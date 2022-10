Les maisons d'artistes, des lieux culturels intimes

Ce n'est ni tout à fait un musée, ni un monument. La maison d'artiste, lieu de résidence d'une personnalité, suscite beaucoup de curiosité. Pour les rendre plus visibles, le ministère de la Culture a créé en 2011 un label intitulé Maisons des Illustres, réseau qui compte désormais plus de 250 lieux en France, nombre qui a plus que doublé en dix ans d'existence. Le succès est au rendez-vous : le label est regardé à l'étranger et les Maisons ont attiré plus de trois millions de visiteurs en 2021. Pour en bénéficier, il faut respecter certaines conditions, comme la conservation de traces tangibles du passage de l'illustre personnage. Des lieux intimes, tels des capsules temporelles, qui touchent les visiteurs.

Une nouvelle maison Monet à Argenteuil, mais sans label

À Argenteuil (Val-d'Oise), la maison rose aux volets verts où a vécu Claude Monet entre 1874 et 1878, abrite désormais la Maison impressionniste , bâtisse rachetée par la ville en 2003. Le peintre a résidé sept ans en tout dans la commune. "Ces années argenteuillaises sont très fructueuses. Il va peindre plus de 250 tableaux, dont 156 auront pour thème Argenteuil", annonce d'emblée Andréa Duperon, la responsable du lieu.

Ce lieu fait sans cesse écho à la vie du peintre, maison où il a habité avec sa première épouse Camille et son fils Jean, tout en liant son parcours à l'histoire de la ville d'Argenteuil. "Quand il quitte cette maison, c'est pour des soucis d'argent. Il faut le dire, parce qu'on a toujours cette image de Monet très connu, mais ici, non, c'est un petit peu la galère de tous les jours", rappelle Andréa Duperon.

La Maison impressionniste Claude Monet, à Argenteuil (Val-d'Oise), le 15 septembre 2022. © Radio France - Margot Delpierre

Seulement, il ne reste que "très peu d'archives" du passage de Monet, simplement "une lettre" dans laquelle il atteste y avoir habité. "Monet est un peintre de l'extérieur. On a très, très peu de tableaux qui ont représenté cette maison", reconnaît-elle. Des meubles et des affaires personnelles de l'artiste, il ne reste rien à Argenteuil.

Ce n'est pas un problème pour la ville, au contraire, estime la responsable des lieux, qui y voit une opportunité d'être plus libre. "On est dans un projet muséographique et scénographique, on a voulu faire quelque chose d'expérienciel, de ludique, de sensoriel. Le visiteur devient vraiment acteur de sa visite", poursuit la responsable. La visite est en effet interactive. Le public est invité à s'approcher du mobilier (chiné, mais d'époque) et à ouvrir les tiroirs des meubles pour découvrir des écrans tactiles, des effets visuels ou déclencher un audio.

Dans la Maison impressionniste Claude Monet à Argenteuil (Val-d'Oise), le 15 septembre 2022. © Radio France - Margot Delpierre

Comme la Maison impressionniste Claude-Monet d'Argenteuil n'a conservé aucune trace tangible du passage de l'artiste, elle ne peut prétendre au label Maison des Illustres décerné par le ministère de la Culture, ce qui n'empêche pas le public d'être au rendez-vous. "Pour les Journées du patrimoine [les 17 et 18 septembre 2022, ndlr], nos créneaux étaient tous complets en deux jours", se réjouit Andréa Duperon.

Pour admirer des souvenirs et autres objets ayant appartenus au peintre, il faut se rendre à Giverny, en Normandie, où l'artiste s'est installé en 1883, jusqu'à sa mort en 1926. "Cela donne une idée je crois très forte et très juste de l'atmosphère dans laquelle ce grand homme a vécu. Ce que le visiteur trouve dans cette maison et dans ces jardins, c'est aussi une idée du temps passé, d'une époque de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, avec un sentiment de paix et de calme", confirme Hugues Gall, directeur de la fondation Claude-Monet à Giverny.

Le domaine, qui accueille en moyenne 500 000 visiteurs par an, détient lui le label Maisons des Illustres.

En dix ans, les Maisons des Illustres ont plus que doublé

Ce label a été créé en 2011 par le ministère de la Culture. "L'idée est de valoriser, de mettre en lumière un patrimoine qu'on pensait être un peu méconnu, à l'écart des grands flux touristiques", indique Marco Marchetti, chargé de mission pour l'attractivité touristique au ministère et référent national de ce label.

Ce patrimoine semblait réservé à "un public d'initié" : "On souhaitait davantage l'ouvrir à l'ensemble de la population", détaille Marco Marchetti. "On n'a pas voulu se limiter au patrimoine littéraire. On l'a élargi à tous les domaines de la culture, des sciences, de la politique, de l'invention, des découvertes, de l'art..."

