Mèche insolente et corps moulé par un sous-pull : l'histoire sexiste des grèves d'ouvrières

La grève qui dure chez Verbaudet depuis le 20 mars 2023 est devenue emblématique des mobilisations féminines. D'une part parce qu’une majorité des grévistes, comme du personnel, sont des femmes. Mais sans doute aussi parce que depuis le 31 mars 2023, date de l'élection d'une nouvelle secrétaire nationale à la tête de la CGT, la confédération s'affiche désormais sous les traits de Sophie Binet sur les piquets de grève. Toutefois il ne s’agit pas seulement d’image, ni de visages. Si les ouvrières du fabricant d’articles de puériculture basé dans le Nord posent aux médias la question de ce que peut être une grève de femmes, c’est aussi parce que les femmes n’écopent pas du même sort que les hommes, y compris au sein des classes populaires. Elles sont ainsi plus nombreuses à vivre de temps partiels, dans l’industrie comme dans d’autres secteurs, et plus nombreuses aussi à galérer pour obtenir, comme c’est le cas chez Verbaudet, des augmentations de salaires - notamment parce qu’elles sont moins bien reconnues dans des qualifications ouvrières plus rémunératrices.

Chez Verbaudet, six décennies d’existence au compteur, les femmes représentent 80% du personnel. Les salariées mobilisées soulignent que la plupart d’entre elles sont au SMIC, ou juste au-dessus, dans cette entreprise où le nouvel accord collectif a mis le feu aux foudres en entérinant 0% d’augmentation, en dépit d’une inflation carabinée.

En 2023, de telles proportions ne sont ni rares, ni nouvelles. La vulnérabilité des ouvrières, en matière de pouvoir d’achat ou de statut, est même une tendance au long cours sur le marché du travail. Pourtant, depuis plus d’un siècle et à peu près à chaque mobilisation d’un secteur majoritairement féminin, une kyrielle d’articles voit le jour, qui soulignent la survenue d’une “grève de femmes”, comme s’il n’était ni naturel ni habituel que des ouvrières s’engagent dans un conflit social.

Souvent, c’est d’abord parce que ces mobilisations éclosent dans des secteurs massivement féminins qu’on parle de “grèves de femmes”. Mais parce qu’il se trouve que les femmes sont plus nombreuses à occuper des postes moins rémunérateurs et souvent moins qualifiés, ces conflits sociaux posent aussi la question d’un sort spécifique des travailleuses. Se demander si ces ouvrières, chez Verbaudet cette année ou dans la chaîne d’hôtel Ibis précédemment, se mobilisent en tant que femmes, ou en tant que membres d’une classe moins bien lotie, luttant pour sa dignité ou son pouvoir d’achat, suppose de faire de la place à l’idée que la classe ouvrière se conjugue aussi au féminin. Or ce fut longtemps un angle mort du côté des organisations syndicales, comme d’ailleurs des médias, et de certains récits d’histoire sociale.

Des relieuses aux sardinières de Douarnenez, les prémices de la grève au féminin

Les femmes, pourtant, mènent de longue date des mobilisations, dont certaines, victorieuses, demeurent méconnues - et c’est évidemment édifiant. C’était le cas par exemple des relieuses, juste avant la Commune de Paris et alors que l’étau juridique commençait à se desserrer sur le mouvement ouvrier.

Ainsi en 1865, la relieuse Nathalie Le Mel avait obtenu, à l’occasion d’une des toutes premières grandes grèves de l’histoire sociale en France, l’égalité de salaire pour les hommes et les femmes dans les ateliers de reliure, et puisé au passage un prestige sans équivalent auprès des ouvriers et des ouvrières, qui lui feront confiance et s’engageront nombreuses derrière elle dans la Commune en 1871. Mais en 1924, les Penn sardin, à Douarnenez dans le Finistère, avaient aussi gagné leur combat pour une revalorisation des salaires, vingt ans après leurs aînées qui dès 1905 s’étaient mobilisées pour être payées à l’heure, et non à la centaine de sardines à étêter, à emboîter. Au bout d’un mois et demi de grève, et moyennant un saut sur l’échelle de la conflictualité avec des tirs à balles réelles et des blessés graves, les sardinières avaient fini par obtenir un mieux disant. Les heures supplémentaires et le temps de présence réel allaient en particulier être pris en compte, en plus d’un tarif de nuit.

