Marilyn, Niger, Star Wars et Trintignant : la Session de rattrapage d'été

La moitié de l'été s'est déjà écoulée. Qu'il vente ou qu'il pleuve, les émissions de France Culture continuent de vous accompagner. En attendant la rentrée, faites une virée cinéma ce week-end en embarquant pour une Grande Traversée en compagnie de Marilyn Monroe, star parmi les stars, en écoutant la masterclasse donnée par Wim Wenders, ou encore en piochant dans notre série consacrée à ces films qui ont changé le monde. Et si vous n'avez pas le cœur au grand écran, préférez une réflexion autour du pacifisme, avec Bertha von Suttner, première femme prix Nobel de la paix en 1905, ou l'écoute des Poèmes à Lou d'Apollinaire lus par Marie et Jean-Louis Trintignant en 2003. L'actualité n'est pas oubliée, qu'il s'agisse du coup d'Etat au Niger ou du débat sur la liberté de la presse. Bonnes écoutes ! 🎧 Pierre Ropert

Les séries d'été

Marilyn Monroe dans le film "Le Prince et la danseuse". © Getty

👱🏻‍♀️ Moi, Marilyn. Une créature de pellicule et de papier glacé ? Chanteuse, actrice, poète : qui est réellement Marilyn Monroe ? De sa soif de reconnaissance à sa mort, la star était racontée, cette semaine, par de nombreuses personnalités. Et si vous n'en avez pas eu assez à l'antenne, ce ne sont pas moins de 20 épisodes qui attendent les amateurs. (Grande Traversée : Moi, Marilyn, 20 x 55 min)

🕊️ Militante de la paix. Aristocrate autrichienne affranchie des conventions, intellectuelle indépendante des courants littéraires viennois, Bertha von Suttner (1843-1914) a reçu le prix Nobel de la paix en 1905 pour son combat pacifiste. Cette écrivaine avait pressenti l’engrenage fatal dans lequel la course aux armements et les rivalités nationalistes allaient plonger l’Europe. Et militait pour la paix, avant même l'éclatement de la Première Guerre mondiale. (Avoir raison avec... Bertha von Suttner, 5 x 30 min)

👗 L'élégance dissidente. Femme de mode, passionnée par l'architecture industrielle et les matériaux pauvres, Andrée Putman (1925-2013) a longtemps été considérée comme la grande dame de la décoration et, à l'étranger, comme l'incarnation de l'élégance parisienne. Elle fut également une "regardeuse" sensible, dotée d'un humour et d'une délicate politesse, loin du personnage hiératique souvent présenté. ( À voix nue, 5 x 28 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Des manifestants brandissent un drapeau nigérien lors d'une manifestation à l'occasion de la fête de l'indépendance à Niamey, le 3 août 2023. © AFP

🇳🇪 Putsch au Niger : le Sahel ébranlé. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de connaître un coup d'État après que la garde présidentielle a renversé Mohamed Bazoum mercredi 26 juillet. Dans cette région du Sahel déjà gangrenée par l’autoritarisme, la démocratie en tant qu'instrument permettant le progrès est constamment remise en cause. (L'Invité(e) des Matins, 38 min)

📰 Médias : comment se passer des milliardaires ? L’arrivée de Geoffroy Lejeune au Journal du Dimanche le 1er août, malgré la grève des salariés de l'hebdomadaire, réactive les débats autour de l’indépendance des journalistes et des médias en général. Comment le financement d’un média influence-t-il le contenu qu’il propose ? (Le Temps du débat d'été, 44 min)

🚀 Et le space opera fut. À sa sortie en 1977, Star Wars illumine les écrans. Dès la première scène, le premier opus de la saga de George Lucas révolutionne le son, mais aussi l'espace, lorsque les spectateurs entendent le rugissement du Millenium Falcon, avant qu'il ne passe au-dessus de leur tête. (Les Films qui ont changé le monde, 59 min)

🤖 L'IA fait son cinéma. L'intelligence artificielle ne cesse de s'étendre dans le cinéma : montage, effets spéciaux, doublage, et jusqu'à la réalisation. Son omniprésence inquiète, au point d'être devenue un point de revendication majeur parmi ceux qui ont déclenché la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood. ( Le Reportage de la rédaction, 4 min )

Les "Poèmes à Lou" lus par les Trintignant

Marie et Jean-Louis Trintignant lisant "Poèmes à Lou". © Getty - Jeremy Bembaron

"Je donne à mon espoir mon cœur en ex-voto. Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt." En mai 2003, Jean-Louis Trintignant, fou de poésie, créait le spectacle Poèmes à Lou d’Apollinaire avec sa fille Marie Trintignant. Quelques mois plus tard, Marie Trintignant mourait à Vilnius dans des conditions dramatiques. Réécoutez leur lecture, au Théâtre des Amandiers, de ce recueil de poèmes dédiés à Louise de Coligny-Châtillon.

🎭 Jean-Louis et Marie Trintignant lisent "Poèmes à Lou" d'Apollinaire (Fictions / Théâtre et Cie, 24 min)

La citation : Wim Wenders

Wim Wenders, en 1997. © Getty - Leonardo Cendamo

"Le cadre, c'est un mot-clé pour moi parce que c'est par le cadre que tout a commencé. Quand j'étais petit, j'étais le seul enfant de six ans qui entraînait ses parents dans les musées pour voir des peintures, et pas l'inverse. J'ai compris très tôt que la beauté avait besoin d'un cadre. Et que ce qui était hors cadre, on ne pourrait jamais le voir."

Wim Wenders compte parmi les plus grandes figures du cinéma contemporain. Fort d'une œuvre débutée dans les années 1970, il a dirigé nombre de films qui ont marqué l'histoire du 7e art comme Alice dans les villes, L’Ami américain, Paris, Texas (Palme d’or à Cannes en 1984) ou encore Les Ailes du désir. Avec une régularité de six ou sept films par décennie, soit un total de 36 films en 50 ans de carrière, le réalisateur allemand n'a eu de cesse de se réinventer.

📽️ Wim Wenders, du cinéma à la photographie (Les Masterclasses, 59 min)

Cette session de rattrapage estivale s'arrête ici. On vous laisse avec quelques réflexions sur la philosophie du tatouage pour essayer de saisir une pratique qui joue de la plasticité infinie du corps, mais qui se fait parfois appropriation ostentatoire d'un motif. Que vous soyez tatoué d'une ancre, d'une fleur ou d'un mandala secret, faites le point en compagnie de Kant, de Johann Gottlieb Fichte et de Claude Lévi-Strauss. À la semaine prochaine !