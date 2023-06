Méduse, du monstre antique à l'icône féministe

C’est la figure la plus terrifiante de l’Antiquité , avec ses cheveux de serpents et son regard qui vous pétrifie. C’est aussi l’un des personnages les plus représentés dans l’art et un mythe vieux de 2 800 ans, toujours aussi vivace et toujours en évolution. L’une des toutes premières représentations de Méduse apparaît sur un vase de banquet du VIe siècle avant Jésus-Christ. Une représentation grotesque, assez éloignée de ce qu’on connaît aujourd’hui.

Skyphos attique à figures noires, vers 530-520 av. J.-C, Paris, musée du Louvre

Une figure d'altérité

Emmanuelle Delapierre, directrice conservatrice du musée des Beaux-Arts de Caen, décrit cette représentation archaïque où Méduse est représentée "comme une tête ronde mi-animale, mi féminine, mi-masculine. Elle a souvent une barbe et une moustache, des grands yeux écarquillés, deux canines, deux crocs de sangliers, elle est d’emblée complètement hybride. Dans le répertoire du banquet, elle représente l’altérité. C’est le moment où je ne suis plus moi-même. C’est lié à l’ivresse. Mais ça va jusqu’à l’altérité absolue qui est l'altérité dans la mort, le moment où je ne suis plus moi-même parce que j’ai basculé du côté des défunts."

Mais au fait, qui est vraiment Méduse ? On trouve la première mention de ce personnage mythologique dans l'œuvre d'Homère , au VIIIe siècle avant notre ère. Elle s’appelle Gorgo, incarne la furie guerrière, vit à la frontière du monde des vivants et des morts et suscite l’effroi chez les Grecs à la seule évocation de son nom.

Punie par Athéna

Derrière cette apparence terrifiante, Méduse, ou Gorgo, traîne une histoire tragique. Emmanuelle Delapierre explique que c’est "une des trois sœurs Gorgone, il y a Méduse, Euryale et Sthéno. C’est la seule des trois qui soit mortelle. Au départ, elle est censée être une très belle jeune fille, qui est punie par Athéna pour s’être unie avec Poséidon [chez les Grecs] ou Neptune [chez les Romains], dans un temple dédié justement à la déesse. Dans certaines versions, cette union avec Poséidon, Neptune, est consentie, voulue. Dans la version d’Ovide au 1er-2e siècle après J-C, c’est un viol."

Réfugiée dans une grotte obscure aux confins du monde, elle est débusquée par le héros grec Persée qui la décapite et se sert de sa tête comme d’une arme. Dès l’Antiquité, cette ambivalence entre le monstre et la figure féminine est bien présente. Au Moyen Âge , Méduse est éclipsée. Le mythe devient une allégorie du vice, dans une perspective chrétienne.

Si Méduse incarne le vice, Persée incarne au contraire la vertu. La conservatrice du musée ajoute qu'il y a "une lecture d’une étymologie erronée, qui fait qu’on rattache le terme de Gorgo au grec georgico qui veut dire agriculteur, qui est lié à la terre. Donc on considère que Méduse est une riche propriétaire, fille du roi Phorcys. Et donc on en fait une princesse immensément fortunée."

Du porte-bonheur à la femme fatale

À la Renaissance , la tête de Méduse est mise en avant dans la peinture, pour sa fonction apotropaïque, c’est-à-dire qu’elle dévie le mauvais œil et protège celui qui l’arbore, comme Persée. Léonard de Vinci aurait peint deux tableaux de Méduse, aujourd’hui disparus, dont on n’a que la description écrite, mais qui auraient inspiré de nombreux artistes de cette époque. Au XIXe siècle, le mythe séduit les romantiques, qui cristallisent un rapport conflictuel entre masculin et féminin. Ils font de Méduse l’archétype de la femme fatale, envoûtante et forcément dangereuse pour les hommes.

En 1975, l’autrice Hélène Cixous inverse cette tendance avec un célèbre essai, Le Rire de Méduse et fait du personnage une icône féministe en prenant "le contrepied et en affirmant que Méduse n’est pas effrayante, que Méduse est belle et que Méduse rit. Elle renverse la vision qu’on peut avoir d’une Méduse dangereuse, maléfique et elle fait de Méduse une représentante de la difficulté des femmes d’accéder à une parole publique, de se faire entendre."

Méduse à l'ère #MeToo

En 2010, Hélène Cixous commente ce texte, en disant que l’air est devenu étouffant pour les femmes et que "Méduse ne rit plus”. Voici Méduse à l’ère #MeToo, victime de viol par Poséidon. En 2020, l’artiste argentin Luciano Garbati installe une sculpture du personnage devant la Cour pénale de New York, où est jugé Harvey Weinstein . Dans cette version, c’est Méduse qui a décapité Persée…

Sculpture de Luciano Garbati à New York © AFP

Emmanuelle Delapierre explique que Méduse "est hybride, elle est sur un fil tout le temps. Elle est homme et elle est femme, elle est humaine et animale, elle est maléfique, elle est bénéfique. Elle est du côté de la vie, elle est du côté de la mort. Ce qui est fascinant aussi chez Méduse, c’est que c’est une métaphore visuelle de la puissance visuelle de l’art. On ne peut pas la regarder en face dans les yeux, la seule manière de dévisager Méduse, c’est de considérer son reflet ou sa représentation par l’art."