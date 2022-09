Mesrine : déjouer les pièges de la glorification, par Stéphane Berthomet

Ancien détective antiterroriste, Stéphane Berthomet s'est expatrié au Québec, d'où il signe depuis une vingtaine d'années des podcasts documentaires ambitieux. Il rouvre des affaires criminelles non élucidées, et sait raconter disparitions ou homicides irrésolus avec suspens et précision. Pour France Culture et Radio Canada, après son enquête sur le réseau de la French connection , il a travaillé près d'une année sur un portrait de Jacques Mesrine, tout en nuances et en refus d'une glorification testostéronée.

Quand un ancien flic enquête

Vous êtes vous-même un ancien policier reconverti depuis quelques années dans l'enquête documentaire. En quoi votre métier d'origine vous a été utile pour enquêter sur Jacques Mesrine ?

C'est sûr que ce bagage-là, il m'est difficile de l'oublier, et de ne pas m'en servir dans ce que je fais actuellement, parce qu'il y a beaucoup de points de convergence entre entre la forme d'enquête policière et la forme d'enquête documentaire. Il y a un lien très, très fort entre les deux. D'autant que ce sujet, celui de Jacques Mesrine, n'est pas venu par hasard, puisque c'est un personnage très connu dans le milieu policier. Les deux éléments sont intimement liés.

Durant cette enquête, avez-vous avez découvert des choses sur Jacques Mesrine auxquelles vous ne vous attendiez pas ?

Oui, j'ai appris beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant. C'est que, au fond, Jacques Mesrine, c'est comme tous les sujets qu'on pense connaître parce qu'ils sont très médiatisés, qu'on en parle beaucoup, qu'il y a eu des films qui ont été faits... Mais quand on creuse, quand on se donne le temps d'aller chercher en profondeur et surtout de parler à des gens qui l'ont connu comme on l'a fait dans ce podcast, on découvre des choses sur le personnage. Notre objectif, c'était de décrypter le passage entre l'homme Jacques Mesrine et son versant criminel : l'image qui s'est imposée dans les médias, dans l'imaginaire collectif, celle de l'ennemi public numéro un. J'ai fait un gros travail de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passait entre justement l'homme et son monde, son côté plus médiatique.

Quand les femmes prennent la parole

Dans ce podcast, vous avez aussi fait le choix de largement faire entendre les femmes qui ont partagé la vie de Mesrine, qui l'ont aimé parfois follement, passionnément. On entend par exemple longuement sa première femme, Lydie de Souza, dans le troisième épisode. Qu'alliez-vous chercher dans le regard de ces femmes sur cet homme ?

On est allé chercher plusieurs choses. D'abord le fait de leur donner la parole nous semblait important parce qu'on se rend bien compte que sur ces sujets-là, il y a peu souvent la parole des femmes, encore moins quand il s'agit de criminels qui sont ultra médiatisés. On a tendance à oublier que dans beaucoup de cas, et ça, moi je l'ai découvert à de nombreuses reprises, des femmes ont joué des rôles importants dans la vie de ces criminels. Et donc on a tendance, parce qu'on s'en tient aux lignes fortes de l'histoire, à occulter leur rôle. Donc on est allé chercher cette parole-là, qui me semblait importante. Et dans le cas de Lydie de Souza, ça me semblait encore plus pertinent parce que c'est quelqu'un qui est maintenant aujourd'hui très âgé, qui a été très peu interrogé sur Jacques Mesrine parce qu'elle l'a connu au tout début de sa carrière criminelle, en tant que personne, au tout début de sa vie d'homme. Donc, ça me semblait très pertinent d'aller chercher quelqu'un qui avait connu cet homme alors qu'il était encore à la charnière du monde réel et du monde criminel. Et son regard nous a beaucoup surpris et touché justement sur le personnage.

Avez-vous en mémoire un moment particulier d'échange avec elle, ou une situation d'interview qui vous a frappé ?

Il y a un moment où elle est avec son fils Dominique. Ils sont tous les deux dans leur salon et elle demande à Dominique d'aller chercher une photo de l'époque où elle était avec Jacques Mesrine - une photo de Jacques Mesrine est chez elle, encore dans son salon. Il ne faut pas oublier que Jacques Mesrine est le père de Dominique et là aussi, on a eu quand même accès à des informations très intéressantes dans la compréhension du personnage. C'est la relation entre Dominique Mesrine et ce père qu'il n'a quasiment pas connu, avec qui il a eu des échanges épistolaires. Et donc on a eu à la fois des échanges touchants avec Lydie et avec son fils, autour de cette photo.