Dans ces deux précédents illustres, les ouvrières s’étaient mobilisées à la fois localement, et à l’échelle d’un secteur bien cisconscrit. Toutefois, les grèves au féminin sont loin d’avoir été toujours aussi bornées, qu’elles soient encadrées par des syndicats ou pas. En 1936, ainsi, bien des femmes seront des grandes mobilisations, et souvent bon nombre d’entre elles n’étaient ni affiliées, ni encartées. Pourtant, c’est en lisant l’historienne Michèle Zancarini-Fournel par exemple qu’on prend la mesure de ce que le passage par la moulinette de la négociation institutionnelle fera au sort des femmes : qu’elles travaillent dans les grands magasins par exemple, où elles s’étaient massivement mobilisées notamment, ou à l’usine, les femmes seront les grandes perdantes des négociations des accords collectifs. C’est dans la foulée des grandes grèves de 1936 que verront en effet le jour ce qui restera connu sous le nom d'“Accords de Matignon”. C’est-à-dire un vaste chantier de négociation sur les conventions collectives, qui se révéleront défavorables aux femmes. L’historien Morgan Poggioli précise en effet que c’est dans le sillage immédiat des Accords de Matignon que les ouvrières verront gravées dans le marbre des inégalités de genre colossales : cette année 1936, leurs salaires finissent 20 à 25% inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Cet écart est directement imputable à la distribution sexuée des rôles dans l’industrie, et au fait que c’est à des postes moins qualifiés, et aussi symboliquement moins porteurs, qu’on inscrira le femmes à la faveur de ces négociations collectives qui débouchent sur la codification des métiers et des fonctions à l’usine.

Si les femmes furent les grandes oubliées des grèves des années Trente, c’est aussi parce que dans l’imaginaire collectif, l’ouvrier ou le travailleur était d’abord un homme. Statistiquement, cette représentation ne résiste pas aux faits et à leur histoire longue. Dès le XIXe siècle, le monde ouvrier était aussi un monde d’ouvrières. Le secteur de l’industrie textile, dès avant la naissance des grandes manufactures, a une histoire féminine. Mais parce le mouvement ouvrier, avant même la naissance officielle des syndicats, s’est structuré en se fracturant sur le droit au travail des femmes, Pierre-Joseph Proudhon en tête, la classe ouvrière fut durablement pensée au masculin neutre. Si l’on a souvent oblitéré le nom des meneuses de grève, y compris lorsqu’elles ont eu gain de cause, c’est parce qu’elles furent souvent doublées sur leur gauche par des représentants syndicaux qui étaient des hommes. La sociologie des mobilisations a montré de longue date en effet que les fonctions de représentation étaient occupées par des hommes, y compris parfois dans des secteurs massivement féminins - et d’ailleurs chez Verbaudet, on a découvert avec la violence et les intimidations dont il faisait les frais que le délégué syndical était un homme.

Lorsqu’on lit le travail passionnant de deux chercheuses, Fanny Gallot, historienne, et Eve Meuret-Campfort, sociologue, auprès de l’usine Chantelle de Saint-Herblain, près de Nantes, on comprend que c’est précisément parce que les femmes étaient dans un entre-soi 100% féminin que certaines ouvrières ont pris des mandats syndicaux, se sont rompues à la lutte sociale, et ont mené plusieurs batailles en leur nom propre. Et notamment cette grande grève de 1981, qui n’était pas la première depuis les années 1960, mais qui marquera durablement l’histoire de ce fabricant de lingerie, formidable poste d’observation pour attrapper les questions de genre dans l’histoire des mobilisations ouvrières. Chantelle, en effet, était un lieu de non-mixité. Mais ce que montre par exemple le livre d’Eve Meuret-Campfort, Lutter comme des mecs, paru aux éditions du Croquant en 2021, ou des articles co-signés par les deux universitaires et tout aussi passionnants , c’est que cette non-mixité était d’abord de fait - bien davantage qu’un mot d’ordre, un horizon ou un pré-requis. Ces ouvrières étaient entre femmes parce que ce secteur de la lingerie s’était structuré avec l’idée que ce qu’on y fabriquait exigeait une minutie et une dextérité typiquement féminines : on y avait naturalisé des qualités genrées. Mais parce que, chez Chantelle comme dans d’autres usines du secteur, la plupart des postes de travail étaient dévolus à des “OS”, ces ouvriers spécialisés moins bien payés que les “ouvriers qualifiés”, les ouvrières étaient aussi dans une position de relégation à l’intérieur même de la classe ouvrière. Les représentations qu’on s’était faites d’elles, et bien sûr la manière dont la formation obéissait elle aussi à un partage genré des chances et des projections, les avait cantonnées à des postes moins rétribués, moins valorisés, et moins bien lotis en termes d’évolution de carrière.

