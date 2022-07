Maladie de Charcot : des avancées grâce à la thérapie génique

La SLA pour sclérose latérale amyotrophique, que l’on nomme aussi la maladie de Charcot, a été décrite à la fin du XIXe siècle par le neurologue français dont elle porte le nom. Il s’agit de la plus commune des maladies rares et plus précisément, de la troisième maladie neurodégénérative la plus fréquente, loin toutefois derrière les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

On diagnostique environ 1 600 nouveaux cas chaque année, et on estime qu’en France 6 000 personnes environ, vivent avec cette pathologie dont le pronostic est bien sombre.

Publicité

La SLA frappe les motoneurones et, chez la plupart des patients, elle conduit au décès dans les trois à cinq ans qui suivent. "Mais nous, les médecins, nous avons horreur des statistiques", insiste avec vigueur le docteur Pierre-François Pradat qui nous reçoit dans le jardin de l’hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris en cette chaude journée de juillet, "nous voyons des patients tous les jours et chacun évolue différemment et à son rythme."

Toujours souriant et soucieux de bien expliquer une pathologie encore mal connue, le docteur Pradat, qui se partage entre la recherche et le suivi clinique des patients, rappelle que "d’importants progrès sont en train d’être réalisés dans la compréhension de cette maladie. Et la thérapie génique, notamment, représente un grand espoir pour les malades."

Lui-même travaille à la fois en recherche en neurosciences (au sein du Laboratoire d’Imagerie Biomédicale) et soigne les patients dans le centre de référence SLA à la Pitié Salpétrière . Il souligne, d’abord, qu’il existe plusieurs formes de sclérose latérale amyotrophique.

Dans 90% des cas, la SLA est qualifiée de "sporadique". Elle apparaît sans que l’on soit capable d’en identifier la cause, probablement due à plusieurs facteurs (certains seraient environnementaux et génétiques). Mais dans 10% des cas environ, il s’agit d’une forme dite "familiale" de SLA et dans ces formes-là, de récentes découvertes ont permis d’apporter quelques réponses.

Ce sont ces pistes que détaille le docteur Pradat, qui préside aussi le conseil scientifique de l’ARSLA. Cette association, moins connue que la Ligue contre le Cancer, fonctionne un peu sur le même modèle. Fondée il y a 37 ans, elle a versé neuf millions d’euros à la recherche sur la maladie de Charcot et soutenu plus de 200 projets de recherche. "C’est une association essentielle pour le soutien aux patients et pour le financement de la recherche en France", sourit le docteur Pradat, avant de débuter ses explications. Il souligne d’abord que les traitements évoqués concernent la forme familiale de la SLA.

L'intégralité de l'entretien du Dr Pradat est à écouter ici. 11 min France Culture

Pierre-François Pradat, neurologue à la Pitié Salpétrière et président du conseil scientifique de l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la SLA - Pierre-François Pradat

Quelles sont les avancées dans le traitement de la forme familiale de la SLA ?

Les avancées les plus récentes concernent un gène qui s’appelle "le gène de la superoxyde dismutase de type 1", on le nomme aussi SOD1. Il est responsable de moins de 20% des formes familiales, on peut donc vraiment parler d’une forme "rare" puisqu’au total, cela représente environ 2% des patients atteints de SLA.

Les approches thérapeutiques qui concernent ce gène sont maintenant rentrées en phase clinique. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas seulement de thérapies développées chez l’animal. Il y a eu aussi un essai clinique de phase trois, mené avec un nombre important de patients.

Le traitement s’appuie sur ce que l’on appelle des oligonucléotides anti-sens. Ces oligonucléotides sont des petites séquences d’ADN. On parle d’oligonucléotide "anti-sens" parce que cette séquence va cibler très précisément une partie du gène qui code la protéine SOD1 dont on a parlé ci-dessus. Et cela de façon très spécifique. Cette séquence va aller en quelque sorte reconnaître cette partie du gène et l’empêcher de produire la protéine.

