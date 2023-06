Méduse : le regard sociétal de la figure mythologique dans les arts, depuis vingt-sept siècles

Ambigüe et paradoxale, la figure mythologique de Méduse - appelée aussi Médusa ou la Gorgone - fascine les artistes et captive les spectateurs des multiples œuvres qui lui sont consacrées, depuis plus de 2 600 ans.

Symbole de terreur de par son regard pétrifiant toux ceux qui le croisent, elle devient un symbole de protection grâce à son masque fixé sur l'égide de la déesse Athéna, après avoir été décapitée par le héros Persée.

Symbole de mort, elle est aussi symbole de vie, puisque c'est de sa tête tranchée que naissent le cheval Pégase et le géant Chrysaor.

Du 13 mai au 17 septembre 2023, le musée des Beaux-Arts de Caen offre une plongée passionnante dans la très longue histoire de cette créature très ambivalente dans la peinture, le dessin, la sculpture... jusqu’au cinéma et aux jeux vidéo.

Omniprésente dans la culture populaire, elle peut apparaître effrayante, séductrice, mélancolique ou révoltée. Au fil des siècles, les mutations de son personnage reflètent l'évolution des préoccupations, peurs et fantasmes de la société occidentale.

D'abord représentée en monstre, sous la forme d'une figure bestiale et inquiétante, Méduse s'humanise et se féminise très vite. Transformée en guerrière ou princesse au Moyen Âge, elle reprend les traits d'une femme à la chevelure serpentine à la Renaissance et devient même l'archétype de la femme fatale au XIXe siècle. Figure populaire et politique, elle est aujourd'hui revendiquée par les féministes comme un symbole d'insoumission.

Sa longévité dans l’art, selon le co-commissaire de l’exposition Sous le regard de Méduse, l’historien de l’art Alexis Merle du Bourg, “tient au fait qu’elle a su s’adapter au fil de l’évolution de la civilisation occidentale aux différentes attentes des population et des artistes.”

Méduse : terrifiante ou protectrice, dès l’Antiquité

Méduse apparaît à l’époque de Homère sous le nom de Gorgô. Incarnation de la terreur mais aussi du pouvoir transcendant des Dieux, elle est désignée comme la gardienne des Enfers, à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts.

Parmi les objets antiques exposés au musée des Beaux-Arts de Caen, un vase fabriqué dans la région d’Athènes, au VIe siècle avant J.-C., illustre comment Méduse était alors représentée. Ce Skyphos, "un récipient qui servait à la consommation du vin", explique Alexis Merle du Bourg, avec "de part et d’autre une représentation archaïsante, assez simplifiée de Gorgô, un personnage aux yeux écarquillés. Alors qu’il est annoncé comme un personnage féminin, il possède une certaine hybridité. Il présente des caractères masculins, avec une pilosité faciale et un aspect féroce qui se traduit par une bouche ouverte, une langue pendante et une dentition à la fois humaine et animalière, avec des crocs de sangliers."

Skyphos attique à figures noires, vers 530-520 av. J-C., céramique, 13,3 x 22 cm, musée du Louvre. - RMN- Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Et même si, souligne-t-il, "Méduse est déjà intégrée dans la vie sociale, domestique et festive, même si les Grecs jouent avec leurs peurs, en apprivoisant l’image de la terreur”, cette figure bestiale est le point de départ de sa représentation qui va évoluer “vers un adoucissement, vers une féminisation, tout en conservant son caractère dangereux."

Figure ambivalente, Méduse apparaît aussi très vite dans une dimension protectrice, avec ces "traits féminins plutôt doux", comme le montre un heurtoir en bronze datant du Ie ou IIe siècle. "Ce marteau de porte de la période romaine, du début de la période impériale, présente une Méduse avenante qui n’est pas spécifiquement menaçante”, selon Alexis Merle du Bourg : “Il traduit bien cet aspect protecteur. Méduse est donc mise en avant pour écarter celui qui viendrait éventuellement avec de mauvaises intentions. Un marteau de porte d'Antoine Bourdelle de 1925 reprend exactement le même principe, sinon la même esthétique. On a l'indice d'une pérennité et d'une perpétuation tout à fait étonnante d'un schéma deux fois millénaires d'une figure protectrice du foyer."

