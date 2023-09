Lise Deharme, artiste oubliée du surréalisme

Née en 1898 à Paris, Lise grandit dans une famille bourgeoise parisienne. Passionnée de littérature, elle découvre Charles Baudelaire , Oscar Wilde , mais aime aussi les contes de fées de Madame d’Aulnoy, pionnière dans le genre. Jeune adulte, Lise ne colle pas vraiment à l’image de la fille de bonne famille, raconte Nicolas Perge, auteur de "Lise Deharme, cygne noir" (Ed JC Lattès). Elle traîne dans les puces parisiennes , lit secrètement des livres érotiques et fréquente les cercles artistiques de la capitale.

“Elle n'est absolument jamais là où l’attend”

En 1924, André Breton publie le Manifeste du surréalisme , œuvre fondatrice du mouvement artistique révolutionnaire. Cette année-là, il rencontre Lise à la sortie d’un théâtre et tombe sous son charme, “c’est une femme qui synthétise pour lui tout ce qu’il attend du surréalisme, elle est étrange, elle parle fort, elle ne se comporte pas comme il faut, elle n’a pas les mœurs bourgeoises qu’elle devrait avoir alors que c’est une grande bourgeoise", détaille Nicolas Perge. "Elle n'est absolument jamais là où on l’attend et ça le fascine complètement.”

Il lui propose de venir visiter la Centrale Surréaliste, le refuge des artistes du mouvement. “J’avais des gants bleus, maintenant ça paraît banal mais, à l’époque, des gants bleu ciel, il n’y en avait pas", se rappelle Lise Deharme dans une interview en 1974. "Et il me dit : madame, est-ce que vous nous feriez le très grand honneur de bien vouloir nous donner peut-être un gant pour le mettre au mur, ce sera le symbole de la révolution surréaliste.”

Breton, son complice et ami

Devenue une sculpture en bronze, ce gant est représenté sur la couverture de Nadja d’André Breton , dans lequel il mentionne cette rencontre avec Lise. Avec son complice et ami, elle entretient une relation complexe et fusionnelle tout au long de leurs vies. “Tout était merveilleux. Je crois que jamais de ma vie, je ne rencontrerai, et que personne ne rencontrera Breton. Il y a eu Breton dans notre siècle, je ne suis pas sûre qu’il y en ait un autre”, confie-t-elle dans la même interview en 1974."

Sorte de vigie du mouvement surréaliste, Lise Deharme tient une activité de salonnière. Elle organise des soirées chez elle où des artistes débattent autour de bons vins et de bons petits plats. “Ça l’agaçait particulièrement qu’on l’appelle salonnière", remarque Nicolas Perge, parce qu’elle disait : "je n’ai pas une activité de salon, juste, j'ouvre la porte à mes copains.” À sa table, on retrouve Picasso , Dora Maar , Marie-Laure de Noailles , Paul Éluard , et bien sûr, André Breton. Plus qu’une mécène et égérie du surréalisme, Lise Deharme apporte sa conception de l’art au mouvement.

Roman, merveilleux et déviance

Entre 1949 et 1976, elle publie une vingtaine de romans. Autrice d’articles nombreux et variés dans différentes revues, “elle avait des rubriques autant dans Combat de [Albert] Camus que dans Ce soir qui était un journal de Louis Aragon ”, rappelle Nicolas Perge.

Elle garde toujours un intérêt pour le merveilleux, la poésie, et laisse une grande part à l’érotisme et aux femmes dans ses textes. “Elle a cette façon d’aborder la sexualité qui est très déviante presque, on pourrait dire, mais déviante dans le bon sens du terme. C’est-à-dire qu’elle aime la déviance, elle s’y noie dans la déviance. Elle aime ce qui est crade, elle aime ce qui est un peu étrange, elle aime les rapports très ambigus”, analyse l’auteur de "Lise Deharme, cygne noir" (Ed. JC Lattès).

Dans Oh Violette, publié en 1969, elle raconte l’histoire d’une jeune fille qui a des rapports sexuels avec son frère, son père et des amis de la famille. Le texte est tellement choquant qu’il est interdit par le Ministère de la censure à sa sortie.

De cette époque foisonnante d’idées et marquée par la liberté, le parcours de Lise Deharme est effacé par la postérité d’autres artistes. “C’est un mouvement qui a été profondément masculin pendant des années. On est en train de réévaluer la place des femmes dans ce mouvement-là", se réjouit Nicolas Perge. "On est en train de dire qu’elles n’étaient non pas juste des créatures légères et éthérées qui planaient sur le groupe et qui les fascinaient sexuellement, mais qu’elles avaient de vraies conceptions artistiques.”

Ses relations difficiles avec ses trois enfants et la perte de nombreux amis artistes l’isolent jusqu’à sa mort en 1980 à Paris. Toute sa vie aura été traversée par une pensée qu’elle formulait sous différentes formes, comme cette citation que l'on peut lire dans l'un de ses romans, L'Enchanteur publié en 1964 : “Lorsque nous nous quitterons, vous pourrez dire que vous ne m’avez jamais rencontrée.”