L'année du lancement, plus d'une centaine de maisons ont reçu le label. "Aujourd'hui, le réseau se compose de 252 maisons. Cette progression s'est faite sur une dizaine d'années. Chaque année, une campagne de labellisation est lancée. On peut se réjouir du fait que le nombre de maisons a plus que doublé", note le référent national, qui y voit un succès "progressif".

Comment expliquer cette croissance ? "Une prise de conscience s'est faite au fur et à mesure des années de labellisation. Il y a un intérêt croissant et une attention particulière, d'abord pour une préservation patrimoniale et parce qu'un certain nombre d'élus se sont rendus compte que ces labels apportaient un intérêt et une plus-value d'un point de vue touristique pour leurs territoires. Car l'une des singularités de ce label est qu'il est présent sur tout le territoire français métropolitain, ultramarin, mais pas seulement et émaille véritablement un territoire."

Quatre se situent hors frontières administratives françaises : à Guernesey, au Maroc, ainsi qu'aux États-Unis, dans le Maine et en Louisiane.

Il s'agit évidemment d'une "reconnaissance donnée par l'État, résume Marco Marchetti. Pour beaucoup, c'est une référence, une garantie. Cela apporte une visibilité qui se fait notamment par les réseaux et les supports de communications et par l'animation de ce réseau avec des rencontres, des événements. Il y a trois ans, une association s'est créée", le Club des Illustres .

Pour être éligible, il faut satisfaire plusieurs critères. Le lieu doit donc avoir gardé les traces tangibles de la personne qu'on veut mettre en lumière : des objets, des souvenirs, des meubles, ou encore des outils de travail. Il est aussi impératif qu'il soit ouvert au public (au moins 40 jours par an) et qu'il ne poursuive pas un but exclusivement commercial. Le label n'est pas aussi contraignant que d'autres mesures de protection des lieux patrimoniaux.

Des effets personnels de Jean Cocteau, dans sa maison de Milly-la-Forêt (Essonne). - Maison Jean-Cocteau

La Maison Jean-Cocteau, une capsule temporelle

C'est le cas de la Maison Jean-Cocteau , à Milly-la-Forêt (Essonne), que l'artiste avait achetée en 1947 avec Jean Marais, voulant fuir l'agitation parisienne, sans toutefois trop s'éloigner de la capitale. Le succès du film "La Belle et la bête", sorti l'année précédente, entraîne un défilé de visiteurs à son domicile du Palais-Royal. Sans cesse dérangé, Jean Cocteau recherche alors un havre de paix, un lieu d'inspiration.

Les dix dernières années de sa vie, il habite en permanence cette maison. Mort en 1963, il est enterré à Milly-la-Forêt, dans la chapelle Saint-Blaise-des-Simples qu'il avait décorée. "Les gens viennent vraiment visiter Milly-la-Forêt en ayant Jean Cocteau en tête", confirme Rebecca Aubenas, chargée de communication et de médiation à la Maison Jean-Cocteau.

"Dans la maison, on peut voir trois pièces intactes, comme s'il les avait laissées derrière lui", assure-t-elle. L'héritier de Cocteau a fermé ces salles à clé. "Elles n'ont été ouvertes qu'en 2002, lors de la rénovation par la fondation Pierre-Bergé". Le salon, sa chambre et l'antichambre qui servait à Jean Cocteau d'espace de création, soient "les endroits les plus intimes et les plus personnels", sont de véritables "capsules temporelles". La maison est aujourd'hui la propriété de la région Ile-de-France. "Les personnes ont le sentiment en partant de mieux connaître Cocteau, de s'en sentir un peu plus proche" et parfois "de vouloir explorer" son œuvre.

Des objets personnels de Jean Cocteau dans sa maison de Milly-la-Forêt (Essonne). - Maison Jean-Cocteau

Un label "regardé par d'autres pays"

"C'est un label qui a fait école et qui est regardé par d'autres pays", note Marco Marchetti, qui estime que la "pratique culturelle s'est consolidée". Une curiosité née de la possibilité de toucher à l'intime. "La démarche est différente de celle qu'on pourrait faire pour aller visiter une collection dans un musée ou voir un grand monument."

"Bien avant que je travaille sur ce dispositif Maisons des illustres, j'ai travaillé sur une autre étude patrimoniale, au début des années 2000. Là, on commençait à voir cet intérêt porté sur le patrimoine, sur l'intérêt de la conservation patrimoniale sur le territoire français. On redécouvrait l'intérêt que ce patrimoine représentait d'un point de vue d'investissements, de développement et notamment de retombées économiques et sociales", ajoute Marco Marchetti.

Le réseau Maisons des Illustres a accueilli 3 150 000 visiteurs en 2021 et possède son propre guide, édité depuis 2017. Depuis la création du réseau, "beaucoup de gens se donnent pour mission d'en visiter le maximum", s'amuse Rebecca Aubenas, de la Maison Jean Cocteau.