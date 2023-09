Les luchadoras, ces “Reines du ring” au Mexique

Elles ont des masques flashy, une combinaison moulante et des noms de superhéroïnes. Non, ce ne sont pas les prochaines vedettes d’un film Marvel mais des luchadoras ; femmes pratiquant la lucha libre, la lutte mexicaine. Pendant deux ans, le photographe Théo Saffroy a documenté leur vie, dans le ring et dehors.

Les lutteuses du Consejo Mundial de Lucha Libre - Théo Saffroy

Classé patrimoine culturel de la ville de Mexico depuis 2018, la lucha libre est de plus en plus pratiqué par des femmes. "C’est un art dans le sens où on incarne un personnage et on monte sur scène, il y a un public, une scène, des lumières, des costumes”, abonde le photographe.

Une lutte symbolique sur le ring

Ses clichés seront visibles à partir du 28 septembre aux Rencontres photographiques du Xe . Après avoir assisté à plusieurs combats, Théo Saffroy a réussi à entrer dans l’intimité de certaines luchadoras et à montrer la dualité de ces femmes. “Elles peuvent oublier la femme, la mère, la travailleuse, la couturière qu’elles sont dans la vie quotidienne, en se métamorphosant sur un personnage immodéré, brutal et engagé. Le masque crée ce changement d’identité”, explique Théo Saffroy.

Une luchadora avec son masque et son costume - Théo Saffroy

Derrière cet accessoire central du masque, se cache pour certaines, un passé traumatisant, “en allant un peu plus loin, je me suis rendu compte que ces femmes avaient un passé assez violent, des agressions sexuelles ou de la pauvreté, détaille le photographe. Elles mènent une lutte symbolique sur le ring.”

Une majeure partie des luchadoras que Théo Saffroy a rencontrées élèvent seules leurs enfants. C’est le cas par exemple de “Baby love”, une lutteuse qu’il a rencontrée après une victoire à un tournoi à Mexico City. Sur les photos, on la voit porter son masque, tout en tenant sa petite fille de 4 ans dans les bras. “Elle prend la maternité et le fait d’avoir une fille comme une force, une manière de se dépasser”, analyse le photographe.

"Baby love", luchadora de 19 ans avec sa petite fille de 4 ans - Théo Saffroy

Leurs personnages sont inspirés de la mythologie grecque, de leur histoire personnelle et des superhéros. C’est cet univers cosmique et mythique que le photographe a voulu reproduire dans ses clichés. “L’idée était de reprendre des codes très galactiques, liés à l’univers des superhéros, très flashy, précise-t-il. J’ai utilisé un starfilter, qui est un petit filtre qu’on visse devant l’objectif qui permet de créer des étoiles sur une image à l’aide de la lumière.”

Combats intergénérationnels

Interdites de combat jusqu’en 1986 à Mexico, les luchadoras ont depuis réussi à se faire une place dans ce sport à un niveau professionnel, jusque-là réservé aux hommes. “Il y a une génération qui a débuté, je pense à Marcella à Princessa Sugehit, qui sont des femmes qui étaient seules à l’entraînement avec 30 hommes, qui ont ouvert les portes”, rapporte Théo Saffroy.

Les plus jeunes s'emparent des réseaux sociaux pour faire passer des messages. “C’est une partie extrêmement importante parce que, quand on joue un personnage, on a besoin de se mettre en avant, de teaser un combat, de montrer son costume.”

Pour reprendre les codes de ces vidéos qu’elles postent sur les plateformes, Théo Saffroy a proposé aux luchadoras de se filmer, en selfie et de décrire en quelques mots ce qu’elles aiment dans ce sport. Dans l’une de ces vidéos, on peut entendre deux sœurs luchadoras clamer haut et fort “faisons comprendre aux hommes que les femmes peuvent aussi le faire” avant d’ajouter “même plus qu’eux”.