Méduse, figure protectrice deux fois millénaires, comme le montre ce heurtoir de la période impériale romaine et ce marteau de porte créé en 1925 par Antoine Bourdelle. - BnF-CNRS-Maison Archéologie & Ethnologie, René Ginouvès / Serge Oboukhoff / Domaine public

Dès l’Antiquité, Méduse revêt cet aspect polysémique parce que "incroyablement funeste, on peut tirer de son sang théoriquement mortel, un liquide ayant la faculté de provoquer la résurrection des morts. C’est donc une figure extrême qui est à la fois la figure la plus maligne et la figure la plus bénéfique pour l’homme."

Méduse : réalisme et choc visuel, à partir de la Renaissance

Au Moyen Âge, pendant mille ans, la figure de Méduse, plus rarement représentée, est aussi transformée. Elle apparaît sous la forme d’une guerrière combattant Percée ou sous la forme d’une princesse de conte médiévale. C’est à partir de la Renaissance qu’elle retrouve ses caractéristiques antiques, qu’elle reprend ses traits spécifiques et notamment sa chevelure composée de serpents.

”Méduse”, huile sur bois, 49 x 74 cm, Florence, Gallerie degli Uffizi. Un tableau peint vers 1600 longtemps attribué à Leonard de Vinci et dont l’auteur pourrait être un peintre originaire des Pays-Bas espagnols. - Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi

Un célèbre tableau peint vers 1600, longtemps attribué à Léonard de Vinci et qui serait finalement l’œuvre d’un peintre flamand, en est une parfaite illustration pour Alexis Merle du Bourg : "Il cristallise les différents aspects de Méduse. Il se nourrit de sources antiques, des poètes latins Ovide et Lucain, de l’écrivain et naturaliste romain Pline l’Ancien. Et il donne à voir une Méduse qui est mythologiquement juste, mais très frappante pour l’esprit, dans la mesure où elle est réaliste. Une tête de Méduse produirait cet effet, si j’ose dire, si on en voyait une de visu, au milieu de ce nid de serpents convulsionnés. Il y a donc une sorte de recherche d’effet de choc visuel. Ce que les Anciens appelaient ictus et que les peintres du XVIIe siècle ont cherché à établir avec le spectateur."

Le peintre néerlandais Rubens, notamment, est l’auteur de Tête de Méduse, un tableau que l’historien de l’art estime “extrêmement frappant, même pour le visiteur moderne ! Il s’agit à nouveau d’une tête tranchée de Méduse reposant sur le sable, environnée de reptiles de toutes sortes et qui sont décrits comme le ferait un naturaliste, avec une grande minutie zoologique. On peut y voir un amphisbène, créature à deux têtes, qui préoccupe beaucoup les savants au début du XVIIe siècle. On sait qu'une des versions de ce tableau de Rubens était caché habituellement par des rideaux. Le propriétaire l'exposait soudainement au regard du visiteur et créait un effet de sidération."

“Tête de Méduse”, huile sur toile, 68,5 x 118 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne. Un tableau de Peter Paul Rubens peint vers 1613 avec Frans Snyders. - Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

À partir de la Renaissance, Méduse devient une métaphore de l'art, "une métaphore extrêmement puissante, agissante de l'art", selon Alexis Merle du Bourg, "dans la mesure où la créature mythologique ne peut pas être considérée regardée, puisqu'elle change en pierre quiconque croise son regard. En revanche, elle peut être montrée. Dans le mythe déjà, Percée ne peut la combattre qu'en se servant de son reflet dans son bouclier. L'art étant le reflet de la vie dans la tradition classique, Méduse devient non seulement une métaphore de l'art, mais une métaphore de l'effet de l'art. L'effet de saisissement du spectateur, devant l'œuvre d'art, a à voir avec la pétrification."

