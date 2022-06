"Les vélociraptors sont devenus des ragondins" : le décevant "Jurassic World : le monde d'après"

Inépuisable, la saga Jurassic Park a vu naître cinq autres films depuis le premier réalisé en 1993 par Steven Spielberg et adapté du livre de Michael Crichton. Le dernier épisode en date n'est autre que Jurassic Wolrd : le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow. Le succès de la série est en partie dû aux effets spéciaux qui offrent au spectateur une expérience immersive dans le légendaire jurassique. Dans ce nouvel opus, le public ne manquera pas de retrouver les féroces créatures qu'auront à défier et à affronter les protagonistes... Une férocité quelque peu essoufflée, voire annihilée, selon nos critiques.

Alors, de quoi parle "Jurassic World : le monde d'après" ?

En 2018, la fin de Jurassic World : Fallen Kingdom laissait les spectateurs face à l'éparpillement des dinosaures, traditionnellement confinés dans des parcs d’attractions. Une scène post-générique montrait les impressionnantes espèces planer au-dessus de Las Vegas. Le monde d’après qu'évoque le titre est donc celui dans lequel l'humanité et les dinosaures sont censés cohabiter en paix... ou pas. La question de la domination de l'espèce humaine face à ces géants d'un autre temps ne va pas tarder à se poser.

Dans ce monde-là, une multinationale en charge de l’agro-alimentaire est seule chargée de gérer ces dinosaures et de les acheminer dans les Alpes où sont organisées des expériences génétiques, lesquelles ont engendré notamment de monstrueuses sauterelles. Au milieu des dinosaures et des sauterelles, les personnages s'opposent : d’un côté Claire et Owen, de l’autre les professeurs Grant et Sattler, célèbres figures du vieux Jurassic Park.

Les avis de nos critiques

Jérôme Momcilovic, critique : "Ça ne vaut pas grand-chose"

Le dernier volet de la saga n'a pas séduit Jérôme Momcilovic pour qui l'intrigue s'éloigne de ce qui constitue l'essence des films Jurassic Park : "On est face à une dégénérescence de l’intrigue, maintenant les dinosaures, on s'en fout." Ainsi, pour le critique, loin d'occuper une place centrale à l'écran, les créatures ne sont plus qu'un prétexte : "À la fin du film, les deux plus gros dinosaures se battent et il n’y a plus personne pour les regarder, c’est très étonnant. Cette scène n’a aucun sens, les personnages sont partis, on a l’impression que la caméra reste là en se disant 'Tiens, c’est vrai, on était censé filmer les dinosaures'".

L'éclat hollywoodien en perdition ?

Pour Jérôme Momcilovic, le cinéma de blockbusters incarne "l'ultime sursaut d'Hollywood", qui a constitué cette "machine d'émerveillement". Machine qu'il juge aujourd'hui devenue "une petite peluche sympa." Plus largement, ce constat vaut pour tout le cinéma hollywoodien, en proie à une forme d'essoufflement : "Le problème auquel est confronté Hollywood aujourd'hui c'est que tout ce qui reste du blockbuster, c'est un film comme celui-là... qu'on n'a absolument pas besoin de voir au cinéma."

Hollywood ne brille plus, les rouages qui faisaient son succès se révèlent rouillés et incapables de reproduire la magie d'antan. Aux yeux de Jérôme Momcilovic, Jurassic World incarne ce manque de renouvellement : "Le cinéma spectaculaire hollywoodien fait une sorte d'aveu d'échec avec ce film : il n'arrive plus à fabriquer un monde de fiction crédible. La question du retour dans le passé reposait sur la croyance du spectateur, et sur un pari qui devait être réussi à la fois en termes technique, technologique et narratif."

"Il n'y a aucun souci de la croyance du spectateur dans un univers cohérent"

Le critique regrette que le cycle sériel n'ait pas réussi à perdurer "il n'y a vraiment aucune cohérence." Le travail sur les personnages est raté, et surtout, sans réflexion sur le temps long que nécessite pourtant la construction d'une série. Les anciens protagonistes sont par ailleurs jetés dans un monde nouveau : "On ressort les personnages de la franchise d'avant uniquement comme des prototypes industriels et on voit bien qu'il n'y a aucun souci de la croyance du spectateur dans un univers cohérent. Or, précisément, ce que font les séries, c'est d'étirer sur le très, très long terme un univers cohérent et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est ce qui attire les gens vers les séries."

