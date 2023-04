"Les Trois Mousquetaires", quand Dumas transforme une anecdote historique en épopée romanesque

Vous connaissez la devise des trois mousquetaires “un pour tous et tous pour un”... Mais savez-vous que D’Artagnan a réellement existé et que le roman a été écrit à quatre mains ?

Voici comment Alexandre Dumas a transformé une simple anecdote historique en mythe littéraire moderne.

En mars 1844, Alexandre Dumas est un auteur populaire, âgé de 42 ans. L’auteur, comme ses comparses du mouvement romantique, est fasciné par l’histoire de la France. Julie Anselmini, professeure de littérature française à l'université de Caen Normandie, spécialiste de littérature française du XIXe siècle, explique que "l’histoire est très en vogue au XIXe siècle, siècle de révolutions qui éprouve le besoin de comprendre le passé national, de comprendre ses racines."

Dumas commence à publier Les Trois Mousquetaires, sous forme de feuilleton quotidien dans le journal Le Siècle.

Il raconte l’arrivée à Paris d’un jeune gascon, D’Artagnan, qui rejoint la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII.

L'affaire des ferrets

Dumas s’inspire d’une anecdote historique. Celle qu'on nomme l’affaire des ferrets de 1625 raconte que le cardinal Richelieu, homme fort du royaume, tente de discréditer la reine Anne d’Autriche, grâce à ces bijoux, en la faisant passer pour une épouse infidèle…

Alexandre Dumas brode autour de cette histoire, mais il n’est pas le seul auteur. Il collabore avec un autre écrivain moins connu que lui, Auguste Maquet.

Julie Anselmini décrit leur méthode de travail : les deux hommes élaborent un plan en commun, "une trame, avec un travail de documentation historique important réalisé par Maquet, qui propose une première version, une première mouture à Dumas, qui l’amplifie, introduit des dialogues, des scènes, injecte dans cette trame tout son génie de dramaturge."

Les deux écrivains trouvent leurs sources dans des chroniques historiques du XVIIe siècle et dans les mémoires des aristocrates de la cour, comme le Comte de Brienne ou la duchesse de Chevreuse.

Ils se basent aussi sur la vie de Charles de Batz de Castelmore… Le vrai d'Artagnan, qui a bien servi avec les mousquetaires du roi, mais qui serait né un peu plus tard que le personnage du roman.

Pour la professeure de littérature, "ce qui intéresse beaucoup Dumas dans cette histoire, dont il se saisit, c’est la solidarité formée par les mousquetaires, la rébellion qu’ils incarnent contre le pouvoir du cardinal, d’ailleurs que le pouvoir du Roi, mais contre le gouvernement".

Un esprit rebelle

Des valeurs de rébellion, empreinte d’un certain romantisme, qui résonnent beaucoup avec la propre histoire d’Alexandre Dumas.

Le jeune auteur est monté sur les barricades lors de l’insurrection des Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830 qui entraîne l’abdication du roi Charles X.

Julie Anselmini rapporte que Dumas "a été au cœur aussi de la révolution romantique, également autour de 1830, avec cette troupe de jeunes gens qui s’est fédérée autour de Hugo et de Dumas pour soutenir certains drames romantiques comme Henri III et sa cour en 1829, Hernani en 1830, grâce à une forte solidarité et en bataillant à la fois contre les classiques et la censure gouvernementale."

Alexandre Dumas et Auguste Maquet conçoivent Les Trois Mousquetaires comme une épopée, pleine de rebondissements, au croisement de tous les genres littéraires : le roman d’apprentissage, le roman historique, le roman de cape et d’épée, le roman d’amour, et le roman chevaleresque.

Dans la vision historique de Dumas, les mousquetaires incarnent "un temps chevaleresque qui va prendre fin avec l’avènement de l'absolutisme et le règne de Louis XIV, et cet esprit chevaleresque résume le meilleur de la France et de la noblesse française, du temps où elle n’était pas encore asservie par un pouvoir absolu", explique Julie Anselmini.

Mais Dumas développe aussi avec ses personnages de grands archétypes romanesques : la figure du Cardinal machiavélique, intriguant dans l’ombre, ou encore Milady, la femme fatale.

Grand succès populaire, son œuvre est adaptée en pièce de théâtre et Dumas écrit deux suites pour ses héros.

Mais Les Trois Mousquetaires, donne lieu aussi à des dizaines et des dizaines d’adaptations au cinéma, parfois très fantaisistes. Julie Anselmini explique ce succès grâce à "cette tension dramatique savamment maintenue par l’écrivain avec des coups de théâtre, des rebondissements et avec un montage qu’on pourrait qualifier a posteriori de cinématographique."