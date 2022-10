Marche contre la vie chère : quand les ménagères défiaient la police de Vichy et les Allemands

Combien de femmes, dans le cortège de la manifestation contre la vie chère, ce dimanche 16 octobre 2022 ? Depuis 2018, le casting des mobilisations habituelles s’est décalé et les femmes furent nombreuses, sur les ronds-points et dans les manifestations de gilets jaunes. Visibles et remarquées , alors que beaucoup d'entre elles n’avaient jamais manifesté ni connu d’engagement auparavant. Au point d'occuper une place importante, et pas si courante , dans les enquêtes de sciences sociales entamées depuis trois ans. Dans l’histoire pourtant, les femmes sont depuis longtemps les figures centrales des manifestations contre la vie chère qui se sont succédé sans jamais disparaître. Celle du 16 octobre 2022 en est une héritière tardive.

Ces manifestations féminines ancrées dans le quotidien nourrissent même un célèbre cliché historique : c’est suite à l’une de ces émeutes de subsistance, en 1789, qu’on lit depuis un siècle et demi que Marie-Antoinette aurait répondu : “Ils n’ont pas de pain ? Eh bien qu’ils mangent de la brioche !” La provocation était trop belle, en vérité : n’en déplaise à sa viralité jamais démentie, l’anecdote est fausse. Sa toute première apparition remonte aux années 1840, sous une plume satirique. Confortant un portrait de la reine en affameuse de son peuple, aveugle et sourde à la fois, la rumeur autour de cette soi-disant fulgurance ne cessera d'enfler. On la retrouvera, dans les années 1950, dans les Mythologies, de Roland Barthes.

La réplique de Marie-Antoinette n’est pas authentique. En revanche, les Parisiennes ont bien manifesté, en 1789, contre la vie chère et la famine. Un cortège, parti de Paris le 5 octobre, et revenu le lendemain, non sans avoir contraint le roi à quitter Versailles, est notamment resté comme un épisode majeur de la Révolution française. Plusieurs milliers de femmes, encadrées par la Garde nationale bientôt ralliée à leur cause, avaient ainsi marché sur Versailles pour protester contre les prix et la pénurie. Débarquant sous la pluie d’automne devant le bâtiment de la toute nouvelle Assemblée nationale, elles s’étaient immiscées ce jour-là au beau milieu d’un vote sur la libre circulation des céréales, avant d’être reçues en délégation par le roi, pour finalement forcer les grilles du château, aux premières lueurs du 6 octobre, et faire un retour triomphal dans la capitale. Elles avaient non seulement hissé la question de la subsistance tout en haut des revendications, mais ramené à Paris “le boulanger et la boulangère” - c’est-à-dire le couple royal.

Que les femmes se mobilisent du côté du ventre et de causes encastrées dans l’ordinaire du quotidien leur sera souvent préjudiciable. Longtemps, l’histoire des révolutions tardera à considérer comme d’authentiques révolutionnaires ces femmes qui passaient pour des révoltées du bon sens et du garde-manger plutôt que pour des militantes politiques aux nobles idéaux. Pourtant, les “mouvements de ménagères”, comme on le dit depuis leur mise en lumière par Danielle Tartakowksy, la grande historienne des manifestations , ne cesseront de voir le jour. L’historien Olivier Wieviorka a recensé pas moins de vingt-quatre départements où sont organisées des manifestations contre la vie chère et les réquisitions, au cours du seul hiver 1941-42. Pour le Parti communiste français, elles seront même un levier lorsqu'il s'agira de diversifier les façons de battre le rappel, en misant sur les femmes. Y compris pendant l’Occupation, et malgré la clandestinité, une fois paru au Journal officiel le décret ordonnant la dissolution du PCF, en septembre 1939.

