Les garçons deviennent meilleurs que les filles en mathématiques dès le CP

Les carrières impliquant les mathématiques et techniques sont bien plus choisies par les hommes que les femmes . Mais quand cet écart s'opère-t-il ? Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs de l'Ined (institut national d'études démographiques) ont fait passer deux tests d’évaluation en mathématiques et en langage. D'abord en moyenne section de maternelle puis en CP à plus de 12.000 enfants français.

Résultat : il y a une inversion des performances entre les deux classes. En moyenne section de maternelle les filles étaient légèrement meilleures en mathématiques. Mais en CP, les mêmes élèves montraient un écart très en faveur des garçons. En revanche, les performances du langage demeurent identiques, elles sont supérieures chez les filles dans les deux classes.

Cette inversion n'est donc pas innée. D'après les auteurs, il y a une évolution spécifique dans le domaine des mathématiques. Reste maintenant à savoir pourquoi. Par ailleurs, une autre étude parue dans Science en 2017 montre que c’est à cette âge là, à 6 ans, que les filles intègrent des stéréotypes selon lesquels elles seraient moins intelligentes que les garçons.