Méduse : archétype de la femme fatale, au XIXe siècle

Une nouvelle mutation s’amorce à la fin du XVIIIe siècle, avec un certain infléchissement de la lecture du mythe. Une lecture romantique permet le développement du caractère mélancolique de Méduse. Un poème du britannique Percy Bysshe Shelley publié en 1824 définit “pour tout le XIXe siècle”, analyse Alexis Merle du Bourg, “une figure qui est certes une figure de l’horreur, mais une figure de l’horreur qui est paradoxale, en ce qu’elle est enchanteresse. Méduse captive le spectateur pour mieux le perdre. C'est une figure ambigüe, figure à la fois de l’horreur et de la beauté. Avec l’attraction que peut exercer cette horreur, dans une version assez névrotique de la perception de la beauté. Tout l'art du XIXe siècle aura tendance à privilégier cette figure de Méduse comme femme fatale.”

“Medusa”, peinture sur carton, 37 x 37 cm, Aschaffenburg, Museen der Stadt. Ce tableau de Franz von Stuck témoigne de la représentation de Méduse en femme fatale, à la fin du XIXe siècle. © Radio France - Benoît Grossin

Medusa, l’œuvre du peintre symboliste allemand Franz von Stuck, est à ce titre "très saisissante" pour le co-commissaire de l’exposition : "Elle consiste en un visage de Méduse considérée de très près, avec un cadrage en close-up comme au cinéma, qui contraint le spectateur à un face à face incommode avec une des créatures les plus dangereuses de la mythologie. Ce tête-à-tête avec la créature mortelle est d’autant plus mortel que von Stuck représente le maléfice de la pétrification en train de s’accomplir. C’est à la fois le pouvoir et la malédiction de Méduse, selon la manière dont on considère ce pouvoir. L’œil de Méduse s’illumine d’une sorte de lueur phosphorescente et le spectateur qui connaît le mythe ne peut pas s’empêcher de penser que cette pétrification se produit à ses dépens."

Cela en fait selon lui "un tableau très fort, puisqu’on a là encore une métaphore parfaite de l’art et de l’effet de l’art, de la sidération du spectateur devant l’œuvre d’art. Sachant que la théorie dite du sublime a joué un rôle considérable dans l’art occidental et que l’un des effets du sublime, c’est justement la sidération. Confronté à l’incommensurable, le spectateur est sapé dans ses certitudes et pris en quelque sorte de vertiges."

Avec les symbolistes à la fin du XIXe siècle, Alexis Merle du Bourg estime que 'Méduse tend à perdre son aspect monstrueux pour devenir une jeune femme mélancolique à la beauté rêveuse, mais qui peut rester extrêmement menaçante, dans cette déclinaison de la femme fatale."

Cette évolution est liée à la situation des artistes à cette époque : "Méduse peut être convoquée comme talisman par les Modernes contre le versant le plus conservateur de l’art. Elle devient à ce moment-là une figure protectrice des artistes et notamment les artistes les plus engagés dans la modernité”. Et elle exprime, ajoute-t-il, "l’accablement qui gagne les artistes face à l’industrialisation de l’Europe. La course effrénée vers le progrès entraîne inévitablement une rupture de l’Occident avec la culture gréco-romaine qui l’avait nourri pendant des siècles. Méduse devient alors un témoin affligé d’un monde désenchanté et le possible témoin de la continuation d’un dialogue avec cet héritage antique."