Les “filles de Chantelle”

Pour autant, ces ouvrières de Chantelle, qui pour la plupart vivaient en situation maritale, s’étaient-elles mobilisées en tant que femmes ? En fouillant dans les archives, les deux chercheuses ont découvert que sur un brouillon de matériau militant, le mot “femme” avait finalement été biffé, remplacé par le terme “ouvrière”. En entretien, les “filles de Chantelle” comme on dira en 1981, expliqueront même massivement aux deux chercheuses durant leur enquête qu’elles ne s’étaient jamais mobilisées “en tant que femmes”, et que le mot “féministe” leur paraissait bien trop hostile aux hommes. Femmes mobilisées entre elles, elle l’étaient ainsi davantage par la force des choses et la réalité du nombre, bien plus que par choix féministe ou stratégie militante. Si dès 1979, la pionnière des études de genre, la sociologue Margaret Maruani à qui la sociologie du travail doit tant, invente le terme de “féminisme ouvrier”, bien des ambivalences que cette précurseuse notait à l’époque étaient loin d’avoir disparu lorsque Fanny Gallot ou Eve Meuret-Campfort reprenaient l’enquête dans les années 2010.

Pourtant, parce que ces ouvrières, qui en moyenne avaient deux enfants chacune (seules celles qui étaient célibataires n’en avaient pas), devaient jongler entre la cadence d’une occupation d’usine et le quotidien d’une vie de femme et les contraintes concrètes et tangibles qui allaient avec, faire grève ne signifiait pas la même chose que pour des ouvriers de sexe masculin. Dans des milieux professionnels où l’entre-soi est plus masculin, les sciences sociales ont montré que le quotidien de la lutte devait beaucoup aux femmes, qu’elles soient ouvrières ou épouses. Chez Chantelle, se mettre en grève impliquait de se poser la question de la garde des enfants, et du travail domestique. Autant de questions que les grandes centrales syndicales avaient longtemps rénaclé à poser en pleine lumière. Et si à la fondation du MLAC, on retrouve Jeannette Laot, alors vice-présidente de la CFDT, il faut regarder dans le détail des tractations internes pour découvrir qu’en réalité, elle avait négocié avec sa confédératon de pouvoir y adhérer et y militer en son nom propre. A l’inverse, les ouvrières étaient souvent moins représentées dans les rangs des premières organisations féministes, et chez Chantelle par exemple, deux ouvrières précocément engagées dans la lutte pour les droits des femmes avaient largement échoué à faire prendre la greffe dans l’enceinte de l’usine.

En 1936, les femmes mobilisées dans les grandes grèves avaient échoué à faire valoir leurs droits : à défaut d’obtenir le droit de vote, elles avaient conquis la citoyenneté seulement en entreprise en obtenant le droit d’élire ou de se faire élire comme représentantes du personnel. A l’époque, l’une des grandes figures des grèves s’appelait pourtant Martha Desrumeaux , ouvrière textile et militante affiliée à la CGTU comme d’ailleurs la plupart des figures féminines pionnières à l’époque. Pourtant, l’image des ouvrières mobilisées s’imprimait mal, comme le montre cet extrait d’un article de la journaliste Henriette Nizan, qui avait écrit - en vain - : “Qui oserait encore dire que les femmes ne vont pas en avant, qui oserait refuser à ces femmes, qui ont pris leur responsabilité dans la grande lutte qui se termine maintenant, l’égalité des droits ?”

