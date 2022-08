L'Article dont vous êtes le héros : une histoire des livres-jeux

Cet article est le troisième épisode de notre série estivale "Livres : le "je" de rôle".

“Avis aux lecteurs téméraires !

Vous seul êtes assez intrépide pour vous lancer dans l’aventure qui va suivre ! Au long du livre, vous pourrez décider vous-même des chemins à prendre, des combats à mener et de la façon dont il convient de résoudre les problèmes auxquels vous serez confrontés. Si vous venez à mourir, vous devrez recommencer l’aventure au début…”

La formulation vous rappelle quelque chose ? Elle vous évoque, peut-être avec une pointe de nostalgie, cette époque où VOUS étiez le héros. Quand, muni d’un crayon à papier et de deux dés, vous sautiez de paragraphe en paragraphe pour tenter de venir à bout de l’aventure - forcément épique - dans laquelle vous vous étiez lancé. Ou bien est-il possible que vous soyez un néophyte, dont l'œil a toujours été attiré par ces couvertures mystérieuses, aux lettres capitales et brillantes : "Un Livre dont vous êtes le héros” ?

Certains Livres dont vous êtes le héros traînent-ils toujours dans vos bibliothèques ?

Magie de la deuxième personne, en employant le “vous”, le narrateur vous a d’ores et déjà investi d’une mission : vous êtes le personnage principal de son récit. Qu’il s’agisse de vaincre un magicien maléfique, de fuir des poursuivants lancés à vos trousses ou encore de vous lancer à la recherche d'un objet perdu, vous n’hésitez pas avant de remplir votre “feuille d’aventure” et de vous rendre au fameux paragraphe 1, celui où tout commence.

Ce même paragraphe que vous lisez d’ailleurs, en ce moment même, puisqu'il s'agit d'un article dont vous êtes le héros. Avis au héros, à vous donc : que vous soyez ici un débutant décidé à comprendre une bonne fois pour toutes ce que sont ces fameux livres-jeux entraperçus sur les étagères d’une librairie ou bien que vous soyez, d’ores et déjà, un aventurier aguerri avide d'en apprendre un peu plus sur un vieux hobby dont il se souvient avec tendresse, il est temps de se lancer :

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le tout premier “récit dont vous êtes le héros”, une étrange histoire de petits pois signée Raymond Queneau, rendez-vous en 14.