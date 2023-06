Marta Cuscunà, marionnettiste féministe

Elle arrive seule sur scène, en robe de mariée, le sourire aux lèvres. Seule ? Pas tout à fait puisque l’artiste italienne Marta Cuscunà est accompagnée de ses marionnettes , à qui elle prête sa voix et ses mains. Ce n’est pourtant pas le théâtre d’objet qu’elle visait pendant sa formation à l’École européenne pour l’Art de l’Acteur, mais plutôt le music-hall. Mais sur les conseils du directeur de l’école et grâce à une bourse, elle a pu suivre les deux cursus en parallèle.

Au début de sa carrière, le choix des marionnettes était d’abord pour Marta Cuscunà dicté par des contraintes d'ordre économique. “L’idée était de monter un spectacle avec plusieurs personnages mais de n'avoir qu'une seule personne à payer !” explique l’artiste. La contrainte financière a même conditionnée la confection des marionnettes : “Je donnais à ceux qui les conçoivent une seule consigne : qu’elles puissent tenir dans le coffre de la voiture de mes parents, avec lequel je partais en tournée.

Publicité

Dans le cadre de l a Biennale internationale des arts de la marionnette à Paris, qui se tient du 10 mai au 4 juin, Marta Cuscunà présente trois de ses spectacles.

"La simplicité trahie" - 2012 - Alessandro Sala Cesuralab

La révolte gronde au couvent

Les luttes des femmes dans l’histoire sont au cœur des spectacles de Marta Cuscunà. Dans “La simplicité trahie” (2012), la metteuse en scène retrace l’histoire des Clarisses d’Udine, une communauté religieuse italienne du XVe siècle, qui a développé un espace de contestation, de liberté de pensée, inédit pour les femmes de cette époque. Grâce à sept marionnettes représentant ces religieuses, Marta Cuscunà nous emporte dans une histoire a priori éloignée de notre réalité contemporaine mais “qui a quand même beaucoup d’analogies avec des situations dues au patriarcat que peuvent vivre les femmes aujourd’hui”, explique-t-elle.

Dans ce spectacle, Marta Cuscunà décrit avec beaucoup d’humour le destin des jeunes filles de l’époque. En se mettant dans la peau de chaque prétendante, elle évalue leur physique et proclame, en fonction, le verdict du destin qui les attend : le mariage ou le couvent. “Encore aujourd’hui on trouve d’une façon parfois souterraine l’idée que la beauté est une unité de mesure de la valeur d’une femme”, ajoute l'artiste.

Marta Cuscunà dans son spectacle "La simplicité trahie" (2012) - Alessandro Sala Cesuralab

Après que la "sentence" a été proclamée sur scène, on suit le destin de ces nonnes fraîchement entrées au couvent. Elles discutent de leur condition et espèrent pouvoir en sortir un jour. Un exercice choral dans lequel Marta Cuscunà endosse plusieurs personnalités, que la marionnettiste réussit grâce à ses nombreux entraînements devant un miroir pour apprivoiser chacun des personnages. “J’enregistre des voix que j’entends dans la vie quotidienne, ou au cinéma, pour ensuite pouvoir les imiter” précise-t-elle.

Pixar et Tim Burton

A ce moment-là du spectacle, la mise en scène n’est pas choisie au hasard : les jeunes nonnes sont installées sur une barre en fer, comme collées les unes aux autres. Ce dispositif, Marta Cuscunà l'a imaginé au départ pour des questions pratiques pour puvoir manipuler plus facilement les marionnettes. Mais elle explique s’être inspirée de l’ouvrage “L’Enfer monacal” écrit par l'une de ces Clarisses, Arcangela Tarabotti (1604 – 1652) et dans lequel les religieuses sont comparées à de "petits oiseaux englués, à des figures mortifères. C'est vraiment comme ça qu’elle les décrit : pourvues d'un visage cadavérique et décrépit". En effet, au XVe siècle, les monastères étaient des lieux malsains où l’on enfermait et oubliait les femmes.

L’inspiration de ses marionnettes, Marta Cuscunà l'a puisée aussi dans la mariée des “Noces funèbres” de Tim Burton et du court métrage “For the birds” de Pixar où l’on voit toute une rangée d’oiseaux posée sur un fil électrique.

L’humour : une arme efficace

Les dialogues imaginés entre les nonnes prêtent à sourire. Notamment lorsque l’Inquisition, incarnée par la tête d’un écclésiastique aux yeux exorbités, cherche à les faire taire lors d’un procès imaginaire. “L’aspect humoristique était important pour coller à l’état d’esprit des protagonistes. Et je pense que c’est une arme efficace pour aborder les enjeux du féminisme avec un public qui pourrait être encore sceptique par rapport à ces questions”, assure l’artiste.

À réécouter : Création d’un label national pour la marionnette Affaire en cours Écouter plus tard écouter 7 min

"La simplicité trahie" constitue le premier volet d'une trilogie que l'artiste a poursuivi avec “Sorry, boys” (2015) et “Il canto della caduta” [Le Chant de la chute] (2018), deux autres histoires de luttes féministes. “Sorry, boys” raconte l’histoire de 18 lycéennes de Gloucester, dans le Massachussets, qui concluèrent en 2008 un pacte pour planifier une grossesse aux mêmes dates pour chacune d'entre elles. Et élever les enfants à venir dans une communauté féminine. Dernier volet de la trilogie, “Il Canto della caduta” retrace la façon dont une société matrilinéaire du nord-est de l’Italie a été bousculée par l’arrivée d’un roi étranger et belliqueux. “Ce sont des histoires avec des personnages qui, à des époques et des lieux différents, ont déployé des stratégies pour combattre le système patriarcal, et qui ont eu le courage de trouver pour elles-mêmes, et pour les autres, un monde qui pourrait les inclure. C’est encore utile aujourd’hui pour toutes les personnes laissées de côté par le système patriarcal”, estime Marta Cuscunà.