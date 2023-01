Lignes et points dans l'art pariétal, les signes d'une proto-écriture ?

Des séquences de points alignés, des bâtonnets dessinés les uns à la suite des autres ou encore des formes en “Y”... Dans de très nombreuses grottes européennes aux murs couverts de dessins datés du paléolithique, les représentations d’animaux sont accompagnés de ces curieuses formes géométriques qui intriguent les archéologues. Pour les chercheurs, ces séquences de lignes et de points, dessinées entre 40 000 et 13 000 avant Jésus-Christ, sont d'autant plus mystérieuses que nul témoignage ne va venir éclairer avec certitude les interrogations soulevées par cet art pariétal.

La clé pour déchiffrer ces signes non-figuratifs qui ornent les parois de Lascaux, de Chauvet, d’Altamira et d’une multitude d’autres grottes européennes, pourrait pourtant bien avoir été décryptée. Dans une étude parue le 5 février dernier dans le Cambridge Archaeological Journal, intitulée Un système de proto-écriture et un calendrier phénologique au Paléolithique supérieur, des chercheurs indépendants de l’université de Durham proposent une interprétation de ces symboles. Ils auraient été, selon eux, utilisés pour décrire le comportement saisonnier des animaux, et seraient ainsi la forme la plus ancienne de proto-écriture.

Un calendrier lunaire

Cette étude, on la doit à un chercheur indépendant, Bennet Bacon, qui s’est pris de passion pour ces signes non-figuratifs. "Je regardais paresseusement des peintures paléolithiques une nuit sur le Web et j'ai remarqué, purement par hasard, qu'un grand nombre d'animaux avaient ce que je prenais pour des nombres qui leur étaient associés", raconte-t-il à Vice . Comme il le confie à la BBC, le chercheur a alors commencé à référencer les dessins préhistoriques, passant de nombreuses heures à écumer internet et la British Library pour “amasser autant de données que possible avant de commencer à chercher des motifs répétitifs”.

Jusqu’ici, les archéologues estimaient que ces symboles étaient une forme de numérotation permettant éventuellement de tenir compte du nombre d’animaux aperçus ou tués par l’artiste préhistorique. Bacon s’est quant à lui mis en tête qu’il pouvait s’agir d’un calendrier, avant de présenter son hypothèse à des chercheurs de l'université Durham et du Collège universitaire de Londres. En examinant les séquences de points ou de lignes trouvées dans des séquences au cœur de plus de 400 grottes, la petite équipe a remarqué qu’aucune des séries de signes non-figuratifs ne contenait plus de 13 itérations, ce qui correspondait ainsi aux 13 mois lunaires de chaque année. Dès lors, les chercheurs ont travaillé sur l’hypothèse que ces séquences transmettraient des informations associées à des unités de mois.

Des exemples de points et de batonnets, dans les grottes de Lascaux, La Pasiega, Chauvet et Mayenne Sciences. - Cambridge University Press

L’idée qu’il s’agisse “d’informations chiffrées sur des proies spécifiques a été notre point de départ”, précisent les auteurs dans leur étude*. "Il nous a semblé que le besoin de transmettre des informations à propos du nombre d’animaux* […] ou du nombre de bêtes tuées n’était pas nécessaire. Il était bien plus probable que des informations pertinentes prédisent les mouvements migratoires et les périodes d'agrégation, c'est-à-dire d’accouplement et de mise à bas, donc quand les bêtes sont nombreuses et vulnérables".

Pour les chercheurs, le nombre de lignes ou de points associés à un animal pourrait ainsi représenter le nombre de mois lunaires qui suivent le début de la “bonne saison”. Un terme de zoo-archéologie qui désigne la fin de l’hiver, c’est-à-dire le moment où les rivières dégèlent, où la neige fond et où les paysages redeviennent verts. Pour s'en assurer, les chercheurs ont donc comparé, pour les aurochs, les bisons, les cervidés, les chevaux ou encore les poissons, les données de migrations automnales et printanières, ainsi que d’accouplements et de naissances, avec leurs hypothèses. Une conclusion : "Nos données n'expliquent pas tout, mais même en tenant compte de l'imprécision et de la variabilité régionale, le degré de soutien de notre hypothèse est frappant ”.

Une proto-écriture ?

Pour les auteurs de l'étude, si leurs hypothèses s’avèrent valides, alors cela signifierait que les chasseurs-cueilleurs utilisaient un calendrier pour enregistrer des informations, dès le paléolithique. Dans la conclusion de leurs travaux, ils s’interrogent sur la façon dont ce calendrier a “rendu possible l'accumulation et la transmission d'informations intelligibles sur plusieurs générations, indépendamment de la nécessité de maintenir des explications orales parallèles”. Ils font ainsi remarquer que, selon le sens que l’on donne au concept d’”écriture”, les signes non-figuratifs à même les parois des grottes pourraient bien relever de cette notion : "Nous ne voulons pas insister sur la question controversée (et à bien des égards, sémantique) de savoir si l'écriture était une invention paléolithique ; peut-être serait-il plus efficace de décrire ceci comme un système de proto-écriture, une étape intermédiaire entre une notation/convention plus simple et une écriture à part entière".

Dans l'immédiat, une partie de la communauté archéologie se montre prudente, comme le relève un article de LiveScience . “Toute étude qui explore plus en détail les signes non-figuratifs est la bienvenue, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses faites ici qui doivent encore être prouvées, estime April Nowell, archéologue spécialiste du paléolithique de l’Université de Victoria au Canada, avant de faire remarquer “qu’il y a au moins 32 signes récurrents différents [et que] les auteurs ont choisi de n’en étudier que trois, dans un contexte bien précis".

Pour Paul Pettitt, l'un des co-auteurs de l’étude, “il semblait avant tout important de se concentrer d'abord sur les marques les plus courantes associées aux images figuratives. Les simples points et lignes sont de loin les plus courants. Et parmi les signes les plus élaborés, le signe Y est le plus commun”. L'équipe de chercheurs a d’ores et déjà annoncé qu'elle travaillait à l’analyse d’autres signes et qu'elle attendrait que tous leurs résultats soit publiés avant de célébrer leurs découvertes.