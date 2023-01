Les mots de Gainsbourg : "La prégnance de l’écrit, jusqu'à son personnage, dans la tradition du XIXe siècle"

Le domicile mythique de Serge Gainsbourg à Paris, sa maison du 5 bis rue de Verneuil transformé en lieu culturel, doit bientôt ouvrir ses portes au public. Prévu pour 2022 et finalement repoussé à cette année, le lancement de la billetterie n’a pas encore été dévoilé.

Avant cet événement très attendu, le Centre Pompidou accueille des pièces majeures du bureau-bibliothèque de l'artiste : quelque 150 ouvrages, sa machine à écrire, des manuscrits, tapuscrits, coupures de presse...

Publicité

L’exposition intitulée "Serge Gainsbourg, le mot exact", du 25 janvier au 8 mai 2023, à la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre national d’art et de culture, montre le rôle crucial de la littérature dans les créations du génial auteur-compositeur.

"Gainsbourg obsédé par les mots" : reportage au Centre Pompidou de Benoît Grossin 2 min Radio France

Le XIXe siècle a été une source incessante d’inspiration pour son œuvre et pour la construction aussi de son personnage.

Entretien avec la co-commissaire de l’exposition, Caroline Raynaud, programmatrice culturelle à la BPI.

Caroline Raynaud, co-commissaire de “Serge Gainsbourg, le mot exact”, exposition de livres, de manuscrits et aussi de la machine à écrire IBM visible sur la photo du bureau-bibliothèque. © Radio France - Benoît Grossin

Quel est le fil conducteur de "Serge Gainsbourg, le mot exact" ?

C'est de montrer tous les liens entre Serge Gainsbourg et son univers littéraire. L'exposition tire un fil tout au long de son œuvre, sur ses grandes thématiques, ses influences d’écriture, ses méthodes d'écriture et son personnage.

Pour montrer d’abord son côté incroyablement prolifique, nous avons reproduit sur toute la façade extérieure de l’exposition les 550 titres de ses chansons, sur trente-trois ans de carrière.

L’enjeu est aussi de battre en brèche une sorte d'idée reçue d'un Gainsbourg dilettante, d’un Gainsbourg qui aurait travaillé de façon facile, alors qu'il était extrêmement obsédé par les mots. D'où "Serge Gainsbourg, le mot exact", sur sa recherche du mot précis, du mot qui sonne.

Nous avons trouvé très intéressant de voir comment on produit autant de mots d'autant de qualité en autant d'années.

Serge Gainsbourg, amoureux de la littérature et cela se voit ?

Cela se voit déjà chez lui. Grâce à la Maison Gainsbourg , nous avons pu faire venir sa bibliothèque dans cette bibliothèque publique, en lui empruntant près de 150 ouvrages. Ce qui est quand même assez colossal et c'est ce qui accueille le visiteur.

Serge Gainsbourg a ouvertement et très tôt parlé de ses influences. Dans une interview qu'il donne à Michel Polac en 1968, il explique être surtout un relecteur. Il a beaucoup lu enfant et a ensuite beaucoup relu. Ce qui l'a marqué, très jeune, ce sont les contes, les contes d’Andersen en particulier. Il a cette jolie phrase : ”Je ne comprends pas qu'on mette des choses aussi sanglantes entre des mains aussi pures”.

Serge Gainsbourg était féru de littérature du XIXᵉ siècle, vraiment un passionné, un adorateur même de Benjamin Constant, d’Huysmans et bien entendu des poètes : Verlaine et Rimbaud - on s’en doute - ils sont même dans ses chansons. Et aussi - on s'en doute moins - des surréalistes et du mouvement Dada. Picabia est très très important dans l'œuvre de Gainsbourg.

Serge Gainsbourg s'est clairement inspiré du XIXᵉ siècle, jusqu'à devenir lui-même un dandy ?

Cette prégnance de la littérature se retrouve dans son personnage. Il est important de comprendre que l’œuvre de Gainsbourg passe par lui-même. Il n’a pas seulement construit ses chansons. Il s'est mis en scène. Et que trouve-t-on au XIXe siècle ? Eh bien, la figure du double littéraire ! Chez Oscar Wilde avec Le Portrait de Dorian Gray, chez Maupassant avec Le Horla... il existe énormément d'exemples.

