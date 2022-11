Suite aux succès des podcasts Mécaniques du complotisme (plus de 3,6M de téléchargement depuis son lancement en mars 2020), Mécaniques du journalisme (plus de 3,2M de téléchargements depuis oct. 20), ou encore Mécaniques des épidémies (plus de 700K téléchargements depuis avr. 22) ..., France Culture lance une nouvelle collection pour mieux comprendre le vivant. Marc Mortelmans*, journaliste, ancien guide d’expédition au Chili et plongeur sous-marin, est le conteur de cette exploration dont la première saison est dédiée au loup.

La biodiversité et l’environnement sont au cœur des enjeux de notre époque. Pour mieux comprendre le subtil rôle des espèces dans leurs milieux, leur stratégie de vie, les secrets de leur adaptation ou les dangers qui les menacent, ce podcast consacre chacune de ses saisons à l’évolution d’une espèce et aux conséquences directes et indirectes de ses transformations.

Comment concevoir un équilibre des espèces, qui préserve la vie, sans passéisme ni catastrophisme ? Quelles sont les conséquences de leur disparition, mais aussi de leur réapparition, voire de leur invasion ? Chaque saison, Marc Mortelmans, avec l’aide d’un expert ou d’une experte, explorera les grandes lois du vivant et ses mécanismes.

*Marc Mortelmans est journaliste, réalisateur, vulgarisateur et créateur de podcasts. Après avoir travaillé entre autres en presse écrite et en télévision, il a voyagé et exploré le monde vivant pendant dix ans. D’abord comme professeur et guide de plongée (Mer Rouge, Honduras, Costa Rica et Galapagos) puis comme guide d'expédition dans les Andes. En mai 2020, il a lancé Baleine sous Gravillon, un podcast natif dédié au vivant.

Saison 1 : Le loup

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produit par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, conseillère au programme : Camille Renard.

Episode 1 : Le loup, un ami devenu ennemi

A la préhistoire, le loup devient la première espèce domestiquée par l'homme, donnant naissance au chien. Passant du statut d’ennemi à celui d’ami, ses membres restés sauvages cristallisent en retour peurs et fantasmes. Quels ont été les mécanismes qui ont permis cette alliance et leur désunion ?

Episode 2 : La meute à la conquête du monde sauvage

L'évolution des loups a fait d'eux des super prédateurs. Mais comment ont-ils survécu aux glaciations, aux massacres et aux catastrophes ? C'est la meute, le collectif, qui a permis aux loups de conquérir ce monde ?

Episode 3 : Ces loups qui font pousser des arbres

Les bienfaits du loup dans la mécanique du vivant ont été constatés, notamment lors de la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone en 1995, qui par des effets en csacade, a fini par transformer la géographie physique du parc. Quel rôle tient le loup dans l’écosystème ? A quoi servent les grands prédateurs dans le monde sauvage ?

Episode 4 : Loup / élevage : comprendre cette guerre

Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups sur les troupeaux. Les tensions entre pro et anti-loups sont plus que jamais d’actualité. Quelles sont les solutions pour tempérer ces attaques ? Et quel est l’avenir pour le loup en France ?

