de mèmes, de vidéos, qui ne demandent pas beaucoup d’effort pour être regardés. La diffusion est sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant. Ce qui a changé c'est donc l'échelle et la vitesse de propagation. En principe, on argumente toujours de la même manière, les raisonnements - ou l’absence de raisonnement - sont toujours les mêmes, le type de construction de mythologie moderne ou l'actualisation de mythe ancien sont toujours les mêmes…

Est-ce que ça signifie qu’il y a un risque supplémentaire par rapport aux anciens processus de diffusion ? Je ne sais pas. Mais dorénavant l'effet boule de neige est bien plus rapide que la critique, il peut devenir colossal. Évidemment il y a aussi sur les réseaux des gens qui passent leur vie à réfuter de façon argumentée des nouvelles erronées, mais ils sont moins écoutés proportionnellement. Et comme toujours, il y a le risque que les vérifications soient prises comme des confirmations. Avec l’argument classique - qui existait bien avant les réseaux sociaux d’ailleurs - qui consiste à dire qu’il n'y a pas de fumée sans feu : “s'ils dépensent de l'énergie pour réfuter ce que je dis, c'est bien que j'ai raison”.

Vous avez évoqué les séries documentaires fondées sur cette fausse archéologie. “Ancient Apocalypse” ou “À l'aube de notre histoire”, diffusée par Netflix, soutient qu’une civilisation avancée a été détruire par un cataclysme avant l’ère glaciaire. Le fait que ce type de documentaires se retrouve, sur les plateformes, auprès d’autres documentaires tout à fait crédibles ne brouille-t-il pas les pistes ?

Il y a bien sûr déjà eu des documentaires à la télévision, comme la série "Ancient Aliens", avec plusieurs centaines d'épisodes, qui a fait d'énormes audiences. Mais il y a effectivement un gros problème avec ces nouveaux documentaires. Auparavant, ce type de contenus était réalisé par des bricoleurs en quelque sorte, avec les moyens du bord. Sans même parler du contenu, c’était faiblard dans la forme. Maintenant que les outils de montage vidéo se démocratisent, que les gens deviennent plus compétents, on voit déjà apparaître des vidéos de meilleure qualité sur YouTube par exemple. Mais quand, pour la série de Graham Hancock, qui est un des super diffuseurs de l’archéologie romantique, il y a les moyens de Netflix, c’est “open bar” au niveau des moyens : on utilise des drones, des techniques d’image virtuelle, etc.

Comment savoir qu’on a affaire à quelque chose qui n’est pas un documentaire ? Il n’y a plus aucun moyen de faire la différence. Il y a le ton, le phrasé, la voix off, des paysages grandioses, les équipes se déplacent dans le monde entier pour rencontrer des archéologues à la Indiana Jones. Les gens qui regardent ça sont des gens qui s'intéressent à l'archéologie, mais qui ne sont pas des spécialistes. Ça les intéresse, et l'aspect mystérieux, les découvertes extraordinaires dans de superbes paysages font un peu rêver… Le problème avec ces plateformes, c’est qu’ils prennent tous les codes du savant, du sérieux, de la personne érudite et tous les codes visuels du documentaire. Mais quand on travaille dans le domaine et quand on connaît le CV des gens qui interviennent, on est évidemment un peu consternés.

Quels sont les recours des archéologues face à ce genre de contenus ?

Pour le documentaire "Ancient Apocalypse", il y a eu une lettre ouverte de l'association des archéologues américains. Leur lettre s’opposait au discours complotiste du documentaire qui consistait à affirmer qu’il y avait une vérité archéologique qui était cachée. C'est toujours la même idée, qui revient sans cesse, que la personne dévoile une “vérité” que les archéologues dissimuleraient par intérêt. En France, Jacques Grimault, qui a fait ce qu’on surnomme un “documenteur” (La Révélation des pyramides, ndlr), s’en était lui pris de manière extrêmement violente et diffamatoire à des archéologues, il a été condamné en justice à un an de prison avec sursis et à des amendes. Mais sur le fond des débats, la justice ne se prononce pas, et tant mieux, ce n’est pas à elle de dire le vrai.

Face à des fake news archéologiques qui se diffusent de plus en plus largement, vérifier efficacement semble de plus en plus difficile. Quelles solutions reste-t-il ?

Toutes ces histoires sont des mythes. Et un mythe, c’est un récit qui narre un événement du passé pour expliquer le temps présent, lui donner un sens. C'est la raison pour laquelle je pense que le travail de ce qu'on appelle maintenant les "débunkers", les "fact checkers", les rationalistes en gros, qui contrent ce genre d'histoire en argumentant, en démontrant point par point que c'est faux, reste malheureusement sans effets au bout du compte. Parce que ces histoires ne relèvent pas de la démonstration ou de la science.

Pour moi, ce n'est pas avec des arguments scientifiques qu'on démolit le mythe. Le mythe ajoute du sens à la vie, ce que la science ne fait pas. La science fabrique des façons de voir le monde, des théories, c'est à vous d'ajouter du sens. Le mythe, lui, ne se préoccupe que de donner du sens. C'est une erreur de les confondre et c'est pourquoi je pense qu'il est utile de rétablir les faits, de critiquer les énoncés quand ils sont erronés, de donner au plus grand nombre de gens possible les outils pour analyser, de vulgariser le savoir, de donner accès. J'essaie de pratiquer ça de mon mieux, mais je sais aussi que cela est absolument inefficace pour contrer tout ce qui relève de la mythologie, en particulier de la mythologie archéologique.

Peut-être que ce qu’il faut c’est un réflexe, non pas de méfiance systématique, ce qui serait aussi sinistre que la croyance systématique, mais de vérification, de doute. Le réflexe qui consiste à chercher les sources, à avoir un moment de recul, à ne pas se précipiter. Le fléau des réseaux sociaux, c’est le bouton “retweet” ou “partager”, et cette tendance à diffuser en n’ayant lu que le titre de l’article sans en avoir lu le contenu. Très vite on a quelque chose qui se diffuse et est à peine lu, de façon exponentielle. Ce serait bien si les gens pouvaient apprendre à vérifier avant de trouver ça ou bien génial ou bien complètement nul. Il faut essayer de se renseigner, d’avoir un avis mesuré, de discuter au fond.