Livres "Les Rois maudits" de Maurice Druon, une influence pour l'auteur de "Game of Thrones" Par Yann Lagarde

Alors que la série "House of the Dragon" dérivée de "Game of Thrones" débarque sur les plateformes, retour sur l'auteur français qui a directement influencé cet univers de fantasy médiéval, Maurice Druon, avec sa fresque historique "Les Rois maudits".

George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones admet s'être beaucoup inspiré de l'univers de Maurice Druon pour imaginer son univers. Les deux œuvres, très différentes, partagent beaucoup de leur ADN. L'une, Game of Thrones est une série de romans adaptée au début des années 2010 sur HBO, devenue un véritable phénomène de pop-culture. L'autre, Les Rois maudits, est une fresque romanesque sur les querelles dynastiques françaises au XIVe siècle. Elle est signée Maurice Druon, un ancien résistant passionné d'histoire médiévale. La première est une pure série de fantasy avec une esthétique médiévale, la seconde une fiction s'inspirant d'événements historiques. Publicité Les deux univers partagent beaucoup : des histoires de complots, de trahisons, un goût pour la violence, la décadence... Maurice Druon commence l'écriture des Rois maudits dans les années 1950, il imagine une malédiction touchant Philippe le Bel et ses descendants, selon lui "une époque troublée, violente" dans laquelle il a trouvé des personnages, des héros. À réécouter : Maurice Druon : "Une aventure comme "Les Rois maudits" ne peut pas être réalisée par un homme seul" Écouter plus tard écouter 14 min