"Jeune séquestratrice moulée dans son pull vert"

Un demi-siècle plus tard, la mobilisation pour les droits des femmes, et avant elle, le droit au suffrage, étaient passés par là. Pourtant, le 8 décembre 1981, dans les colonnes de Libération, les ouvrières de chez Chantelle à Saint-Herblain étaient décrites en “petites femmes”, dont les “corps joyeux tourbillonnaient” face au directeur, viril et “fauve”. Sous la plume de Jean-Paul Cruze, qui avait participé à la création de l’agence de presse de Libération après s’être établi un temps à l’usine chez Beghin-Say en Loire-Atlantique, on pouvait suivre leur lutte, réduite au “triomphe des sourires sous la perfection lisse des maquillages” et lire par exemple qu’“une jeune séquestratrice, moulée dans un pull vert, mèche insolente en virgule sur le front”, prenait “ses désirs pour la réalité”.

C'est à ce type de représentations que les historiens et les historiennes doivent s'atteler lorsqu'ils cherchent à combler les vides de l'historiographie, et à restituer des trajectoires de femmes dans l'histoire longue des mobilisations sociales. Car à force de réduire le monde ouvrier à une figure masculine, en présumant que les femmes soit n'en étaient pas, soit ne s'étaient pas mobilisées, c'est tout un pan de l'histoire sociale qui est passée sous silence. Pourtant emblématique, et qui plus est victorieuse, l'histoire de la grande grève des Penn Sardin de 1924 dans la vingtaine de conserveries de Douarnenez avait ainsi fini par s'estomper dans la mémoire ouvrière, jusqu'à ce qu'un chant militant ne les remette en lumière . En 1925, moins d'un an plus tard, un document sans équivalent avait pourtant gravé sur papier et pour la postérité l'histoire de ce conflit qui montrait par l'exemple que des femmes qui travaillaient à l'usine pouvaient se mobiliser, et gagner.

C'est ce récit d'une trentaine de pages, que l'on doit à l'institutrice syndicaliste Lucie Colliard publiée par L'Humanité, et qui s'intitule "Une belle grève de femmes", qui fut longtemps l'unique trace de cette histoire sardinière, ouvrière et féminine tout à la fois. On peut encore découvrir cette archive sans équivalent en fouillant sur le site de l'université de Bourgogne , qui mène une politique numérique ambitieuse en matière d'archives ouvrières. Le seul livre d'historienne jamais consacré aux sardinières en revanche, est épuisé depuis longtemps, et désormais objet de bibliothèque : c'est Les Ouvrières de la mer, d'Anne-Denes Martin, paru en 1994 chez L'Harmattan qui le présente à l'époque comme un "récit" alors que son autrice, soucieuse de transmission et attentive aux angles morts, atteste d'une véritable ambition d'histoire orale. A l'époque, Anne-Denes Martin avait notamment arpenté les maisons de retraite de ce coin du Finistère pour partir en quête de cette mémoire effacée, et recueillir les souvenirs que pouvaient encore avoir les actrices de cette lutte de 1924.

Plusieurs décennies plus tard, c'est ce matériau qu'Anne-Denes Martin a accepté de confier à Anne Crignon, tandis que la journaliste partait à son tour en quête de la mémoire des Penn sardin. C'est elle qui fait paraître, chez Libertalia, Une belle grève de femmes, un livre mosaïque tramé à partir du récit de Lucie Colliard du même titre, d'archives de presse et des bribes d'histoire orale compilées par Anne-Denes Martin. Le moindre des mérites de ce petit livre un peu étrange qui paraît au moment même de la grève chez Verbaudet est de replacer la focale sur cette histoire finistérienne de 1924, trop méconnue, et la question des rapports de genre dans le monde ouvrier. On le referme toutefois en regrettant d'y trouver si peu de noms propres, et des actrices qui parlent pour elles-mêmes, pour une fois que les ouvrières en grève étaient au cœur d'une histoire. A moins que ce ne soit un excellent prétexte pour fouiller à nouveau dans cette histoire, et ouvrir l'article que l'historienne Fanny Bugnon a consacré (dans la revue Vingtième siècle) à la meneuse des sardinières, Joséphine Pencalet , en 2016. Un an à peine après la grève victorieuse à Douarnenez, elle avait été la première femme élue dans un conseil municipal en Bretagne.