Signé : "Un groupe de mamans du Nord"

Le thème du pillage par l’Allemagne hitlérienne affleure ainsi de bien des traces communistes de l’époque, comme ce numéro de L’Humanité daté du 1er mai, tirage spécial et parfaitement clandestin. Mais dans les archives du département du Nord, par exemple, l’historien Jean-François Condette a encore retrouvé un tract dactylographié, signé “Un groupe de mamans du Nord”, daté du 1er mai 1942 : les mères de famille des environs de la ville de Seclin, près de Lille, sont priées de se regrouper devant les mairies près de chez elles pour dénoncer les rations de pain. Et sur le tract, on peut lire : “Non content d’avoir livré la moitié de notre récolte 1941 à Hitler, Pétain, le défenseur de la famille française, fait un prélèvement sur la ration des mamans et des petits de France pour permettre au plus grand voleur que la terre ait jamais porté de continuer désespérément son œuvre de dévastation, de tuerie et de famine.”

Un mois plus tard aura lieu l’épisode le plus spectaculaire, auquel succéderont de nombreux ricochets qui nous permettent notamment d’en savoir davantage sur l’engagement des femmes dans la Résistance. La Bretonne Madeleine Marzin, adhérente du PCF elle aussi, défrayera la chronique pour une manifestation de femmes organisée le 31 mai 1942 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et de l’Odéon, en plein cœur de Paris. L’objectif de la manifestation était de protester contre les restrictions pratiquées par le magasin à la demande de l’occupant. Mais ce jour-là, rue de Buci, devant un magasin “Eco” où étaient mis de côté des tonnes de provisions aussi désirables que des kilos de sucre et un gisement de boîtes de conserve, Marzin, l’institutrice native de Loudéac, dans le centre-Bretagne, encouragera les femmes rassemblées dans la rue à se servir. Or le tout était en réalité destiné à l’Allemagne : c’était un stock de marchandises réquisitionnées.

Photographie de Madeleine Marzin, dans les archives de l'Assemblée nationale, où la communiste sera élue députée de la Seine, en 1951. - Assemblée nationale

"Cette maudite question du ravitaillement"

La manifestation avait été organisée par le Parti communiste, clandestin. L’initiative n’avait rien d’une bouffée soudaine : si la résistante qui devait initialement chanter “La Marseillaise” n’était pas venue, des tracts avaient été lancés d’un immeuble donnant sur le magasin. Sur le matériel de propagande de la résistance communiste, on pouvait lire ces mots : “Comment venir à bout de cette maudite question de ravitaillement. Nos budgets modestes ne nous permettent pas d’acheter au marché noir tant nous avons besoin de viande, de beurre, de pommes de terre." Il était question d'inflation puisque "[Seuls] les grands riches chez Maxim’s ou dans les tavernes chics peuvent payer un repas plusieurs centaines de francs.” On pouvait lire encore : “Comment résoudre ce problème angoissant ? Les boches emportent tout ou presque tout et ce qui reste nous passe bien souvent devant le nez. […] La vraie solution c’est de chasser les boches hors de notre pays, pour que les Français profitent enfin de ces produits de leur sol.”

Les manifestations de ménagères étaient bien des gestes de résistantes. Ainsi la date du 31 mai avait-elle été choisie avec soin et une fois venue la Libération, Madeleine Marzin expliquera : “Depuis le début de l’Occupation des anniversaires que, traditionnellement, le Parti communiste commémore : le 11 novembre, le 1er mai, le 14 juillet…, or le dernier dimanche de mai était celui où le Parti communiste commémorait la Commune de Paris.” La police, ce jour-là, avait chargé. Trois FTP (Francs tireurs partisans) protégeaient la manifestation, ils avaient riposté, des policiers avaient été tués. Les quatre résistants, dont Madeleine Marzin, seront arrêtés suite à cet épisode. Recherchée activement, la résistante était connue des autorités depuis que, dans les années 1930, le préfet des Côtes du Nord avait déjà fait consigner dans un rapport de police que lorsqu’elle revenait sur ses terres du côté de Lannion, l’institutrice désormais établie à la capitale, versait dans la propagande subversive. Et puis son frère, qui avait repris la boulangerie familiale à Plouaret-Tregor, s’était lié d’amitié avec l’écrivain Louis Guilloux en s’investissant, en 1937, pour le compte du Secours populaire, pour l’accueil des réfugiés espagnols qui fuyaient Franco.