Avec “Méduse tenant la tête de Persée”, la sculpture de Luciano Garbati, “il y a un “renversement total du mythe qui produit un effet de surprise, voire de sidération“, selon l’historien de l’art, Alexis Merle du Bourg. - Bek Andersen

Méduse : omniprésence et renversement, dans la culture contemporaine

La figure de Méduse est aujourd’hui une figure populaire et une figure politique de la subversion. Devenue égérie du féminisme, elle incarne un principe d’insoumission, comme dans la sculpture en bronze de l’artiste argentin Luciano Garbati, Méduse tenant la tête de Persée qu’Alexis Merle du Bourg considère comme un renversement esthétique :

"Méduse, épée à la main tient donc la tête décapitée de celui qui est son vainqueur dans la tradition mythologique ancienne. Il y a un renversement total du mythe qui produit un effet de surprise, voire encore de sidération. L’effet puissant de choc visuel produit pas Méduse est donc intact au fil des millénaires. Dans cette sculpture, la vaincue devient l’héroïne. Elle bénéficie même de la nudité héroïque qui, dans la tradition occidentale, est une sorte de monopole de la représentation masculine. Et Percée, cette fois-ci, est défait. Ce bronze incarne bien ce renversement ontologique qui fait de la perdante de l’histoire un vainqueur, et pas un vainqueur revanchard mais altier et serein."

Alors que Méduse est aussi "une figure de proue revendiquée", souligne-t-il, “par les afro-descendants en Amérique du Nord ou en Europe, par les africanistes, mais également les militants LGBT, elle représente d'abord pour les féministes une image de l’oppression de la femme par l’homme. C’est la figure de la victime qui domine sans doute, mais c’est une victime qui se rebellerait contre son bourreau pour affirmer son autonomie, sa puissance, sa liberté.“

Avec la chevelure serpentine de Méduse dans cette photographie de 2022, L’artiste féministe ivoirienne Laetitia Ky veut dénoncer, par cette figure d’insoumission, “les violences dont les femmes restent l’objet au cœur des systèmes patriarcaux.” - Laetitia Ky

Ce renversement participe d’un large mouvement de société qui envisage Méduse dans tous ses aspects. Sa polysémie, selon Alexis Merle du Bourg, "contribue largement à expliquer sa pérennité très singulière dans l’art occidental. D’une manière très surprenante, Méduse a conservé au XXIe siècle tous ses attributs et toutes ses fonctions. Il n’y a pas eu de soustraction, mais au contraire un processus d’accumulation qui fait de Méduse une des figures les plus riches aujourd’hui. Toutes les significations de Méduse accumulées au cours des siècles sont déclinées par les artistes en fonction de leurs intentions. Méduse peut incarner comme elle l’était à l’origine une image de la terreur ou être une image plus mélancolique, plus rêveuse. Méduse est aussi une figure de la victime. Et cette figure parfois prend le pas."

Méduse demeure un sujet fréquemment interrogé par les artistes contemporains et elle est omniprésente dans la culture populaire. "On la voit partout aujourd'hui dans la postmodernité", affirme l'historien de l'art :

"Elle est portée par les gens sur leur propre corps à travers le tatouage, le bijou ou le vêtement. On la côtoie dans nos villes parfois à notre insu, à travers l’art des graffeurs. Et c’est une figure pop. Des films témoignent à la fois de sa présence dans l’art cinématographique, mais aussi de la pluralité qui est la sienne, avec des représentations de Méduse très différentes. Elle est bienveillante, plutôt comique dans Monstres et Cie des Studios Pixar ou au contraire très inquiétante ou hostile dans La Gorgone de Terence Fisher, un film d’horreur de la Hammer qui réactive le monstre ancien et plus récemment dans Le Choc des Titans de Louis Leterrier. Et on la trouve très souvent dans les jeux vidéo comme antagoniste, proposant aux joueurs de se substituer à Percée et d’affronter Méduse. C’est le cas notamment d’un jeu bien connu d’Ubisoft, Assassin’s Creed, avec une qualité d’image, une sophistication et en même temps une grande fidélité à l’aspect antique de Méduse. Puisque Méduse qu’on peut affronter dans le jeu possède les traits de Gorgô, c’est-à-dire des crocs saillants, évidemment sa capacité de pétrification et sa chevelure serpentine."