Nous présentons donc ce Gainsbourg dandy, ce Gainsbourg qui a construit son image, avec ses jeans élimés par exemple. On sait que les dandys du XIXe faisaient élimer leur costume par leur majordome. Rien n'était pire que de paraître tout neuf.

De cette figure du double littéraire et du dandy, Serge Gainsbourg crée le fameux Gainsbarre, qui est quand même, et c'est troublant, un personnage de chanson. Gainsbarre apparaît dans Ecce homo en 1981, avant de finalement devenir le Gainsbarre médiatique qu’on connaît, le Serge Gainsbourg offert aux médias. Et dans la pure tradition des doubles littéraires du XIXᵉ, il finit par dévorer son créateur, comme Dorian Gray ou d'autres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une vidéo en noir et blanc de Docteur Jekyll et Monsieur Hyde illustre cette dualité, bien avant l’invention de Gainsbarre. Mais ce n'est pas le début. Serge Gainsbourg avait une conscience aiguë de l'importance qu'allait prendre les médias. Un mur de presse chronologique le montre aussi dans l’exposition.

Dès 1958, il joue sur cette dualité, sur son côté cynique. Il y a un article de 1961 qui parle d'un homme coupé en deux ! Docteur Jekyll et Monsieur Hyde est la pierre angulaire, le point de départ en chanson. Mais cette figure, cette image du double qu'il va dérouler tout au long de son œuvre, Serge Gainsbourg l’a vraiment construite dans la presse.

Des nombreux livres qu’il recevait, Serge Gainsbourg ne conservait bien souvent que les pages dédicacées, comme celle signée par Jacques Canetti. - Maison Gainsbourg

Serge Gainsbourg collectionneur, au point d’être compulsif dans son rapport à l’écrit ?

Grand collectionneur. Il a par exemple acquis une édition princeps, une première édition de Flaubert et des lettres dédicacées de Musset. On sait tous qu'il a acheté aux enchères le manuscrit original de La Marseillaise.

Collectionneur de papiers précieux, Serge Gainsbourg était aussi un collectionneur très très féru de petits papiers. Il se faisait envoyer beaucoup d’ouvrages dédicacés et il avait tendance à arracher la page. Nous avons ici l’exemple de deux livres où les auteurs lui ont carrément dessiné des petits pointillés, comme un prêt à couper ou déchirer, parce qu'ils savaient que leur ouvrage n’allait pas forcément l’intéresser, que c'était beaucoup plus leur dédicace et leur signature qu'il pourrait conserver.

Son rapport à l'écrit passe aussi par des objets du quotidien. Serge Gainsbourg était un collectionneur d’objets assez hétéroclites. Et là encore, dans la tradition du XIXe siècle, sa maison est un véritable musée. On sait à quel point le personnage de Des Esseintes du roman A Rebours de Joris-Karl Huysmans, l'a inspiré. Tous les objets de sa maison sont pensés. Nous en montrons quelques-uns dont un joli ensemble à liqueurs - petit clin d'œil à son rapport à l'addiction – et un très beau service en argent.

Il y aussi sa collection de cannes - de dandy - et ses fameuses chaussures Repetto, ou encore ses lunettes Pierre Marly, lunettes emblématiques de Gainsbarre, pour montrer comment son personnage était aussi minutieusement pensé.

Serge Gainsbourg n’était pas quelqu'un de négligé, bien au contraire. Il était très esthète et extrêmement soucieux du détail.

Son bureau-bibliothèque que vous "déplacez" au Centre Pompidou représente, par ses objets aussi, son univers créatif ?

C’est son antre, là où il compose. C’est en grande partie son univers créatif, dans un décorum qui lui est propre, avec un fauteuil de dentiste du XIXe et une machine à écrire flambant neuve. Gainsbourg, dandy inspiré par le XIXe, était aussi résolument tourné vers la modernité, avec le dernier cri de la machine à écrire des années 1980 : une IBM que l'on retrouve dans certaines chansons, dont Dis-lui que je t’aime pour Vanessa Paradis.