La Résistance, affaire de "ménagères", affaire de "mégères"

Madeleine Marzin, elle aussi, comptera parmi les proches du couple Guilloux, à Saint-Brieuc. De dix ans leur cadette, on tombe sur les lettres de cette fille de Loudéac lorsqu'on rouvre la correspondance de Louis Guilloux, le fils de cordonnier de Saint-Brieuc. Elle avait eu la femme de l’écrivain Gallimard comme enseignante, avant de devenir institutrice à son tour. Simone, le personnage du livre Le Jeu de patience, que Louis Guilloux fera paraître en 1949, c’était elle, la meneuse du 31 mai 1942, un jour de pillage des stocks destinés à l’Allemagne hitlérienne. Mais c’est sous son vrai nom qu'on la retrouve dans les mémoires d’une certaine Lise London, dont les éditions du Seuil publieront le témoignage beaucoup plus tard, en 1995, sous le titre : La Mégère de la rue Daguerre. Souvenirs de résistance.

Dans cette autobiographie rédigée après avoir réchappé d'abord à la peine de mort parce qu’elle était enceinte, puis survécu à Buchenwald, Lise Ricol racontera la manifestation de ménagères qu’elle-même avait organisée le 1er août 1942. Mais aussi les faits d'armes de Madeleine Marzin, le 31 mai 1942. Le tout avait été savamment organisé par les femmes du PCF. Ricol de son nom à l’état civil, l’immigrée d’origine espagnole était la compagne d’Artur London. Elle aussi était membre du Parti communiste, et c’est à Moscou où elle travaillait comme dactylo pour le Komintern qu’elle avait rencontré London. Des années plus tard, il deviendra l’un des chefs des FTP-MOI (l’organisation de guérilla dont les lettres MOI signifient “Main d’oeuvre immigrée” et où l’on trouvait aussi Missak Manouchian ou Henri Krasucki, pour ne citer qu’eux).

Lise Ricol et Artur London, sur le plateau de l'émission "Les Dossiers de l'écran", le 14 décembre 1976. © Getty - François Lochon

Mais aux yeux de la police qui multipliera les coups de filet pour retrouver les ménagères, London aura d’abord été le mari de sa femme : arrêté tandis que la traque des ménagères s’intensifie, c’est pour son adhésion au Parti communiste qu’il sera condamné à dix ans de travaux forcés, puis envoyé en Allemagne. Tout à sa recherche des Parisiennes prêtes à braver les autorités pour dénoncer les réquisitions de nourriture, la police ne fera jamais le lien entre le couple London-Ricol et les FTP-MOI. Artur London échappera ainsi au peloton d’exécution du Mont-Valérien, et il finira la guerre, en 1944, à Mathausen, gravement tuberculeux mais rescapé alors qu’il était juif. Lorsqu'en 1970, le cinéaste Costa-Gavras adaptera le récit d’Artur London, L’Aveu, c’est Yves Montand qui endossera son rôle, tandis qu'à l'écran, Simone Signoret deviendra Lise Ricol. On les retrouve sur cette archive, filmés par Chris Marker, venu sur le tournage .

Tâche d'huile

Madeleine Marzin, quant à elle, avait vu sa notoriété exploser après l’opération de Lise Ricol, tandis que les initiatives féminines faisaient tâche d’huile. Dans les archives du journal L’Humanité, on lisait d’abord ceci, le 3 juillet 1942 : “Des policiers sans conscience qui osèrent s’attaquer à ces ménagères, agissant ainsi en valet docile des boches, se heurtèrent à des patriotes décidés et deux d’entre eux furent abattus.” Puis, un mois plus tard, et dans la foulée de la rue Daguerre, cet article du 7 août 1942 titré “Ménagères, servez-vous vous-mêmes”.