Alors pourquoi faut-il empêcher le gène de produire la protéine ? Parce que dans la SLA, il ne s’agit pas d’une protéine manquante, comme dans certaines maladies génétiques, mais plutôt d’une protéine mutée, qui va prendre une forme particulière. On dit de cette protéine qu’elle est dépliée . (En "franglais", on parle d’une SOD1 misfoldée, la protéine prend alors une forme de bâtonnet et perd son rôle normal, ndlr.) Une fois dépliée, cette protéine va finir par s'accumuler dans les cellules, en l’occurrence dans les neurones moteurs. D’ailleurs, cette accumulation va se propager de cellule en cellule. Et c’est cette surproduction d'une protéine anormale par le gène muté qui va être toxique pour le neurone moteur et donc induire sa dégénérescence.

Le but de ces thérapies géniques, ce n'est donc pas d'aller remplacer le gène comme pour d'autres maladies génétiques, mais c'est justement d'aller bloquer ce gène pour l'empêcher de produire ces protéines qui, sinon, vont s’accumuler.

Pour empêcher le gène de produire cette protéine dépliée, on lui envoie donc une petite séquence d'ADN ?

C'est tout à fait cela, la séquence d’ADN va aller reconnaître ce mauvais gène et bloquer son fonctionnement. L’une des contraintes est que l’on ne peut pas donner ces oligonucléotides par voie orale, ni même les injecter dans le sang, sinon ils n'arriveraient pas à atteindre les motoneurones dans le cerveau et la moelle épinière, qui sont bien protégés. C’est pour cela qu’on les injecte dans le liquide céphalo-rachidien qui entoure le système nerveux central. Et lorsqu’on injecte dans ce liquide céphalo-rachidien, la pénétration se fait beaucoup plus facilement dans les motoneurones, parce qu’il faut vraiment que cela pénètre dans les motoneurones pour agir sur le gène.

La thérapie génique que vous nous décrivez, les scientifiques savent-ils déjà l’administrer ?

Oui, nous avons les outils technologiques pour le faire. Cette thérapie a montré de façon certaine son efficacité dans d'autres maladies. On parle beaucoup des maladies hématologiques - dans lesquelles elle a vraiment été un succès très important -mais il y a également d'autres maladies neurologiques. Je pense notamment à l’amyotrophie spinale infantile cette maladie très grave qui touche les enfants et que, maintenant, on arrive à traiter avec ce type d’oligonucléotides anti-sens. Un médicament est commercialisé et cela a complètement changé le pronostic de cette maladie.

Cela veut-il dire qu’on va petit à petit arriver à guérir la SLA, la maladie de Charcot?

Alors, l’objectif n'est pas de guérir la SLA. L’objectif est de ralentir l'évolution de la maladie, voire, dans le meilleur des cas, de la stabiliser. Pour guérir la maladie, il faudrait avoir la capacité de remplacer des motoneurones qui ont dégénéré. Or cela, on ne sait pas encore le faire.

Le cellules du système nerveux ne se multiplient pas ou très peu. Il y a certains neurones un peu particuliers qui ont cette capacité. Mais en tout cas, pas de façon suffisante pour remplacer des cellules qui ont disparu. Donc pour simplifier, ce qui a été perdu en motoneurones est perdu et ne pourra pas être récupéré par une thérapie conventionnelle.

En revanche, c’est la perspective que pourraient ouvrir des traitements par cellules souches. On espère pouvoir apporter des cellules qui vont se différencier en neurones. Mais nous en sommes encore loin. Parce que ces cellules, il faut qu'elles arrivent au bon endroit. Et puis, il faut qu’elles s'intègrent dans le fonctionnement complexe du système nerveux.

Arrive-t-on néanmoins à fabriquer in vitro des cellules du cerveau ? Parvient-on à partir de cellules souches à faire en sorte qu’elles se différencient et deviennent des cellules neuronales ?

C’est effectivement une chose qu’on sait maintenant très bien faire en laboratoire. C'est vraiment de la technologie. Par exemple, on peut simplement prélever des cellules au niveau de la peau, des fibroblastes , et faire en sorte qu’elles soient dé-différenciées, dé-spécialisées en quelques sortes, pour devenir des cellules souches dites "totipotentes" , c'est-à-dire capables de se transformer en n'importe quelle autre cellule. Par des manipulations de laboratoire, on les différencie alors en neurones et en l'occurrence en motoneurones.