Des manuscrits raturés de “L’Anamour” et de “Ford Mustang”, dans l’exposition “Serge Gainsbourg, le mot exact”. - Maison Gainsbourg

“Le mot et je dirais même plus que le mot, le phonème, est le point de départ de toute sa création” : Sébastien Merlet, auteur de l’ouvrage “Le Gainsbook” 4 min Radio France

”Gainsbourg part du titre, à la fois l’assemblage de mots qui claquent, souvent anglophones, et un réservoir d’inspiration pour nourrir le texte, le poème” : Sébastien Merlet, co-commissaire de l’exposition “Serge Gainsbourg, le mot exact”. - Benoît Grossin

Gainsbourg compulsif, Gainsbourg qui assemble, Gainsbourg qui place l’ensemble de sa création dans ce que vous appelez un vaste réseau d'intertextualité ?

L'intertextualité, c'est l'idée qu'en fait il reprend. Il réadapte des figures littéraires. Par exemple Initials B.B., cette chanson qu'il a écrite pour Brigitte Bardot juste après cette idylle fulgurante qu'ils ont connu tous les deux, est très librement inspirée de Baudelaire et de Poe. Avec Initials B.B., on sent qu'il a voulu faire une ode à l'amour pour cette femme et qu'il a pris tout ce qu'il trouvait de plus beau, en s’inspirant notamment du poème Le Corbeau pour les paroles d’ouverture.

Très marqué par les surréalistes, Serge Gainsbourg emprunte leur technique du collage, avec énormément de citations littéraires à travers son œuvre, mais sans adaptation directe. Sur ses 550 chansons, il n’y a que cinq adaptations de poèmes en chansons, de Musset, Hugo, Arvers, Baudelaire et Narval.

En créant Le rock de Nerval, c’est ce clash entre un auteur classique et le mot rock, cette provocation qui l'intéressait. Il n'aimait pas du tout adapter les poètes, contrairement au chemin pris par d’autres chanteurs de l’époque, Ferré ou Brel. Serge Gainsbourg trouvait que ce n’était pas bien les servir. Il a préféré créer ses propres poésies.

En tournant la marmite de ses influences, de sa bibliothèque ?

Exactement. Il a pris, collé, redécoupé. Nous exposons par exemple un petit manuscrit dans lequel il recopie un passage de Picabia tiré de Jésus-Christ rastaquouère : "Je fuis le bonheur pour qu'il ne se sauve pas". Et bien entendu, tout de suite, on pense à la chanson Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.

L’exposition “Serge Gainsbourg, le mot exact” présente une soixantaine de manuscrits et tapuscrits dont trois partitions. © Radio France - Benoît Grossin

Serge Gainsbourg était un grand admirateur de Nabokov et surtout du personnage d'Humbert Humbert. Il adorait le poème dans Lolita dont il n'a pas pu obtenir les droits, au moment où Stanley Kubrick tournait le film. Les Américains ont tout bloqué. Il a pu réaliser ce rêve de l'adapter, en le transposant pour Jane B. Et c'est tout à fait frappant parce que cette chanson commence par "Signalement, Yeux bleus, Cheveux châtains, Jane B., Anglaise, De sexe féminin" et le poème de Nabokov par "Perdue, Dolorès Haze, Signalement, Bouche écarlate, Cheveux noisette". Serge Gainsbourg a repris la structure. Et ce n'est pas le seul exemple. Dans Cargo culte, il s’inspire ouvertement des sonnets de José-Maria de Heredia, de son poème Les Conquérants.

Il est important de dire que Gainsbourg ne s'est jamais, jamais caché de toutes ses reprises. Il a pu utiliser des musiques sans forcément en parler, mais ce n'est absolument pas le cas en littérature. Il a toujours cité ses sources. Son œuvre est en cela une œuvre éminemment littéraire.

L’exposition s’achève par un film inédit montrant Serge Gainsbourg dans son travail de création, en 1967 et 1968, de “Ford Mustang” et de “Bloody Jack”. © Radio France - Benoît Grossin