Condamnée à la peine de mort, sa peine avait été commuée en prison à vie par Philippe Pétain : Madeleine Marzin n’avait pas utilisé son révolver le jour de son coup de force sur les stocks de nourriture. Mais c’est dans Le Matin, un quotidien collaborationniste, que les nouvelles de la militante bretonne se précisent, le 21 août 1942 : ”L’institutrice qui déclencha la bagarre de la rue de Buci s’est évadée.” Aujourd’hui tombée dans l’oubli, Madeleine Marzin était ainsi déjà une figure célèbre de la Résistance. Et ce n’est pas pour rien si, avant sa biographie publiée cet automne 2022 (aux éditions Manifeste!) par Alain Prigent, correspondant du dictionnaire biographique militant Maitron dans les Côtes d’Armor, c’est Jean Maitron en personne qui avait commencé par publier sa notice biographique dans la grande Bible du mouvement ouvrier et du mouvement social , qui permet de raconter, cotes d’archives à l’appui, la trajectoire de très nombreux résistants, et de certaines résistantes.

A l’été 1942, Le Matin livrait des détails sur l’évasion de Madeleine Marzin, qui s’était produite lors de son transfert par la gare Montparnasse : “Alors qu’elle traversait la gare Montparnasse, elle s’éclipsa dans la foule et ne put être rejointe.” Le brigadier chargé de la surveiller ayant aussitôt grimpé dans un train, c’est une fois arrivé à Rennes qu’il avait été arrêté à son tour “pour complicité d’évasion par négligence”.

Le brigadier fuyard et les autres convoyeurs chargés de surveiller Madeleine Marzin écoperont de quinze jours de prison avec sursis, et la modicité de la peine en fera s’étranger la presse pétainiste. La protagoniste, quant à elle, reprendra la parole : la direction clandestine du parti recevra un rapport dactylographié par elle pour raconter les circonstances précises de son arrestation, son procès, sa détention, puis finalement son évasion. Saisis par la police, ce sont maintenant des sources pour les historiens et les historiennes, qui peuvent notamment travailler sur cet extrait de son témoignage, alors qu’elle regrettera d’en avoir trop dit sous la torture, rouée de coups durant plus de douze heures : “J’ai eu le temps, pendant les semaines où j’ai attendu la mort, car je ne croyais pas à la grâce, qui est une faute aussi lourde que ma condamnation à mort à mon avis, de réfléchir sur mon attitude. Je n’ai pas faibli par manque de courage. Si j’eus pensé que cela fût nécessaire, je serais au besoin morte sous les coups. Cependant, deux arrestations – peut-être trois – me sont imputables et quelle que soit la décision du Parti, je ne me pardonnerai jamais cela. – Manque à la discipline, à cause du matériel et des papiers chez moi. Je ne veux pas chercher de circonstances atténuantes. Il y a toujours des difficultés et je n’ai peut-être pas su trouver le temps d’y parer et d’assurer la sécurité de camarades que j’hébergeais ou dont j’avais la garde des papiers.”

Elle qui avait rejoint le PCF dans les années Trente après avoir adhéré à l’association des “Bretons émancipés de Paris” , écrira encore ceci : “Je suis à la disposition du Parti. Je ne me suis évadée que dans ce but. Et si au cours des luttes à venir il y a quelqu’un à sacrifier, je demande à être ce quelqu’un.” Mais à la Libération, le parti ne la sacrifiera pas : on la retrouve parmi les élus communistes au Conseil de Paris, et conseillère générale du département de la Seine, en 1945, alors que les femmes viennent d’obtenir avec le droit de vote celui d’être élues. Madeleine Marzin témoignera aussi devant la commission d’épuration de la police. Elles déclarera notamment ceci, en 1945 : “J’ai été frappée à coups de nerf de bœuf et à coups de matraque sur tout le bas du corps, notamment sur les fesses, les jambes et même les doigts de pieds, j’ai également reçu des gifles”, et portera plainte contre les inspecteurs qui s’étaient chargés de l’arrêter. En 1951, Madeleine Marzin deviendra députée de la Seine . L’institutrice costarmoricaine militera toute sa vie au PCF et en 1961, l’OAS plastiquera son domicile, dans le XXe arrondissement à Paris, vingt après qu'elle est devenue célèbre, au croisement d’une rue où l’on manifestait contre la vie chère. En 1998, sa mort était annoncée dans L’Humanité.