Quand Jacques est devenu Mesrine

Vous avez aussi fait le choix de commencer à raconter le parcours de Mesrine par son exil au Québec. En quoi est-ce un moment charnière ? Qu'est ce que cela nous raconte au fond de son itinéraire ?

Je pense que les gens vont avoir plaisir à découvrir cette séquence, parce qu'on s'est rendu compte en rentrant dans le détail du parcours de Mesrine au Québec, que ça a été une sorte de répétition générale de ce qu'il a fait en France. Mesrine devient rapidement l'un des criminels les plus recherchés au Canada. Il a enchaîné les mauvais coups, il s'est embarqué dans des histoires où il a été identifié et pourchassé très vite par les policiers. Ce qui est intéressant dans ce parcours au Québec, c'est qu'on voit à la fois que Mesrine commence à imaginer le personnage qu'il va devenir. C'est ce qu'on identifie dans les témoignages de gens qui l'ont fréquenté, notamment quand il était en prison au Québec. On comprend qu'il bénéficie de la distance entre la France et le Québec pour s'inventer un personnage iconique, plus grand que nature. Ses complices aussi le diront. Mais on voit aussi que la séquence des événements qui se sont produits au Québec a été répliquée : les enlèvements, les attaques de banques… ont fait ce qui est devenu finalement Jacques Mesrine en France, l'ennemi public numéro un.

Avez-vous cherché, dans la forme que prend ce podcast, à rendre compte de ce hiatus entre la personne qu'était Jacques Mesrine et son personnage ?

L'objectif du podcast n'était pas de raconter l'énième histoire de Jacques Mesrine. On a voulu apporter des témoignages nouveaux, on est allé chercher des gens qui avaient été moins interrogés sur le sujet. Mais l'objectif, c'était avant tout effectivement de mettre le doigt sur le lien, la dichotomie entre l'homme et le criminel ultra médiatisé, une image dont il se délecte visiblement dans les médias, dans ses rapports avec les policiers, etc. Donc on a essayé de comprendre ce qui avait pu pousser ce gars-là, qui au départ de sa vie d'adulte est un petit criminel comme beaucoup de gars de son âge, qui est devenu quelqu'un de particulier dans le paysage criminel, dans le paysage médiatique et même dans l'univers policier.

Avez-vous réfléchi à la forme que prendrait cette médiatisation du personnage à travers les archives que vous avez utilisées dans le podcast par exemple ?

Oui, on a eu plusieurs préoccupations en faisant ce podcast. D'abord, c'est évidemment de pas glorifier sa vie criminelle. Bien sûr qu'il faut relater les faits, et on l'a fait de la façon la plus juste possible. Mais l'objectif, c'était tout le temps de garder en tête une grille de compréhension, la recherche de clés de réponse non pas à chacun de ses actes, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais plutôt au parcours dans son ensemble. Qu'est ce qui fait que cet homme, au départ assez ordinaire, est devenu la sorte de modèle criminel, de héros moderne, qu'il est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens ? Qu'est-ce qui, dans son attitude, dans sa volonté d'être et de paraître, l'a transformé en ce personnage qu'il s'est construit tout au long de sa vie ? Je pense que c'est la clé de ce podcast : la compréhension de ce qu'est la construction d'un personnage aussi grand et aussi légendaire que celui de Jacques Mesrine.

Et selon vous, le podcast, la forme sonore, est une forme particulièrement adaptée pour s'éloigner de la glorification de Mesrine qui passe essentiellement par l'image dans l'imaginaire collectif ?

Je dirais que c'est la forme suprême, l'audio. Je crois que le podcast, c'est vraiment la forme idéale pour retranscrire les choses avec justesse, avec délicatesse, en étant précautionneux, sans en rajouter dans la forme, parce que c'est vrai, c'est souvent dans l'image qu'on tord la réalité des choses et qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus flamboyant. Là, en nous, on a évité justement la flamboyance, tout en restant dans la justesse, dans l'équilibre, dans le vrai récit, dans les faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc je pense que c'est là-dedans qu'on a vraiment toute la différence entre l'audio et le reste des médias.

