MeToo cinq ans après, géopolitique du sport, Annie Ernaux et Lomepal : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : le bilan du mouvement #MeToo, cinq ans après son apparition, le prix Nobel de littérature 2022 attribué à l'écrivaine française Annie Ernaux, une géopolitique du sport qui fait la part belle aux régimes autoritaires, un entretien avec Lomepal et la place du fascisme en Europe. Bonnes écoutes ! 🎧 Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : MeToo, cinq ans après

Des manifestants à Paris, le 24 novembre 2018, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. © AFP

Le 5 octobre 2017 paraissait dans le New York Times une enquête sur des accusations de harcèlement sexuel contre le producteur Harvey Weinstein. Peu après, le mouvement #MeToo surgissait dans le milieu du cinéma, puis dans d'autres sphères de la société. Cinq ans après, cet élan contre les violences sexistes et sexuelles a contribué à dessiner de nouvelles relations entre les femmes et les hommes. Mais avons-nous vraiment changé ?

🤷‍♀️ 5 ans après #Metoo, la société a-t-elle bougé ? (Le Temps du débat, 37 min)

👫🏻 #MeToo : 5 ans après, une nouvelle grammaire des relations femmes-hommes (L'invité(e) des matins, 41 min)

🦹‍♀️ MeToo fait-il évoluer l'acception de certains crimes et délits ? (Avec philosophie, 1h)

👩🏻‍🔬 #MeToo, la science aussi ? (La Science, CQFD,58 min)

🚁 Laffaire Nicolas Hulot (Mécaniques du journalisme, 4x15 min)

C'est dans l'actu

Des ouvriers dans la capitale qatarie, Doha, avant la Coupe du monde de football, photographiés le 21 mai 2022. © AFP - KARIM JAAFAR

⚽ Géopolitique du sport. Après le Qatar, choisi en 2010 pour organiser la Coupe du monde de football 2022, c’est au tour de l’Arabie Saoudite d’être désignée comme le pays hôte des Jeux asiatiques d’hiver en 2029. Peut-on dissocier le sport des conséquences qu’il fait peser sur les droits humains ? (L'invité(e) des matins, 42 min)

⚖️ La justice face à la justice. Le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, souhaite rester en poste, malgré son renvoi en procès devant la Cour de Justice de la République pour "prises illégales d'intérêts". Techniquement, rien ne l'oblige à démissionner. Mais politiquement, la question se pose. (Le Billet politique, 4 min)

🇧🇷 Le Brésil dans l'attente. 156 millions de Brésiliens étaient appelés à voter dimanche 2 octobre 2022 pour départager la figure emblématique de la gauche, icône du Parti des Travailleurs qui briguait un troisième mandat présidentiel, Lula, et le président sortant d’extrême droite, candidat du Parti libéral, Bolsonaro. Au lendemain de ce premier tour, qu’est-ce qui attend désormais les Brésiliens ? (La Question du jour, 8 min)

🪖 Iran, le régime peut-il tenir ? Les manifestations se poursuivent en Iran malgré la répression de plus en plus violente des forces de sécurité. Au départ les mobilisations concernaient essentiellement la condition des femmes. C’est désormais le régime que les manifestants veulent faire tomber. "Mort au dictateur" scandent les manifestantes et manifestants. (Cultures Monde, 57 min)

Un Nobel de littérature pour Annie Ernaux

Annie Ernaux en 2008 à Cergy. © Getty - Ulf Andersen/Getty Images

Elle est est la seizième Française, et la dix-septième femme, à recevoir le prix de l’Académie royale des sciences suédoise. Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022, jeudi 6 octobre, pour son œuvre romanesque inspirée de sa vie, qui exalte la mémoire individuelle et collective.

📖 Annie Ernaux : "Le jeune homme" est un précipité de tout ce qui est important à mes yeux" (Par les temps qui courent, 44 min)

📚 Annie Ernaux : "En passant à Apostrophes, mon livre allait exister totalement" (Les Nuits de France Culture, 1h04)

✍🏻 Annie Ernaux : "Se perdre dans l'écriture, se perdre dans la passion sont sûrement deux choses qui définissent ma vie" (Les Nuits de France Culture, 40 min)

L'entretien : Lomepal

Lomepal. - © Manu Fauque

"Dans le rap, on s'intéresse au placement rythmique, aux allers-retours, aux structures, c'est proche de la poésie. [...] A une époque, on parlait de multisyllabique, c'était vraiment faire rimer les voyelles entre elles et pas les consonnes." À l'occasion de la sortie de son dernier - et très attendu - album, "Mauvais ordre", Lomepal se confie sur sa carrière, ses méthodes de travail, tout en revenant sur les disques qui l'ont consacré : "Flip" et "Jeannine".

🎶 Lomepal : "Ce qui m'a toujours inspiré en musique, c'est l'imperfection des choses" (Affaires culturelles, 55 min)

Il est temps...

Francisco Franco salue ses soldats, en mai 1939, à Madrid. © Getty - Bettmann

Vous avez 7️⃣ min

🎭 Qui était vraiment Juliette Drouet ? Si elle est connue pour avoir été la maîtresse de Victor Hugo puis sa compagne pendant 50 ans, Juliette Drouet était aussi une femme de lettres importante du XIXe siècle, une actrice et une observatrice de son temps, qu'elle s'est évertuée à consigner dans un journal épistolaire de plus de 22 000 lettres. (Affaire en cours)

Vous avez 3️⃣0️⃣ min

🙋🏿‍♀️ Aya de Youpogon, le retour. Raconter une autre histoire de l'Afrique, joyeuse et moderne. Voilà le défi que s'était lancé la scénariste de bandes dessinées Marguerite Abouet. BD à succès avec plus de 800 000 lecteurs, la saga "Aya de Yopougon" reprend du service après 12 ans d'absence. (Bienvenue au club)

Vous avez 1️⃣ heure

🔮 Esprit, es-tu toujours là ? Tous les chemins mènent à la mort, et dans toutes les civilisations, les morts veulent parler. Après la Covid, on a pu observer une résurgence du spiritisme. Alors quand tout va mal, le spiritisme nous fait-il du bien ? (Sans oser le demander)

Vous avez 4️⃣ heures

🚫 L'Europe du fascisme ? Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Hongrie, dans chacun de ces pays, l’origine du fascisme s’inscrit dans la nostalgie d’une grandeur disparue, souvent liée à la guerre, à la défaite ou à la perte d’un empire colonial. A l’heure où les mouvements néofascistes ont le vent en poupe, quelle est la géographie du fascisme européen au XXe siècle ? (LSD, La Série documentaire)

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. Après tout c'est le week-end, c'est aussi le moment, entre deux émissions de France Culture, de se reposer et se détendre. Voire même de faire une sieste. Peut-être, tout comme Mary Shelley et Frankenstein, les Beatles et Let it Be ou Mendeleïev et son fameux tableau, trouverez-vous l'inspiration en dormant ? A la semaine prochaine.