C'est quelque chose de très important parce que cela permet d'avoir des nouveaux modèles de la maladie, parce qu'on sait que les modèles animaux sont très imparfaits. On peut donc avoir, à partir de cellules de patients affectés de la maladie, un modèle de cette maladie en laboratoire.

Cela offre la possibilité d’une part de mieux comprendre la SLA et d’autre part, d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques, voire de pouvoir tester des médicaments sur ce type de cellules !

On peut imaginer qu’on prendrait une cellule de la peau, qu’on la transformerait en cellule souche, puis en motoneurones chez un patient donné. Et chez ce patient, on testerait l'effet de différents médicaments pour choisir celui qui est le plus efficace.

Ce serait comme si en laboratoire, on pouvait disposer d’un cerveau de synthèse ?

Cela se fait en laboratoire et c'est de la médecine personnalisée, qui est déjà une réalité en oncologie. Pour chaque patient, on pourrait avoir le traitement le plus susceptible d’être efficace en fonction du profil propre de sa maladie, sachant en plus que la SLA est une maladie très hétérogène.

Il est probable qu’elle relève de mécanismes différents suivant les patients. D'ailleurs, on considère que c'est une simplification de parler de sclérose latérale amyotrophique. Certains disent qu'il faudrait parler "des SLA" au pluriel, d’où l'importance d'avoir ces traitements qui sont personnalisés, ou au moins adaptés à certaines formes de la maladie.

Vous parliez d’un essai clinique de phase trois, cet essai a-t-il permis de voir une amélioration de l’état des malades ?

Nous avons eu les résultats de cet essai thérapeutique cette année. C’est un essai qui suscitait beaucoup, beaucoup d’espoir. Il portait donc sur les formes familiales de SLA, liées aux gènes SOD1. On a utilisé cette approche d’oligonucléotides anti-sens administrés dans le liquide céphalo-rachidien et il se trouve que les résultats obtenus n’étaient pas à la hauteur des espérances qui avaient été portées.

On a parfois l'idée que ces nouvelles approches vont être miraculeuses. Or elles ne sont pas miraculeuses, elles marquent un tournant. C’est un changement de paradigme et c’est essentiel mais elles vont nécessiter des développements. Il va falloir améliorer les outils technologiques et également mieux définir à quel stade de la maladie on va intervenir.

Cet essai a été probablement décevant parce que les patients traités étaient à un stade déjà évolué de leur maladie et qu’on ne pouvait donc pas véritablement escompter un bénéfice important.

À lire aussi : Quand le diagnostic se fait attendre Écouter plus tard écouter 58 min

D'où l'importance, sans doute, de diagnostiquer très tôt. Peut-on intervenir tôt dans cette maladie?

C’est un point essentiel. C'est pour cela qu’on développe des outils pour diagnostiquer la maladie le plus précocement possible, sachant que nous souffrons pour l’instant d’un retard de diagnostic important. Nous travaillons sur des techniques d’imagerie cérébrale. Ou par la recherche de ce qu’on appelle des biomarqueurs qu’on pourrait arriver à doser dans le sang, comme les neurofilaments par exemple.

Arrive-t-on déjà à le faire?

On n'a pas encore trouvé le biomarqueur qui permettrait de répondre à cette question du diagnostic précoce. Et je pense - tout comme beaucoup d’autres - qu'on n'aura pas un outil miracle, mais que probablement, il faudra utiliser différents marqueurs. Comme c'est le cas d'ailleurs dans la maladie d’Alzheimer. Pour un malade Alzheimer, on va doser des protéines qui montrent un certain nombre d'anomalies et lorsque s’ajoute à cela des anomalies que l’on voit à l’IRM et qui sont évocatrices de cette pathologie et qu’elles sont aussi associées à des signes cliniques, alors on peut établir un diagnostic. Il faut souligner que la place du neurologue, donc du médecin, reste toujours essentielle dans ces maladies qui nécessitent un niveau d'expertise important.

Comme pour les patients atteints d’Alzheimer, c’est grâce à cette association d'indicateurs que nous allons améliorer notre capacité de diagnostic précoce de la SLA. Dans les années qui viennent, c’est tout à fait prévisible, nous aurons la capacité de la diagnostiquer plus tôt.