Macédoine du Nord : Saint-Jean de Kaneo, symbole de réconciliation entre l’Europe et l’Orient

Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains construisaient dans les Balkans la Via Egnatia. Elle reliait Dyrrachium (Durrës, en Albanie) et Byzance, l’Adriatique et la mer Noire. Et déjà, la Macédoine constituait le passage obligé entre l’Europe et l’Orient. La ville de Lychnidos, aujourd’hui Ohrid, était alors un carrefour entre les langues latine et grecque. Une frontière qui, loin de séparer, réunissait.

En 395, Lychnidos fut intégré à l’Empire byzantin lors du partage de l’Empire romain et devint au fil du temps un grand centre religieux et culturel. Saint-Clément d’Ohrid, qui contribua à la création de l’alphabet cyrillique, fonda sur place un monastère entre le IXe et le Xe siècle. Ohrid devint peu après l’un des points de rayonnement de la Chrétienté orientale. Capitale de l’Empire bulgare du Tsar Samuel Ier, qui régna de 997 à 1014, la cité macédonienne est aussi le siège du métropolite orthodoxe bulgare, l’Archiépiscopal d’Ohrid.

À partie du XIVe siècle, la région est tiraillée entre les Serbes et les Ottomans, avant que la Sublime Porte ne s’y impose en 1394. Il faut attendre 1918 pour que la Macédoine ne soit libérée du joug ottoman et entame sa période yougoslave. D’abord dans le giron du Royaume de Yougoslavie (1918-1945), puis sous l’autorité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie de Tito (1945-1991).

Enfin indépendante

Le 8 septembre 1991, la Macédoine, pour la première fois de son histoire, accède à l’indépendance. Elle doit néanmoins changer de nom, en conséquence d’un contentieux avec la Grèce voisine. Le 12 février 2019, suite à un accord avec son voisin, elle devient Macédoine du Nord et, officiellement engagée dans une procédure d’adhésion à l’Union européenne depuis décembre 2005, elle peut espérer voir sa candidature avancer.

Aujourd’hui, les touristes se précipitent pour visiter Ohrid, inscrite depuis 1980 au Patrimoine mondial de l’Unesco . Ils viennent découvrir la cathédrale Sainte-Sophie, siège de l'Église orthodoxe autocéphale de Macédoine, construite entre le XIe et le XVIe, et ses 8 000 icônes. Ils viennent aussi visiter les multiples monastères et églises, et en particulier la petite église de Saint-Jean de Kaneo, consacrée à Saint Jean l’Apôtre, l’auteur de l’Apocalypse, celui qui aurait christianisé la région vers l’an 50.

La moitié des 40 000 habitants d'Ohrid travaillent dans le secteur touristique, entre l'activité balnéaire et les circuits culturels et religieux.

Un rare symbole

Cette petite perle est bâtie sur un promontoire rocheux au-dessus du lac d’Ohrid. Son architecte avait des influences byzantines et arméniennes, que l’on retrouve notammnent à l’intérieur, orné de céramiques, de sculptures et de fresques du XIVe siècle. En 1994, le metteur en scène macédonien Milcho Manchevski lui a donné un nouveau rayonnement en y plaçant l’intrigue de son film Before the Rain, récompensé d’un Lion d’Or à Venise.

Désormais, Ohrid est la principale destination en Macédoine et, plus largement, dans cette partie des Balkans occidentaux. La moitié des 40 000 habitants d’Ohrid travaillent dans le secteur touristique , entre l’activité balnéaire et les circuits culturels et religieux de celle que l’on surnomme ici la "Jérusalem des Balkans", en référence à la mixité qu’elle incarne. Un exemple d’ouverture, au-delà des frontières, pour l’Europe entière.