Louis Aragon : "Je n'ai jamais été engagé"

40 ans après son décès, le 24 décembre 1982, Louis Aragon reste l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Connu pour ses mots d'amour, il est aussi un poète de la Résistance et un adhérent du Parti communiste français. Comment peut-il prétendre ne pas être engagé ? Son positionnement pousse à se questionner : c’est quoi au fond un artiste engagé ?

Des poèmes et livres politiques

De ses poèmes d'amour, on retient souvent ceux composés pour sa muse, l'écrivaine Elsa Triolet avec qui il a formé un couple emblématique du XXe siècle.

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire

Extrait Les Yeux d'Elsa, poème de Louis Aragon, 1942

Elsa Triolet et Louis Aragon venus assister à une émission de télévision. (1967) © Getty - Photo by Jacques Haillot

Mais s'il est connu pour ses romans et sa poésie, Louis Aragon l’est aussi pour son militantisme communiste et ses écrits politiques : Persécuté persécuteur (1930-1931), Hourra l'Oural (1934), L'Homme communiste (1946), Les Communistes (1949), etc.

Dépasse La Madeleine Prolétariat

Que ta fureur balaie l'Elysée

Tu as bien droit au Bois de Boulogne en semaine

Un jour tu feras sauter l'Arc de Triomphe

Prolétariat connais ta force

Connais ta force et déchaine-toi.

Extrait de Front rouge, poème de Louis Aragon, 1931

Un engagement en opposition à Sartre

Dans une interview de 1967, le poète s'explique ainsi : "Je n’ai jamais été engagé, à aucune Saint-Valentin. Je ne suis pas un domestique. J’écris ce que je pense, et il n’y a pas besoin d’un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu’on écrit ce qu’on pense."

En pleine guerre froide, Louis Aragon s’oppose ici à la vision du philosophe Jean-Paul Sartre, qui estime, lui, que l'on est toujours engagé. Mais pour Aragon, "le mot engagé n’a pas le même sens dans mon langage qui est celui de la concierge et le langage de Jean-Paul Sartre. Et si probablement, le concept de l'engagement vaut dans le cadre des conceptions sartriennes, il ne vaut rien dans la mienne de conception."

Louis Aragon lors d'une manifestation de soutien à Angela Davis © AFP

L’écrivain adhérent du Parti communiste français depuis 1927, confie à ses camarades : "Chaque matin, je me repose la question de mon choix politique et… je ré-adhère au PCF. " Ce choix quotidien est ce qui permet à Aragon de revendiquer une certaine liberté de penser et donc d’écrire, il estime que la littérature ne peut exister sans cette liberté.

"La littérature est un évènement"

Dans cette même archive, le poète donne sa vision de ce qu'est la littérature : "La littérature est un événement et le roman devrait être considéré comme tel. L’événement n’est pas une chose préfabriquée. Cette littérature engagée dont on me parle m’a l’air préfabriquée. Je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j’en parle, je leur donne figure, elles passent dans les poèmes, dans les romans. C’est une autre affaire, mais ça n’est pas parce que je sacrifie et je me sacrifie, et qu’au lieu de raconter les jolies histoires sur les fleurs et les oiseaux pour lesquelles j’étais peut-être fait, je décide de remplir mon devoir de citoyen en écrivant."

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n'y croyait pas

Du haut de la citadelle

La sentinelle tira

Par deux fois et l'un chancelle

L'autre tombe qui mourra

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n'y croyait pas

Ils sont en prison Lequel

A le plus triste grabat

Lequel plus que l'autre gèle

Lequel préfèrent les rats

Extrait de La Rose et le Réséda, poème de Louis Aragon, 1942

Portrait de Louis Aragon en 1980 © Getty

Il y a pour Aragon, "une responsabilité sociale de l’intellectuel", car les intellectuels, les artistes, sont un groupe social indispensable à la société, un groupe qui permet de réfléchir et peut-être d’avancer. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?