Dans ce dernier volet, le public retrouve l’acteur Chris Pratt qui campe le rôle d’Owen Grady, depuis 2015. - @ Copyright Universal Pictures via Allociné

Lucile Commeaux, productrice de l'émission "La Grande Table critique" : "Ça part dans tous les sens"

Pour Lucile Commeaux, le film emprunte à plusieurs genres cinématographiques, notamment à la science-fiction, et participe d'une sorte de grand mélange incohérent, reléguant une fois de plus les dinosaures au dernier plan : "Ce qui est étonnant c’est cette histoire de sauterelle qui est une manière de ne pas regarder les dinosaures. (...) Ils mettent la sauterelle du côté de la science-fiction [...] ça va absolument dans tous les sens et c'est quand même le signe qu'on ne sait pas quoi faire."

Définitivement, le mythe des dinosaures est enterré et noyé dans un amalgame d'incohérences, rejoignant les propos de Jérôme Momcilovic : "Les dinosaures n’ont plus aucun sens, car à partir du moment où on a la science-fiction et où on a le fléau biblique, le dinosaure qui n’est pas un mythe ne sert plus à rien."

Une mise en scène de l'échec

Si cette nouvelle production passe à côté d'un grand nombre d'idées, Lucile Commeaux va plus loin : "Le film met complètement en scène son propre échec. L'idée qui était un peu marrante c'était qu'il y ait des dinosaures partout dans la vie, en Europe, dans le vieux monde, etc."

Pour la productrice, seule une infime partie du film peut être sauvée, lorsque des références au film de Steven Spielberg en 1993 apparaissent : "Ce qui continue à être intéressant de temps en temps, c'est les dinosaures dans un parc, c'est-à-dire un truc clos avec des feuilles et des vieilles jeeps."

Théo Ribeton, chef de rubrique culture chez Stylist et critique aux Inrockuptibles : "Les vélociraptors sont devenus des ragondins"

La férocité des créatures présentes dans les autres opus semble désormais être un lointain souvenir, comme Jérôme Momcilovic, Théo Ribeton n'a pas été séduit par l'intrigue qui efface les dinosaures : "On a une intrigue qui est un commentaire autour de l’agrochimie, et il se trouve qu’en plus, il y a des dinosaures, mais il pourrait presque ne pas y en avoir. Ce sont vraiment des animaux nuisibles. Les vélociraptors sont devenus des ragondins."

"C'est une vraie trahison"

Pour le critique, le fait que le film ne s'articule plus autour des dinosaures relève du *"*péché originel", le temps des Jurassik Parc d'antan est révolu, les dinosaures sont devenus des espèces banales, loin de susciter une quelconque forme de fascination. "La franchise est morte. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire entrer les dinosaures dans l'animalité classique, analyse-t-il*. On a des séquences un peu 'National Geographic' avec des plans à l'hélico, avec un cheval qui rejoint dans un galop je ne sais quel dinosaure. [...] Je pense que cette idée de banaliser le dinosaure est plutôt une mauvaise idée et fait que le film s'effondre."*

"Il y a un côté torché"

Si dans certains films "ratés" Théo Ribeton parvient à trouver une forme de réussite, ici la magie ne prend pas, rien ne semble pouvoir sauver le film, pas même le jeu des acteurs : "Ça sollicite tellement de moyens que je ne comprends pas qu'Hollywood bâcle alors qu'il y a tellement de pression dessus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un blockbuster où les gens jouaient aussi mal et je me dis qu'il y a un côté torché."

Le mot de la fin revient à Théo Ribeton et finit d'achever le nouvel opus. Ce dernier qui qualifie de "navet" le film réalisé par Colin Trevorrow estime que le réalisateur "a peut-être identifié que la croyance n'était plus là et que ce film allait rester le nanar. Il allait rester la pitrerie, le blockbuster qui n'a plus de magie, mais dont on aime bien regarder les acteurs en train de faire les idiots."

"À la base, le nanar vient quand même d'un manque de moyens et là, on a un nanar tout en haut et c'est le produit qu'on va vous proposer. C'est quand même un peu flippant quoi."

Les protagonistes auront à affronter de nouvelles créatures féroces, ici dans "Jurassic World : Fallen Kingdom" en 2018. - @Copyright Universal Pictures International France via Allociné

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !

